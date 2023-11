Groen en cijfers voorbeurs, en wat doet Adyen?!

De AEX-indicatie is +0,6% - hoogste nu van alles en iedereen - na een nikserig Wall Street en ja, wat doet Adyen?!

Dat steeg gisteren in New York +34,4% op de strategie-update en cijfers! Zo alles. We doen het met meer cijfers op het Damrak van onder meer ArcelorMittal, Aalberts en SBMO Offshore en veel meer is er niet te doen. De macro-agenda is leeg en er zijn niet veel buitenlandse cijfers. Disney deed nabeurs +3,3% op Q3's en Arm -6,8%.

Europese futures openen +0,2$ à +0,3%, ofwel Adyen lijkt impact te gaan hebben.

Ga es wat doen! De Amerikaanse staan echt helemaal stokstijf stil.

In Azië stijgt alles een paar honderdsten op een net dalende Hongkong na en Japan tovert er +1,5% uit.

Alibaba -0,7%

Tencent -1,0%

TSMC +0,2%

Samsung +0,6%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -2,4% op 14,5 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -2,5% op 117,1.

De dollar ligt vlak op 1,0708.

Goud -0,2%, olie +9,5% en crypto danst de horlepiep met procenten hoger op ETF-fantasie. Bitcoin staat nu alweer op $36.748,06.

Hopsa, de EU-rentes kunnen al meteen opbokken op opening. De VS levert beduidend minder in.



Het staat er echt, de koers van Adyen gisteren in New York op die strategie-herziening, of moeten we herhaling zeggen? Want zoveel is er eigenlijk niet veranderd in de ambities en outlook van het bedrijf. Nu nog waarmaken. We moeten nog even rekensommen maken, maar het aandeel is wel véél duurder dan de peers.

Het fonds verloor in augustus 39,0% op de Q'2's en intussen zijn diverse concurrenten nog harder afgestraft. We gaan zien wat voor spektakel we nu hier bij de hoofdnotering krijgen in Amsterdam en het blijft nog wel een paar handelsdagen volatiel? De analisten moeten ook nog doorkomen met hun (nieuwe) ramingen.

Hier is de eerste:

09 Nov - 06:56:06 [RTRS] (ADYEN.AS) - ADYEN NV ADYEN.AS: EVERCORE ISI RAISES TARGET PRICE TO EUR 770 FROM EUR 744



Hier de headlines van gisteren:



ArcelorMittal verslaat met de Q3's de verwachtingen en blijft optimistisch over de vooruitzichten.



Zijn we niet gewend, Aalberts heeft alleen maar een verhaal en echt maar één cijfer: die omzetgroei. En die vertraagt. Die marge moeten we dan maar geloven.



SBM Offshore verhoogt de outlook dankzij die deal met ExxonMobil. Het Poolse Inpost, dat immuun lijkt voor de rente, is er ook met cijfers.



Hoe zeg je deflatie in het Chinees?



En dan nog even dit

US stocks ended mixed as investors focused on the direction of Treasury yields



Voor bitcoin zelf zou het niks uit moeten maken, maar dit is cryptoland:

Bitcoin rises to an 18-month high as expectations of an approval for exchange traded funds to invest in the largest crypto token intensified



De rat race kan beginnen, of is het fat race?

US and UK regulators both gave the thumbs up to Eli Lilly's weight-loss treatment called Zepbound, paving the way for a powerful new rival to Novo Nordisk's Wegovy in addressing record obesity rates.



Kansen en risico's met AI, we zijn er nog wel even mee bezig:

OpenAI is grappling with "abnormal traffic" that suggests hackers are trying to swamp its services, revealing for the first time the potential cause of outages that've plagued ChatGPT this week



China verkoopt ze, maar gelukkig voor de VS zijn de buren er nog:

Japanese investors bought the most US sovereign bonds in six months in September, underscoring fund flows into higher-yielding debt that are weighing on the yen



Veel plezier en succes vandaag.