Er zijn tal van verrassingen voorbeurs en nu de koersen nog

De AEX indicatie is net -0,1% na een nipt lager Wall Street.

We doen het vandaag met cijfers en updates van Fugro en TKH, Amerikaanse en Duits inflatie, ons en EU BBP Q3 en er is chip-nieuws. Nvidia heeft iets nieuws en voorlopende economische indicator Koreaanse chipsexport krult groen.

Europese futures doen niks

De Amerikaanse doen ook al niks

In Azië stijgen alle markten een paar tienden. Korea is de uitschieter met +1,2%. India is dicht.

Alibaba -0,6%

Tencent -0,3%

TSMC +0,2%

Samsung +0,6%

SK Hynix -1,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +4,2% op 14,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +6,6% op 124,5 (ondanks of dankzij Moody's)

Niks meer aan doen? De dollar ligt vlak op vlak 1,07

Goud daalt 0,1%, olie stijgt 0,3% en crypto moet tienden terug. Bitcoin staat nu op $36,698.70

De rentes doen alweer niks. Eigenlijk is dit normaal, maar dat is dus al jaren niet meer normaal, begrijpt u?



Eerst het beste nieuws van vanochtend? Bloomberg:

South Korea’s memory-chip exports increased in October for the first time in 16 months, offering more evidence for the revival of demand for the country’s most important products. Memory exports rose 1% from a year ago after dropping 18% in September, according to data released Tuesday by the trade ministry.

Multi-chip packages led the rebound, rising 12.2%, while the sales of dynamic random access memory — the most lucrative category — narrowed their decline to single digits for the first time in more than a year.



De bron:

South Korea’s memory-chip exports increased in October for the first time in 16 months, offering more evidence for the revival of demand for the country’s most important products https://t.co/BQhNDlmZ6g — Bloomberg Markets (@markets) November 14, 2023



Hier is Fugro met haar strategie-update op haar eigen beleggersdag. Fugro streeft in 2027 naar een EBIT-marge van 11 tot 15%, een vrije kasstroom van 6 tot 9% van de omzet en een rendement op geïnvesteerd kapitaal van meer dan 15%. Nu komt het? De bodemonderzoek wil weer dividendaandeel worden.



De pay-out ratio voor het dividend wil Fugro op 25 tot 45% van de nettowinst per jaar vastleggen. Het bedrijf wil de dividenduitkering van 0,40 euro per aandeel voor 2023 hervatten.



Het cyclische TKH spreekt bij haar Q3-cijfers van uitdagende marktomstandigheden, ziet de omzetgroei afnemen en verlaagt iets de outlook voor 2023.



De outlook is verrassend gedetailleerd, maar kent wel een ebita-verlaging.



Dan nog even een heel andere insteek bij het conflict in het Midden-Oosten? Wie had hier aan gedacht en dit klinkt op het eerste gehoor nogal contrair.

"This is time to invest in Israel," Nir Barkat, Israel’s economy and industry minister, tells @annmarie.



More on Netanyahu government's 2024 budget plan for the nation https://t.co/H4yO9LVecA pic.twitter.com/q5INNUKzx4 — Bloomberg TV (@BloombergTV) November 14, 2023



Israël is fameus voor haar (militaire) technologie, zeker de laatste generatie, maar daar vindt u op de beurs in Tel Aviv bar weinig tot niks van terug. Economie en beurs zijn eens te meer niet hetzelfde. Zie China maar. Al dik veertig jaar boomen en de beurs deed en doet amper iets tot niks.



Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

00:00 Fugro - Beleggersdag

07:00 TKH - Cijfers derde kwartaal



07:00 Delivery Hero - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 RWE - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 Home Depot - Cijfers derde kwartaal (VS)



08:00 Werkloosheid - September (VK)

09:30 Consumptie huishoudens - September (NL)

09:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (NL)

09:30 Internationale handel - September (NL)

10:00 Maandrapport IEA (Fra)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - November (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Oktober (VS)

14:30 Inflatie - Oktober (VS)

De consensus voor het EU BBP Q3-cijfer is -0,1%. Duimen maar voor de onze:



Duim ook maar voor de Duitse luimen, het eerste cijfer over november:



En zet de wekker voor de Amerikaanse inflatie, het cijfer van de dag en week:



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,2%

S&P 500 -0,1%

Nasdaq Composite -0,2%

Nasdaq 100 -0,3%

Russell 2000 +0,01%

SOX -1,0%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,8%

After major indexes enjoyed a solid rally on Friday, stocks were mixed to start the week, as investors held their breath before a crucial inflation reading that could provide clues as to how long the US Federal Reserve will keep interest rates elevated https://t.co/A6EW9VdH95 pic.twitter.com/0rPtWRAzEG — Reuters Business (@ReutersBiz) November 14, 2023



Was u het ook al weer vergeten? Inderdaad, de markt haalde de schouders op gisteren:

Moody's warning on the massive U.S. debt burden has turned into a nonevent https://t.co/FdEeWBaXLD — CNBC (@CNBC) November 13, 2023



Jaja, maar u geeft gewoon veel te veel geld uit, excellentie:

US Treasury Secretary Janet Yellen pushed back on Moody's decision last week to cut its outlook on US debt, saying the US economy is strong and the Treasury market is both safe and liquid. More here: https://t.co/crbS69UKFY — Reuters Business (@ReutersBiz) November 14, 2023



Ome Jensen heeft weer iets in elkaar geknutseld, Nvidia deed +0,6% inde reguliere handel en +0,3% nabeurs:

Nvidia unveils H200, its newest high-end chip for training AI models https://t.co/y9J8AsUv9V — CNBC (@CNBC) November 13, 2023



China dus:

Electric-vehicle sales are seeing continued strength globally with China reporting record monthly sales in October despite the end of subsidies, according to market research firm Rho Motion. More here: https://t.co/NWwDF44DsY — Reuters Business (@ReutersBiz) November 14, 2023



Beleggende goede doelen, goed idee?

Goede doelen op de beurs: beleg niet of leg uit https://t.co/a278GhRoWA — FD Nieuws (@FD_Nieuws) November 14, 2023



Veel plezier en succes vandaag.