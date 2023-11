Sentiment op Amerikaanse beurzen flink opgeklaard

Bericht delen via:

Het sentiment op de aandelenbeurzen is de laatste weken sterk opgeklaard, nu de Fed voorzichtig lijkt te hebben aangegeven de rente niet meer verder te gaan verhogen. Hoewel er nog wel enige twijfel is, lijken beleggers dit signaal te hebben aangegrepen om weer vol in de markt te stappen.

Zeker de Amerikaanse beurzen weten door de nieuwe koopdrift hard op te veren. In twee weken tijd is een groot deel van de eerdere verliezen weggewerkt en zijn veel dalende trends afgebroken. Met nog zeven weken te gaan in dit kalenderjaar lijkt er toch zowaar een eindejaarsrally te zijn ingezet.

De technische verbeteringen zijn het duidelijkst zichtbaar bij de grote technologieaandelen, die hun correctieve fases achter zich laten en hun vizier weer richten op de oude hoogtepunten van eerder dit jaar. De Nasdaq Composite index laat dan ook een serieus herstel zien. De brede S&P 500-index lijkt echter ook de verkoopdruk achter zich te hebben gelaten en maakt zich op voor een sterk einde van dit volatiele jaar.

Nasdaq Composite index

De Nasdaq Composite Index wordt vaak als maatstaf gehanteerd om de prestaties van de Amerikaanse technologiesector te volgen. Deze brede technologiezware index heeft de afgelopen maanden een correctieve fase laten zien na de mooie stijging aan het begin van dit jaar.

De correctieve fase heeft de index teruggebracht tot de 200-dagenlijn en de top van begin dit jaar. Vanaf dit niveau veert de index nu sterk op en wordt de correctieve fase afgebroken. Hiermee is er sprake van een suiccesvolle terugtest van het oude uitbraakniveau en kan er weer omhoog worden gekeken.

Het eerste richtpunt ligt nu in de weerstandszone rond 14.646 punten, waar meerdere toppen zijn gevormd.

S&P 500-index

De brede S&P 500-index leek onlangs wat verder te verzwakken, toen de koers terugzakte onder het 200-daags gemiddelde en ook de oude toppen de index niet meer leken op te vangen. Door de recente opleving is het technisch beeld echter weer opgeklaard.

Nu de correctieve fase is afgebroken en de index boven de top van oktober is teruggekeerd, ligt de weg vrij voor een groter herstel. Een stijging richting de hoogtepunten van dit jaar is niet uitgesloten en zelfs een opmars richting de top van begin 2022 lijkt weer binnen de mogelijkheden te liggen.