Europese beurzen trekken sprintje door

Het is te vroeg om nu al van een echte eindejaarsrally te spreken. Ik zou dat pas doen bij een stijging van +10%. Maar we zouden wel van een sprintje mogen spreken.

Net zoals op Wall Street zijn de bodems medio oktober gevormd rond de dieptepunten vanaf medio oktober. Opvallend is dat de meeste Europese aandelenbeurzen nagenoeg gelijke herstelpercentages laten zien van 7% tot 7,5%.

De AEX wist bijna 7,5% op te lopen vanaf het low rond 711 eind oktober. Dat is gelijk aan de stijging van de DAX vanaf het dieptepunt rond 14.630,21 van 23 oktober. De Franse beurs liep 6,5% op vanaf de bodem rond 6773,82.

De Euro Stoxx 50 is ruim 7,25% hersteld vanaf het low rond 4.000, 3 weken geleden. Ook de Belgische beurs is in de afgelopen weken zo´n 7,5% opgelopen.

Doorzetten

Technisch bezien hebben de meeste aandelenbeurzen hun dalende trends omgebogen in uptrends, alleen de Belgische beurs niet. Op de Europese beurzen zet het herstelproces dus door. De meest recente positieve impuls was de meevaller in het Amerikaanse inflatiecijfer over oktober.

Een andere belangrijke prikkel komt van het rentefront. De technische signalen dat de rentestijging lijkt te eindigen, zetten door. Nu het sprintje aan momentum lijkt te winnen, wordt dit lastige beursjaar mogelijk toch nog in stijl afgerond.

Deze keer bekijk ik de kortetermijn technische profielen van enkele Europese aandelenbeurzen. Dit is een update van mijn vorige blog over Europese aandelen. Toen besprak ik de langetermijn technische ontwikkelingen.

Nederlandse beurs zet opmars voort

De AEX heeft zowel de dalende trend als recente toppen gebroken. De eerste hogere bodem van 8 november, rond 729,94, bevestigt de draai in de markt. Nu de AEX de weerstandszone tussen 740 en 745 heeft gebroken is er ruimte vrijgemaakt voor een verdere stijging. Het uiteindelijke koersdoel ligt rond 795,20, waar de top van eind juli ligt.

De topjes rond 754,76 (4 september) en 780,66 (10 augustus) kunnen voor tussentijdse winstnemingen zorgen. Steun handhaven we rond 710,89 (bodem van 20 maart).

De draai in de markt wordt bevestigd door de opwaarts krullende 26-dagenlijn (glooiende rode lijn).

Euro Stoxx 50 Euro breekt horde 4.234

De Euro Stoxx 50 draait mooi opwaarts. De Euro Stoxx 50 is technisch bezien flink verbeterd. Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is de Euro Stoxx 50 nu ook boven de oude horde 4.234,49 van 12 oktober gesloten.

Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrij gemaakt richting weerstand 4.491,51 (top van 31 juli). Steun ligt rond 3.980,94 (bodem van 20 maart). De opwaarts krullende 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) valideert de draai in de markt.

CAC40 test weerstand

De Franse beurs zet de top rond 7.204 van eind september onder druk.Het technische beeld op de Franse beurs trok al aan nadat de dalende trend is gebroken.

Het beeld klaart pas goed op indien de weerstand 7.204,96 (top van 29 september) wordt gebroken. Na een uitbraak boven weerstand 7.204,96 wordt 7.581,26 het volgende opwaartse koersdoel.

De CAC 40 index biedt steun rond 6.796,21 (bodem van 20 maart). De trenddraai van de Franse beurs wordt bevestigd door de opwaarts tenderende 26-dagenlijn (glooiende rode lijn).

DAX breekt uit de dalende trend

De DAX brak door de horde rond 15.575, de top van medio oktober. En liet meteen de dalende trend achter zich.

De DAX index is hierdoor technisch bezien flink verbeterd. Met deze technische draai is er ruimte vrij gemaakt richting weerstand 16.528,97 (top van 31 juli). Steun ligt rond 14.630,21 (bodem van 23 oktober).

De opwaarts krullende 26-dagenlijn (glooiende rode lijn) valideert de draai in de markt.

Belgische beurs binnen de dalende trend

De Bel 20 Index vormde 8 november, nog binnen de dalende trend, een potentiële hogere bodem rond 3.413. Dit signaleert dat het technische beeld wat minder negatief wordt.

Voor een nieuwe verbetering moet de Belgische beurs de dalende trend weten te breken. Pas bij een uitbraak en slotstand boven weerstand 3.576,71 (top van 12 oktober) komt er meer opwaarts potentieel vrij. Na een uitbraak boven 3.576,71 wordt 3.863,31 het volgende opwaartse koersdoel.

De steun ligt rond 3.269,91 (bodem van 13 oktober 2022).