Het is wisselend voorbeurs en er zijn mee- en tegenvallers

De AEX-indicatie is +0,4% na een zinderend Wall Street vrijdag, waar nabeurs helaas Moody's de pret bedierf. Zo meer.

We doen het deze week met de restanten van het Q3-cijferseizoen: onder meer Aegon, TKH en Fugro (beleggersdag) en Walmart, Alibaba en Applied Materials. En Siemens Energy. Er is Amerikaanse inflatie, detailhandelsverkopen en schuldenplafond en er komt een reeks Chinese data door. Het overzicht:

Europese futures openen tussen -0,3% en +0,3%

De Amerikaanse staan -0,2% à -0,4%

In Azië stijgt Taiwan +0,9%, de rest blijft al dan niet met een plus of een min heel dicht bij huis

Alibaba +0,2%

Tencent +0,6%

TSMC +2,5%

Samsung -0,1%

Alibaba +0,2% Tencent +0,6% TSMC +2,5% Samsung -0,1% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -7,3% op 14,2 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat -0,2% op 116,8

De dollar zakt 0,1% naar 1,0694

Goud stijgt 0,3%, olie daalt 0,6% en crypto moet ruim een procent terug. Bitcoin staat nu op $36.906,00

Bitcoin staat er nog altijd puik bij dit jaar. Merk op dat het als bijvoorbeeld een biotech puur op reuring handelt, die schuifjes omhoog. Die kunnen trouwens ook de andere kant uit gaan.



De rentes doen nagenoeg niks op Moody's:



Valt mee! De uitgestelde Q3-cijfers van Alfen gisteravond laten zien dat omzet en zelfs marge meevallen ten opzichte van Q2, de outlook wordt gehandhaafd, maar de ebitda is wel minder. Alfen is met -57,9% het slechtste indexfonds op het Damrak dit jaar na Azerion met -62,4%. Zeg maar hoe dit uitpakt.



De schade aan de Amerikaanse rentes en de dollar lijkt mee te vallen. Vrijdag verscheen Moody's nog tussen de schuifdeuren, het belangrijkste credit rating-bureau. Standard & Poor's en Fitch skipten de AAA-status van de VS al eerder, en nu dreigt ook Moody's. Vooral vanwege het gat in de hand van Washington, simpel.

The outlook on the US credit rating was changed to negative from stable by Moody’s Investors Service, citing risks to the nation’s fiscal strength. https://t.co/oSIm67Oa0N — Bloomberg Markets (@markets) November 10, 2023



Bloomberg:



De bron:

US Treasuries are set to face renewed selling pressure into the new year if the nation’s swelling debt repayment bill is any guide https://t.co/s7IkYABo0V — Bloomberg Markets (@markets) November 12, 2023



Hoe laat was het bericht vrijdag? De dollar (oranje) en de Amerikaanse rente deden in ieder geval niet al te raar.



En dan nu dit: TSMC had vrijdag goed nieuws en prijst dat vandaag in Taiwan in. Bloomberg:

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. climbed its most in almost half a year after posting its first monthly sales gain since February, underlining expectations the global chip market is recovering gradually from Covid-era troughs. TSMC’s shares jumped as much as 4.1% in unusually heavy trading, notching their biggest intraday rise since May.

The world’s largest supplier of made-to-order chips on Friday recorded a 15.7% gain in revenue to NT$243.2 billion ($7.5 billion) in October — the first time monthly sales have grown from a year earlier since February. Revenue for the first 10 months was down 3.7% to NT$1.78 trillion.

TSMC shares jumped as much as 4.1% after posting its first monthly sales gain since February, underlining expectations the global chip market is recovering https://t.co/519x7XvN5x — Bloomberg Markets (@markets) November 13, 2023



Dit zijn de Nasdaq 100 en semiconductor-index SOX. Het lijkt erop dat ze allebei uit hun neergaande trend van dit jaar breken. Reken u nou niet meteen rijk, want Besi (+100,1% dit jaar) en ASMI (+85,5%) zijn daar wellicht al op vooruitgelopen. ASML met +20,7% en NXP met +18,1% in dollars doen het beduidend minder goed.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:08 AEX start handelsweek vermoedelijk hoger

07:55 Beursblik: erg solide kwartaal Alfen

07:34 Beursblik: druk op winstgevendheid Alfen viel mee

07:28 IMCD doet overname in India

07:14 Aziatische beurzen blijven dicht bij huis

07:11 Een fractie minder faillissementen in oktober

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

12 nov Meer omzet Alfen

12 nov Huisvoorzitter VS komt met plan om opnieuw shutdown af te wenden

12 nov Cijferseizoen nadert einde

De AFM meldt deze shorts:



De opvallendste:



Zo:



Van de agenda moeten we het niet hebben vandaag:

07:00 Salzgitter - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 Tyson Foods - Cijfers vierde kwartaal (VS)



06:30 Faillissementen - Oktober (NL)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +1,2%

S&P 500 +1,6%

Nasdaq Composite +2,1%

Nasdaq 100 +2,3%

Russell 2000 +1^,1%

SOX +4,0%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,5%

Wall Street’s main indexes ended with big gains, boosted by tech giants and growth stocks as Treasury yields calmed even after Federal Reserve Chair Jerome Powell cautioned that tighter monetary policy might be needed to tame inflation https://t.co/07qjOdMp8z pic.twitter.com/VEVcLaX6pj — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2023



Wat is dit? Citaat:

Dutch pension funds are plowing cash into long-dated swap contracts, according to strategists, upending one of this year’s most popular trades. The funds, by far the region’s largest with more than €1.5 trillion in assets, are likely bidding up the paper to hedge for growing liabilities, strategists at Citigroup Inc. and Barclays Plc said.

Last week, 20-year rates dropped the most relative to 10-year securities since June. For most of this year, long-dated yields rose faster than short maturities, steepening the curve as investors bet that interest rates will be kept high.

Dutch pension funds are upending one of this year’s most popular trades in the euro swap market https://t.co/sMn7HmUxLx — Bloomberg Markets (@markets) November 13, 2023



Ach ja, Italië:

A possible downgrade of Italy to junk this week would be hugely symbolic, potentially consequential — and very controversial https://t.co/je2AsiqHg3 — Bloomberg Markets (@markets) November 13, 2023



Voorspellen, wie is er niet (eens) arm van geworden?

Euro-area inflation will sink below the 2% target in early 2025, sooner than the ECB predicts, the latest Bloomberg survey of economists shows https://t.co/KztgnIACuS — Bloomberg Markets (@markets) November 13, 2023



Deze week zijn er veel formele data:

China’s consumption rebound slowed and private business confidence lost momentum in October, according to independent surveys and alternative data https://t.co/RWkjdMzSkx — Bloomberg Markets (@markets) November 13, 2023



Anti-shortmaatregel alweer opgeheven na een paar dagen?! Lekker dan:

The boost to South Korean stocks from the nation’s move to ban short-selling has quickly faded, with an index of small-cap stocks on course to erase all the gains after the regulator’s surprise decision https://t.co/Zq276ZVzdg — Bloomberg Markets (@markets) November 13, 2023



Veel plezier en succes vandaag.