Slotcall: cijferseizoen nadert einde met Alfen als klap op de vuurpijl

De AEX (+1,0%) gaat vandaag weer vrolijk door met waar het vorige week mee bezig was: stijgen. Vandaag sluit de AEX op ruim over de 750 punten. Daarmee zijn we weer terug op het niveau van augustus dit jaar. Iets met een eindejaarrally toevallig?

Groen domineert rood vandaag op alle fronten, zowel in Nederland als bij de Europese indices. In Nederland kan er maar één winnaar zijn en dat is midkapper Alfen (+26,4%) na bijzonder positieve kwartaalresultaten. Ook Adyen (+5,6%) ligt vandaag goed. De betalingsverwerker schoot donderdag omhoog op meevallende kwartaalcijfers en prognoses, waarna vrijdag een kleine terugval volgde.

Verder is er niet veel belangrijk richtinggevend macro-economisch nieuws vandaag. Wel bleek dat het aantal faillissementen in Nederland in oktober fractioneel daalde. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend bekend.

De trend van het aantal faillissementen is echter al ruim een jaar stijgend. In de eerste tien maanden van 2023 zijn ongeveer 60 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2022.

Aperam ex-dividend

Op het eerste ogenblik lijkt er wel een flinke bleeder te zijn: Aperam (-3,7%). Niets is minder waar, want de staalproducent gaat vandaag €1,43 ex-dividend gaat.

Om de reële dagkoers van Aperam uit te rekenen, doen we het volgende. We trekken de ex-dividendnotering van de absolute verandering van vandaag af. Dat is dus €1,43 (ex-dividendnotering) – €1,02 (absolute koersverandering) = €0,39. Dat getal deel je door de koers van het aandeel x 100%. Dan kom je uit op een dagkoersstijging van +1.5%. Dat valt dus per saldo allemaal reuze mee.

Verder zijn er deze week nog wel een aantal belangrijke aandachtspunten. TKH en Aegon komen nog met cijfers, werkloosheidcijfers uit Nederland, detailhandelscijfers uit de VS, een beleggersdag van Fugro, ex-dividendnoteringen van Coca-Cola en Shell, én inflatiecijfers uit de VS. Genoeg te beleven dus.

Adyen

Betaalverwerker Adyen (+5,6%) heeft de gemoederen van beleggers aardig bezig gehouden de afgelopen maanden. Een als historisch te betitelen koersval eind augustus is inmiddels deels gerepareerd door een ongekend krachtige stijging vorige week. Dit dankzij een goed gevallen business update.

Het management is erin geslaagd de markt ervan te overtuigen dat Adyen in staat is, én blijft om op jaarbasis de omzet met meer dan 20% te laten groeien. 'Adyen beschikt over met afstand het beste platform, is schuldenvrij en heeft een riant gevulde kas. De groei-ambities zijn licht getemperd, maar blijven groot', aldus Martin Crum in zijn analyse. Maar of het genoeg is voor een koopadvies? Lees het hier.

Markt omarmt Adyen weer als groeifonds IEX Premium https://t.co/26bTDCTce7 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 13, 2023

Alfen

Alfen (+26,4%) verrast dit keer in positieve zin. De kwartaalresultaten van de batterijleverancier zijn op alle fronten beter dan verwacht en daarmee is het aandeel Alfen vandaag met afstand de grootste winnaar van het Damrak. Ook rekent het concern voor de komende kwartalen op een verdere verbetering van de bedrijfsresultaten.

En dan te bedenken dat de omzet het afgelopen kwartaal aandikte met 11% tot €136,4 miljoen, terwijl de markt rekende op een krimp van 1%. Of dit voldoende is voor een koopadvies, leest u in deze analyse van Niels Koerts.

Betekent dit de definitieve draai van Alfen IEX Premium https://t.co/uR4kCpeRXo via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 13, 2023

Acomo

Het is al enige tijd ongebruikelijk onrustig rond handelshuis Acomo (-0,7%). Eerst werden beleggers geconfronteerd met de mededeling dat er een schadeclaim door een afnemer was ingediend van €55 miljoen. En eind vorige maand kwam hier bovenop het bericht dat topvrouw Kathy Fortmann vroegtijdig opstapt en wel per 1 november van dit jaar.

Volgens analist Martin Crum zijn dat genoeg rode seinen. Of beleggers het aandeel maar beter van de hand kunnen doen, leest u in deze analyse.

Gang van zaken bij Acomo roept vraagtekens op IEX Premium https://t.co/djo7OQlpVh via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 13, 2023

Kijktip: Turbobelegger-webinar met Nico Bakker

Vanavond om 19:30 uur organiseert IEX in samenwerking met BNP Paribas een webinar waarin onder andere technisch analist Nico Bakker nader ingaat op de koerssprongen van Adyen en Alfen. Deelname kan via deze link en is compleet gratis.

