Bitcoin bevestigt technische uitbraken

Terwijl aandelen pas op de plaats maakten, olieprijzen fors zijn gedaald en rentes wegzakten, gedroeg de bitcoinkoers zich als een dolle stier. In de afgelopen twee weken steeg bitcoin ruim 15% in waarde.

Ook andere cryptos werden meegezogen, zo liep de beurskoers van ethereum bijna 20% op.

Vanuit technisch perspectief heeft de bitcoin/dollarkoers inmiddels diverse hordes genomen. Zo is vorige maand de barrière rond $31.813 (van 14 juli) gebroken. Ik schreef daar recent al over. Afgelopen dagen werd bovendien de tussentijdse drempel rond $35.00 genomen. Met deze technische verbeteringen is de weg vrijgemaakt voor hogere regionen.

Vorige maand was bitcoin opnieuw in de belangstelling gekomen na berichten over de komst van Amerikaanse Bitcoin ETF’s. Vermogensbeheerders BlackRock Inc. en Fidelity Investments zijn in de race om deze trackers op de markt te brengen. Deze ontwikkelingen die de belangstelling voor Bitcoins aanwakkeren, ijlen nu nog na op de markt.

Kijken we wat langer terug, dan valt op dat er al eerder veel vraag naar bitcoins was. Begin januari stond de bitcoinkoers rond 16,738, thans staan we rond 36.900, bijna 120% hoger. Vanaf de bodem van eind november rond $15.481 is de koers bijna 150% gestegen.

In deze blog beoordeel ik bitcoin vanuit de korte- en langetermijn. Ik begin met de AEX, die opwaarts uitbreekt.

AEX-index breekt de weerstand 744,93

De AEX-index is technisch verbeterd. Nadat eerst de dalende trend opwaarts werd gebroken, is de Nederlandse beurs nu ook boven een recente top gesloten. Met de doorbraak boven weerstand 744,93 (gevormd op 12 oktober) is er ruimte vrijgemaakt voor een verdere stijging.

Het uiteindelijke koersdoel ligt rond 795,20, waar de top van eind juli ligt. Tussenliggende topjes rond 754,76 (4 september) en 780,66 (10 augustus) kunnen voor tijdelijke winstnemingen zorgen. Steun ligt rond 710,89 (bodem van 20 maart).

Korte termijn: bitcoin valideert uptrend met hogere bodem

Bitcoin heeft afgelopen weken geaarzeld tussen $33.500 en $35.000. Maar inmiddels is ook deze hapering overwonnen, waarmee de opmars is hervat. In de recente correctie vormde BTC/USD rond $33.479,47 ( (bodem van 30 oktober) een hogere bodem binnen de stijgende trend.

Omdat de koers hiermee boven de top medio juli rond $31.813,25 top wist te blijven, werd het positieve technische beeld bevestigd. Die voormalige horde fungeert thans als tweede steun.

Eerste koersdoel ligt rond weerstand $42.977,85 (gevormd op 21 april 2022).

Het opwaarts tenderende 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode glooiende lijn) valideert de verbetering in de technische conditie.

Lange termijn: bitcoin draait opwaarts

Nu de toppen van juli rond 31.813,25 overtuigend zijn gebroken, is de weg naar boven opengezet. De oude toppen op 31.813,25 (van 14 juli) fungeren nu als eerste steun.

Bitcoin heeft in de dips van juli en september twee hogere bodems gevormd boven het niveau van voorgaande toppen rond $24.970. Feitelijk zijn hiermee succesvolle pullbackbodems gevormd.

Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. Er is ruimte richting 48.205,07 (top van 1 april 2022).

Ook krult de 200-dagenlijn weer opwaarts, terwijl de koers er mooi boven blijft. Dit bevestigt de verbeterde technische conditie.

Technisch zijn er bij bitcoin meerdere positieve signalen opgetreden:

Ten eerste is bitcoin dit voorjaar uit het dalende trendkanaal van 2022 gebroken. Vorig jaar was de koers teruggevallen van een intraday high rond $68.776,28 (november 2021) naar $15.481,74 in november 2022

Vervolgens is de koers omhoog geknald, waarbij de weerstand $24.970 is gebroken

Dit heeft een koopsignaal opgeleverd (hoofd-schouderformatie voltooid)

In juni is de Bitcoinkoers hard gedaald, maar goed opgevangen door die oude horizontale weerstand ($24.970), wat een perfecte pullbackbodem heeft opgeleverd

In september is de cryptomunt nogmaals onderuit gegaan, maar opnieuw door de pullbackbodem van juli opgevangen

Bovendien is vorige maand de top rond $31.813,25 gebroken

Tenslotte is het eerste koersdoel, tevens berekende eerste weerstand rond $35.000 gebroken