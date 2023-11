ECB bederft stemming op de financiële markten

Laat het maar aan de centrale banken over om de sfeer te verpesten: zowel Powell als Lagarde besloten het rentevuur nog maar eens op te stoken. Best jammer, de schade die de ongekend snelle reeks renteverhogingen heeft aangericht is flink en veel daarvan is nog niet eens zichtbaar.

Punt is niet eens zozeer dat er nóg een renteverhoging dreigt - nooit honderd procent uit te sluiten, inmiddels wel zeer onwaarschijnlijk, maar het vooruitzicht dat de rente lang (re) tijd rond dit niveau blijft, is onwelkom nieuws voor beleggers.

Euro zone inflation could tick up in coming months: Lagarde https://t.co/1tJM73I5pm pic.twitter.com/pqCyymLALi — Reuters (@Reuters) November 10, 2023

Lagarde speculeert inmiddels dat de inflatie de komende periode wel weer eens zou kunnen oplopen: ook niet geheel uit te sluiten, zeker niet met de volatiele energieprijzen, maar gezien het feit dat veel landen in de eurozone in een recessie zitten, danwel daar tegenaan schuren, verhoudt zich daarmee slecht.

Damrak

Dan naar het Damrak waar veel rentegevoelige en cyclische aandelen wat onder druk stonden. Staalgerelateerde fondsen als ArcelorMittal en Aperam waren uit de gratie, maar dat gold bijvoorbeeld ook voor rentegevoelige fondsen als Basic Fit en Just Eat Takeaway. Uw eventuele ergenis daarover kan richting Frankfurt.

Er waren hier en daar nog wel wat winnaars te vinden zoals InPost, B&S Group en AMG, maar de meeste fondsen moesten toch een stapje terugdoen.

De AEX sloot de dag af met een verlies van 0,4% om te sluiten op een stand van 746,31 punten. Op weekbasis heeft de Amsterdamse graadmeter desondanks zo'n 1,5% winst geboekt.

Top drie stijgers/dalers

IMCD

De derdekwartaalcijfers van IMCD, distributeur van chemicaliën, waren ronduit zwak, maar gezien de slechte marktomstandigheden mocht daar ook weinig van worden verwacht.

Belangrijker tijdens de presentatie van de resultaten was de constatering dat het vierde kwartaal beter zal verlopen dan het tweede en derde kwartaal. Daar moeten beleggers het overigens mee doen: echt concreet wilde het management, ondanks dat het jaar en vrijwel op zit, nog altijd niet worden:

Dal lijkt inmiddels gepasseerd bij IMCD IEX Premium https://t.co/XgomjkVfdd via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 10, 2023

Ahold

De kwartaal update van Ahold eerder deze week viel toch wat tegen. Het was vooral de margekrimp in de VS die tot opgetrokken wenkbrauwen leidde. De koersreactie was negatief en hiermee is het aandeel voor dit jaar terug bij af.

Overdrijft de markt hier, of ligt er juist een kans voor beleggers om van de huidige koerszwakte gebruik te maken? Het antwoord leest u bij IEX Premium:

Marge-ontwikkeling Ahold baart zorgen IEX Premium https://t.co/xuS0QRbPah via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 10, 2023

Aperam

Aperam had het zwaar te verduren afgelopen kwartaal. Er werden hogere volumes verkocht maar wel tegen aanzienlijk lagere prijzen. Ook moest het door dalingen van grondstofprijzen afschrijven op voorraden. Echter, van meer belang is wat beleggers van de nabije toekomst mogen verwachten:

Historisch slecht kwartaal voor Aperam IEX Premium https://t.co/BD8btqCcIU via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 10, 2023

Disney

De kwartaalcijfers van Walt Disney waren redelijk in lijn met de verwachtingen. De omzet in het afgelopen, vierde, kwartaal van het gebroken boekjaar was $21,4 miljard, een stijging van 5,4%.

Bijna de helft van deze toename komt door meer bezoekers en hogere ticketprijzen in de Disneyparken in Shanghai en Hongkong. Verder zorgden prijsverhogingen bij de streamingkanalen voor een hogere omzet. Wordt het aandeel al interessant:

Lagere kosten plaveien de weg naar hogere winsten IEX Premium https://t.co/SNfS4jlOmY via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 10, 2023

IEX BeleggersPodCast

Het is alweer vrijdag en dús ook weer een nieuwe IEX BeleggersPodCast, met deze week onder andere Adyen, Aalberts, AMG, Basic Fit, PostNL de uitlatingen van Powell onder de loep:

Winnaars zijn aandelen die je niet of te weinig hebt IEXnl https://t.co/raEn5dveiz via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 10, 2023

Amerikaanse rente

Sinds eind 19e eeuw kwam de Amerikaanse lange rente zelden boven de 5% uit. Dat was anders in de periode tussen 1970 en 2000, maar toen waren de inflatie en economische groei veel hoger dan nu. Kan de rente nog verder omhoog?

