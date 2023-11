Timmermans speelt Sinterklaas

Geheel eens met het artikel. Timmermans wil de laag van de samenleving die al het meeste afdraagt aan belastingen (om de zaken zoals klimaat, werkeloosheid, immigratie, zorg, defensie etc etc) nog meer laten betalen. Dat heet nivellering en dat is al meer dan genoeg aanwezig voor de werkende klasse in NL. Let wel, we dragen al gemiddeld 40% af aan loonbelasting. Dan heb ik het niet over alle andere belastingen die je na loonbelasting afdraagt zoals assurantiebelasting, wegenbelasting, accijns en btw etc etc. Dan hou je van al je zuurverdiende geld nog een heel klein beetje over wat je kan sparen, wordt dat al belastte geld elk jaar nog een keer belast. Als Timmermans aan de macht komt, wil ik, en niet alleen ik, met mijn euro' s naar een land waar ik niet meer wordt uitgemolken. Dan betaal ik niets meer aan dit kansloze systeem, waar ik al decennia wel aan heb afgedragen. Timmermans wil dat iedereen in NL evenveel te besteden heeft... Dat heet communisme met de dictator Timmermans aan het hoofd. We weten uit andere landen hoe goed dat heeft gewerkt... Niet. Werken wordt belast op een manier dat het voelt alsof je gestraft wordt.... NL is ziek en wordt zieker met deze man aan het roer..