Top 3 stijgers en dalers

Alfen (+26,4%) steekt er vandaag met kop en schouders bovenuit. De energiespecialist heeft het lastig gehad het afgelopen jaar, maar lijkt nu weer back on track. Staalproducent Aperam (-3,7%) levert vandaag een klein handje procenten in. U weet inmiddels beter.

Rentes

De rentes blijven vandaag relatief dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt een basispuntje aan tot 3,06%.

Brede markt

De AEX sluit vandaag weer hoger op +1,0% en daarmee presteren we beter dan de overige Europese indices.

De Amerikaanse hoofdindices blijven vandaag relatief dicht bij huis. De Nasdaq is de grootste 'uitschieter' met een min van 0,2%.

De CBOE VIX (volatiliteit) doet +4,4% en noteert op 14,8 punten.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,070 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (-0,4%) zijn het met elkaar oneens.

Olie: WTI (+1,0%) en Brent (+1,0%) vinden de weg omhoog.

De rally van Bitcoin (-1,4%) is een halt toegeroepen. Bitcoin staat nu op 36.871.

Het Damrak

Prosus mag 1,6% bijschrijven dankzij de stijging van het Chinese game- en internetbedrijf Tencent.

mag 1,6% bijschrijven dankzij de stijging van het Chinese game- en internetbedrijf Tencent. De olieprijzen stijgen weer en dat geeft Shell (+1,3%) een zetje in de goede richting. Tevens profiteert het voormalige Koninklijke Olie van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat van €31,30 naar €35.

(+1,3%) een zetje in de goede richting. Tevens profiteert het voormalige Koninklijke Olie van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel gaat van €31,30 naar €35. Betalingsverwerker Adyen (+5,6%) trekt zich niets aan van een downgrade van DZ-bank. De Duitse zakenbank verlaagt het koersdoel van €1.100 tot €780 en handhaaft het verkoopadvies.

(+5,6%) trekt zich niets aan van een downgrade van DZ-bank. De Duitse zakenbank verlaagt het koersdoel van €1.100 tot €780 en handhaaft het verkoopadvies. ABN Amro stijgt vandaag 2,5%, maar daarmee is het koersverlies van afgelopen woensdag nog lang niet goedgemaakt. Het dividendrendement van 10,8% oogt wel aantrekkelijk. Of het aandeel koopwaardig is, leest u hier.

stijgt vandaag 2,5%, maar daarmee is het koersverlies van afgelopen woensdag nog lang niet goedgemaakt. Het dividendrendement van 10,8% oogt wel aantrekkelijk. Of het aandeel koopwaardig is, leest u hier. IMCD (+2,5%) stijgt na een aangekondigde overname in India.

(+2,5%) stijgt na een aangekondigde overname in India. ArcelorMittal stijgt vandaag 1,1% en gaat ook nog eens $0,22 ex-dividend.

stijgt vandaag 1,1% en gaat ook nog eens $0,22 ex-dividend. Fugro (+1,0%) mag een klein procentje bijschrijven in aanloop naar zijn beleggersdag.

(+1,0%) mag een klein procentje bijschrijven in aanloop naar zijn beleggersdag. Basic-Fit (+1,3%) verkent overnamemogelijkheden bij onze Oosterburen. De fitnessketen presenteerde afgelopen week zijn doelstellingen voor de middellange termijn.

(+1,3%) verkent overnamemogelijkheden bij onze Oosterburen. De fitnessketen presenteerde afgelopen week zijn doelstellingen voor de middellange termijn. Just Eat Takeaway is eveneens een volatiel aandeel en mag vandaag 4,2% bijschrijven. Meer daarover in iedere aankomende podcast:)

is eveneens een volatiel aandeel en mag vandaag 4,2% bijschrijven. Meer daarover in iedere aankomende podcast:) De klassieke value trap is vandaag even geen value trap en klimt met ruim anderhalve procent. We hebben het over niemand minder dan Air France-KLM (+2,5%).

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Alfen: naar €45 van €66 en kopen - ABN Amro

Shell: naar €35 van €31,30 en kopen - ING

Adyen: naar €780 van €1.100 en verkopen - DZ Bank

ABN Amro: naar €11 van €11,50 en verkopen - CFRA

DSM-Firmenich: naar €115 van €143 en kopen - Barclays

Agenda: dinsdag 14 november

07:00 - Werkgelegenheid Verenigd Koninkrijk - Nov 2023 Verenigd Koninkrijk

08:00 Resultaten 3e kwartaal 2023 TKH Group NV

09:30 - Consumentenuitgave Nederland - Sep 2023 Nederland

09:30 - Economische groei Nederland - Q3/2023, 1st estimate Nederland

09:30 - BNP Nederland - Q3/2023, 1st estimate Nederland

09:30 - Werkgelegenheid Nederland - Q3/2023, 1st estimate Nederland

11:05 - Economisch Sentiment Duitsland

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Niels Koerts