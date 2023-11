Het is bijkomen voorbeurs van de Buienradareindejaarsrally 2023

De AEX-indicatie is +0,1% na een lekker dagje Wall Street!

Dow Jones +1,4%

S&P 500 +1,9%

Nasdaq Composite +2,4%

Nasdaq 100 +2,1%

Russell 2000 +5,4%

SOX +3,8%

Nasdaq China Golden Dragon Index +2,2%

Omdat de infaltie ééntiende lager uitviel dan verwacht... Iemand van u die dit gisteravond wél aan de keukentafel kreeg uitglegd? Jaja, vooral de rente natuurlijk. De markt denkt nu echt niet meer aan een renteverhoging en prijst voor volgend jaar mei al de eerste verlaging in.

Okee, wat doen we vandaag? Er zijn geen cijfers op het Damrak, maar er is wel een sloot internationale macrodata. Zo meer. Het actuele overzicht met toch nipt hogere koersen:

Europese futures openen tienden hoger

De Amerikaanse staan +0,2%

In Azië vinkt u ook alles groen af, met Hongkong als beste met +3,8%

Alibaba +4,7%

Tencent +4,3%

TSMC +1,6%

Samsung +2,0%

De dollar stijgt 0,1% naar... 1,0868, want de dollar kreeg toch een schop onder zijn gat gisteren...

Goud stijgt 0,4%, olie loopt 0,6% à 0,8% op en crypto doet... niks. Bitcoin staat nu op $35.618,67

De rentes... hebben we de top voorlopig gezien...?



Gewoon een domme, geïndexeerde jaargrafiek van de Big Board met op de rechteras de Amerikaanse tienjaarsrente. U ziet in één oogopslag dat alle indices technisch hun correctie, dip of neergaande trend hebben verlaten.



De Nasdaq 100 heeft zelfs haar all-time high weer in zicht:



Het beeld op het Damrak klaart ook zienderogen op. Dit is de AEX versus onze tienjaarsrente. Ziet er goed uit allemaal, het zou ook niet voor het eerst zijn dat de beurzen op de economie vooruitlopen, maar ga er niet voetstoots vanuit dat de rentes nu helemaal naar beneden kukelen en aandelen exploderen. Mr. Market is wispelturig.



Het beste dat de beurs kan overkomen is dat de winsten stijgen, of de economie nou groeit of niet. Iets met mean & lean, dat kan. Op de Nasdaq 100 na (AI?) zou dat allemaal wel wat beter kunnen, maar dit is misschien al heel wat op die - op de Amerikaanse na - kwakkelende wereldeconomie.



Wat dat betreft begint deze dag alvast met een Japanse domper. Het BBP doet het daar ook al niet meer:



Dan nog even dit. Schiphol gisteren, de minster die de stikstofplannen van het kabinet bij het grof vuil zet twee weken voor de verkiezingen, al die afgeblazen windmolenparken, de financiële industrie die niets meer met ESG van doen wil hebben nu die term een scam is gebleken, fossiel dat hard gaat en ga zo maar door - het is niet het jaar van duurzaam geworden. Siemens Energy heeft cijfers en kreeg gisteren een bak staatssteun over de slagboom gekieperd. Hier nog even een vuile vergelijking sinds de beursgang.



Oh ja, ondergetekende heeft intussen al De Telegraaf en AT5 gehaald:

Zit zeker short #AEX?

We maken het weer mee hier op Damrak, rijdt zomaar een Porsche de fietsenstalling in?! pic.twitter.com/BpXNhpAjgD — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 14, 2023



En dan is deze nog voor u, die andere Duits-Italiaanse spread, zeg maar:



De AFM meldt deze shorts:



Druk weer bij Alfen inderdaad:



De agenda:

00:00 Beter Bed - Bava over bod Torqx



07:00 Infineon - Jaarcijfers (Dld)

07:00 Siemens Energy - Jaarcijfers (Dld)

13:00 Target - Cijfers derde kwartaal (VS)a



00:50 Economische groei - Derde kwartaal (Jap)

04:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (Chi)

04:00 Industriële productie - Oktober (Chi)

08:00 Inflatie - Oktober (VK)

08:00 Producentenprijzen - Oktober (VK)

08:45 Inflatie - Oktober def. (Fra)

11:00 Industriële productie - September (eur)

11:00 Handelsbalans - September (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (VS)

14:30 Producentenprijzen - Oktober (VS)

14:30 Empire State index - November (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Ontmoeting Biden en Xi (verwacht)

Opgelet nog vanmiddag op de New York Fed-index over november alweer, op de producentenprijzen en detailhandelsverkopen van oktober en vooruit, ook nog de groothandelsvoorraden van september.



En dan nog even dit

De terugblik:

WATCH: Wall Street’s main indexes closed sharply higher after encouraging inflation data lifted investors' hopes that the Federal Reserve could be done raising interest rates https://t.co/X3RCxVsy28 pic.twitter.com/92y8Dylg3p — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2023



Nog één keer dan:

WATCH: US consumer prices continued to cool in October, supporting views that the Federal Reserve was probably done raising interest rates https://t.co/rGvf8rP793 pic.twitter.com/oKdJXngKtY — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2023



Verwacht geen koersreacties:

Fentanyl and artificial intelligence are among the topics for the highly anticipated Biden-Xi meeting https://t.co/H4JLWQM6Um — Bloomberg Markets (@markets) November 15, 2023



Het Verre Oosten boert ook maar moeizaam:

WATCH: Japan inched closer to recession, while the Chinese economy offered signs of hope as the data on Asia's two big economies painted a conflicting picture pic.twitter.com/fbj3zkIrzN — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2023



Chinezen hebben bij wijze van al hun centen in stenen gestoken en niet in aandelen. Denkt u hier maar niet al te veel over na, anders durft u ook geen aandelen meer te kopen.

China's unfinished property projects are 20 times the size of Country Garden https://t.co/Ks06P2ekBC — CNBC (@CNBC) November 15, 2023



Goh:

Chinese companies are buying up US chipmaking equipment to make advanced semiconductors, despite a raft of new export curbs aimed at thwarting advances in the country's semiconductor industry, a report said. More here: https://t.co/krWeiAuezL — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2023



Zou het niet...

Renault will try to fire up doubtful investors ahead of a planned market listing of its electric vehicle unit Ampere, a key plank of CEO Luca de Meo's revamp of the French automaker. More here: https://t.co/Ir9SLR6BDP — Reuters Business (@ReutersBiz) November 15, 2023



BlackRock rules the world?

A BlackRock executive will help choose the second most powerful official at the Bank of England, giving the world’s largest money manager a chance to shape future policy direction https://t.co/enhdctGAXz — Bloomberg Markets (@markets) November 15, 2023



Oh, hier gaan we nog even goed naar kijken:

Berkshire Hathaway reduced the number of stocks in its portfolio in the third quarter, exiting stakes in General Motors and Activision Blizzard while trimming bets on companies including HP https://t.co/jZ1bPrIeao — Bloomberg Markets (@markets) November 15, 2023



Tot slot nog even de rubriek IEX Golddigger:

Jeff Bezos' fiancée Lauren Sanchez says she's 'flattered' — but the female figurehead sculpted on the front of his superyacht isn't her https://t.co/GUCJ4sxj0q — Business Insider (@BusinessInsider) November 15, 2023



Veel plezier en succes vandaag.