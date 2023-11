Slotcall: VS neemt voorschot eindejaarsrally, AEX profiteert slechts mondjesmaat

Een beursdag die wat nikserig begon kreeg een opgetogen einde. De AEX wist met 'slechts' +0,6% stijging vergeleken met andere markten eigenlijk nog het minst te profiteren van de boost die werd geleverd door meevallende Amerikaanse inflatiecijfers.

Van een eindejaarsrally mogen we natuurlijk nog lang niet spreken, maar de dolle blijdschap waarmee de beurs - en met name Wall Street - vandaag reageerde op die Amerikaanse inflatiecijfers (die welgeteld een tiende procentje gunstiger uitvielen dan verwacht) geeft wel aan dat er nog wel iets in het vat zit als er meer tekenen zichtbaar worden dat de inflatie beteugeld lijkt en er (in Amerika, in ieder geval) weer gedacht mag worden aan renteverlagingen in 2024.

Sterker, op de rentemarkt wordt inmiddels al ingeprijsd dat er dit jaar sowieso geen renteverhogingen door de Federal Reserve meer komen en dat in maart de eerste verlagingen doorgevoerd kunnen worden. De beleggerswereld sorteert er in ieder geval al helemaal op voor. Dit was van vanochtend, nog voor het inflatiecijfer uitkwam:

BofA Fund Manager Survey



-76% say hiking cycle is over

-80% expect lower short rates

-Record 61% expect lower yields

-Just 6% see higher CPI in 2024 pic.twitter.com/bCC0IDYIff — Jonathan Ferro (@FerroTV) November 14, 2023

En dan zijn er ook nog analisten die een stapje verder durven gaan. Bij UBS zien ze serieuze recessiewolken opdoemen in de VS en dat voorspelt meer dan alleen kleine renteverlagingen.

Recession will hit the US in 2024 – so get ready for massive interest-rate cuts, UBS says https://t.co/1Z7si7ZSCF — Markets Insider (@MktsInsider) November 14, 2023

Over recessie gesproken, in Nederland hebben we net het derde achtereenvolgende kwartaal krimp achter de rug meldde het CBS vandaag. Veel krimp is het niet, maar het is desalniettemin Teletekst-waardig.

Economische recessie houdt aan pic.twitter.com/r1KXNFkUVr — NOS Teletekst (@Teletekst) November 14, 2023

In Europa is nu vooral de vraag of we de bodem nu zo langzamerhand hebben gezien. In Duitsland zijn hele kleine green shoots te zien, zo lijkt het.

- ZEW: Economic Expectations For Germany Have Again Increased

- At The Same Time, Assessment Of The Current Situation Remains Unchanged At A Low Level

- These Observations Support Impression That Germany's Economic Development Has Bottomed Out — LiveSquawk (@LiveSquawk) November 14, 2023

Adyen weer met vier cijfers voor de komma

Ster van de dag in de AEX was vandaag Adyen, dat de horde van €1000 weer opwaarts wist te doorbreken. En nu? Is Adyen op €1038 duur of goedkoop? Arend Jan Kamp laat zijn waarderingsgrafieken spreken.

In de midkapsectie doet ook Just Eat Takeaway goede zaken. Logisch, want groeiaandeel bij dalende rentes, maar u mag ook zeker fantaseren dat JET zo lekker gaat op breaking pepernotennieuws:

Ik snap wel dat Just Eat TakeAway zo hard omhoog gaat (+7%). pic.twitter.com/JG7eHOsoso — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 14, 2023

TKH valt wat tegen

Klein-maar-fijn techbedrijf TKH kwam vandaag nog met Q3-cijfers over de brug en die lieten zien dat het wat moeizaam gaat dit jaar. Met name de potentieel veelvelovende markt voor duurzame elekriciteitsinfrastructuur ontwikkelt zich niet zo voorspoedig als werd verwacht. Analist Hildo Laman nam cijfers en outlook aandachtig onder de loep:

Vertragingen bij elektriciteitsinfrastructuur IEX Premium https://t.co/4eVKgudfbF via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 14, 2023

De brede markt

Met +0,6% blijft de AEX achter bij andere Europese beurzen: Dax +1,7%, EuroStoxx 50 +1,4% om er eens twee te noemen

De Midkap (+3,4%) is niet te houden vandaag, dankzij onder andere JET, WDP, AMG en Basic-Fit. Niet één aandeel in de min.

Ook de smallcaps (+2) verslaan fluitend de grote jongens

Feest op Wall Street: S&P 500 en Nasdaq lonken naar stijgingen van +2%

De dollar maakt een duikvlucht na de inflatiecijfers: EURUSD weer boven de $1,08

De olieprijs loopt alweer een paar dagen op, nu op $79

Bitcoin zakt wat weg na de top van vorige week, goud neemt weer een aanloopje richting $2000

Stijgers & dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak

Adyen hoefde het niet van de inflatiecijfers te hebben, want lag al de hele dag sterk

Bij Just Eat Takeaway was dat wel het geval, en hoe

Cyclisch ligt goed in de AEX, met Arcelor Mittal (+3,9%) voorop

Dan liggen defensieve aandelen doorgaans minder goed en dus ook vandaag: KPN, RELX, Unilever, Ahold onderaan het rechterrijtje

Fugro (+2%) presenteerde vandaag nieuwe doelen, maar is desondanks slechts een Midkap-middemoter

TKH (+1,9%) kwam met moeizame Q3-cijfers en nestelt zich in diezelfde middenmoot

Geplaagd AMG (+5,8%) kwam ook plots tot leven na het inflatienieuws van 14:30 uur

De agenda

Niet in het lijstje, maar wel belangrijk is de ontmoeting morgen tussen Joe Biden en Xi Jinping in San Francisco. Voor de rest domineren in dit post-cijferseizoen vooral macrocijfers.

00:50 Economische groei - Derde kwartaal (Jap)

04:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (Chi)

04:00 Industriële productie - Oktober (Chi)

07:00 Infineon - Jaarcijfers (Dld)

07:00 Siemens Energy - Jaarcijfers (Dld)

08:00 Inflatie - Oktober (VK)

08:00 Producentenprijzen - Oktober (VK)

08:45 Inflatie - Oktober def. (Fra)

10:00 Beter Bed - Bava over bod Torqx

11:00 Industriële productie - September (eur)

11:00 Handelsbalans - September (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Target - Cijfers derde kwartaal (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (VS)

14:30 Producentenprijzen - Oktober (VS)

14:30 Empire State index - November (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

"A Chinese EV maker was always out of his comfort zone"

Warren Buffett's company slashed its stake in BYD. Here's why that's surprising – and 5 possible explanations. https://t.co/aUL08zFuGJ — Markets Insider (@MktsInsider) November 14, 2023

China gaat de wankele vastgoedmarkt ondersteunen met 'helicopter money'

???? #CHINA MULLS $137 BILLION OF NEW FUNDING TO BOOST #HOUSING MARKET - BBG — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) November 14, 2023

TikTok zit Meta op de hielen

ByteDance Revenue Surges In Second Quarter, Closing In On Meta - Informationhttps://t.co/RwXEE3uhwU — LiveSquawk (@LiveSquawk) November 14, 2023

Koopmomentje?

Prices for used Rolex and Patek Philippe watches fall to fresh two-year lows on the secondary market https://t.co/OzppSITcf7 pic.twitter.com/G1qnbI7Ptz — Bloomberg (@business) November 14, 2023

Ja, echt dit was óók te zien op Beursplein 5 vandaag