Amerikaanse rente op abnormaal hoge niveaus IEX Premium https://t.co/YyOBYp7LJi via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 10, 2023

Wall Street

Waar Europese beleggers de uitlatingen van de ECB toch serieus nemen, zijn Amerikaanse beleggers wat minder onder de indruk van de jongste uitlatingen van Powell. De tienjaarsrente in de VS komt dan ook een vijftal basispunten af.

Plug Power (- 43%) werd door beleggers gedumpt. Reden: de bodem van de kas komt in zicht. Ondertussen steeg chipmaker AMD (+ 3,5%) wel aardig door.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones een half procent hoger, de S&P 500 won 0,7% en de Nasdaq pluste ruim 1%.

Rentes

De tienjaarsrentes in Europa stegen eensgezind met vijf basispunten op basis van de uitlatingen van de ECB-topvrouw.

Tienjaarsrente Nederland 3,04% (plus 5 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,70% (plus 5 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,29% (plus 5 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,57% (plus 5 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,60% (min 3 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,36% (plus 8 basispunten)

Brede markt

Een an sich prima week wordt toch licht in mineur afgesloten. Centrale banken hebben overduidelijk nog geen enkele behoefte aan beleggers die rekenen op de eerste renteverlagingen. Spoiler alert: die komen in 2024 wel degelijk. Ondanks de rode cijfers op de meeste Europese beurzen vandaag, is er per saldo deze week wel terrein gewonnen.

In Europa ging drankengigant Diageo (- 14%) hard onderuit na een winstwaarschuwing en bij onze zuiderburen was het een pijnlijke dag voor beleggers met aandelen Atenor (- 17%) wegens een emissie.

Verder weinig opvallende bewegingen vandaag: de VIX houdt zijn gemak, goud is er weer niet in geslaagd de psychologische barrière van $2.000 te slechten en de olieprijs veert wederom op. En bitcoin, tja, tamelijk onstuitbaar momenteel met nog eens een weekwinst van circa 10%.

Het Damrak

ABN AMRO (- 0,1%) kreeg een reeks lagere koersdoelen te verwerken naar aanleiding van de Q3-cijfers afgelopen woensdag

(- 0,1%) kreeg een reeks lagere koersdoelen te verwerken naar aanleiding van de Q3-cijfers afgelopen woensdag Adyen (- 2,4%) levert een bescheiden deel van de forse koerswinst van gisteren weer in, ondanks koersdoelverhogingen van de meeste zakenbanken

(- 2,4%) levert een bescheiden deel van de forse koerswinst van gisteren weer in, ondanks koersdoelverhogingen van de meeste zakenbanken IMCD (- 0,4%) kende een zwak derde kwartaal, maar het management voorziet verbetering vanaf het vierde kwartaal en dat geldt als een opsteker

(- 0,4%) kende een zwak derde kwartaal, maar het management voorziet verbetering vanaf het vierde kwartaal en dat geldt als een opsteker Aperam (- 1,4%) kwam met rode derdekwartaalcijfers, maar echt heel verrassend kon dat niet zijn. Desondanks viel een en ander niet in de smaak bij beleggers

(- 1,4%) kwam met rode derdekwartaalcijfers, maar echt heel verrassend kon dat niet zijn. Desondanks viel een en ander niet in de smaak bij beleggers Basic Fit (- 5,3%) is bovengemiddeld rentegevoelig en had vandaag zijn dag dus niet

(- 5,3%) is bovengemiddeld rentegevoelig en had vandaag zijn dag dus niet InPost (+ 1,9%) leek nog te profiteren van eerder deze week gepresenteerde sterke Q3-cijfers

(+ 1,9%) leek nog te profiteren van eerder deze week gepresenteerde sterke Q3-cijfers B&S Group (+ 3,1%) ligt sinds de Q3-update weer wat meer gevraagd

(+ 3,1%) ligt sinds de Q3-update weer wat meer gevraagd Pharming (- 3,7%) liet weten dat een besluit over toelating van Joenja van de EMA pas in het eerste kwartaal van 2024 wordt verwacht. Enige vertraging dus: eerder was dat het vierde kwartaal van dit jaar verwacht.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 13 november

00:00 Alfen - Cijfers derde kwartaal

06:30 Faillissementen - Oktober (NL)

07:00 Salzgitter - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 Tyson Foods - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

