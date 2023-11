IEX VerkiezingsPodcast: uw financiële wegwijzer in de partijprogramma's

Stemmen: het is net beleggen. U wil wel, maar welke assets of partij kiest u?

Misschien dat deze extra IEXBeleggersPodcast u uit de brand helpt. Redacteur Kim Bergsma en analist Niels Koerts hebben monnikenwerk verricht om de partijprogramma's uit te pluizen van de op dit moment vijf grootste partijen op de financiële hoofdstukken én het CPB-doorrekenwerk.

In deze podcast loodsen Kim, Niels en marktcommentator Arend Jan Kamp u langs de volgende thema's: wat willen de partijen, wat geven ze zelf aan cijfers en hoe luiden de sommen van het CPB? U hoort het allemaal in deze podcast en wij hopen van harte dat het u helpt om op 22 november een weloverwogen keuze te maken.

Het oordeel is aan u, of het IEX is gelukt aan de eigen doelstelling te voldoen: zo neutraal en unbiased mogelijk alles weer te geven. In ieder geval geven we geen stemadvies en als u het leuk vindt, mag u zelf raden of gokken wat wij gaan stemmen. Stiekem zijn we daar nieuwsgierig naar, zo zijn we dan ook wel weer.

De volgende onderwerpen komen aan bod met eerst de situatieschets hoe alles nu (wettelijk) is geregeld en hoe de financiële plaatjes luiden, en dan waar de vijf grootste partijen naar toe willen. De focus ligt op VVD en PvdA-GroenLinks, omdat hun programma's als enige daadwerkelijk zijn doorgerekend door het CPB.

NSC geeft zelf in haar programma de nodige cijfers vrij, maar BBB en PVV doen dat amper tot niet. Het gaat om:

PvdA-GroenLinks

VVD

NSC

BBB

PVV

Eén linkse, een centrum, een centrumrechtse en twee rechtste partijen, is dat wel eerlijk IEX? Het zijn nu eenmaal nú de vijf grootste... Na PvdA-GroenLinks komt er op de linkervleugel een hele tijd niets en dan is er een heel cluster aan partijen tussen pak 'm beet vijf à tien potentiële, of verwachte Kamerzetels.

Onze methodiek leggen we uit in de podcast. Wat ons opvalt als beleggers - en dat is ook de bril waarmee we naar al die programma's keken - is dat waar we het op de beurs altijd met weinig woorden en veel cijfers doen, het in de politiek andersom is. Zo zijn zelfs de enige cijfers in het VVD-programma de paginanummers.

Goed, waar gaat het in deze podcast allemaal over? Aan het vetgedrukte item ziet u waar wij op focussen:

Belasting op arbeid

Belasting bedrijven

Belasting op vermogen

Werkgelegenheid en economie

Huizenmarkt

Pensioenen

Overheidsfinanciën

Is er een grote gemene deler in alle programma's? Zeker, maak er zelfs maar motto van, of centraal thema, want bijna alle programma's en plannen zijn hierop terug te voeren. Of u het er nou mee eens bent of niet: alle partijen, zelfs de VVD, willen arbeid minder en vermogen en bedrijven meer belasten.

Veel luisterplezier met deze keer een langere podcast, want we hebben bijna een uur nodig. Het is voor ons ook eens wat anders dan markten, koersen en aandelen. Hopelijk hebt u er iets aan.