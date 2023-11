Rood voorbeurs, grote namen en stier stijgt al stiekem zeven dagen

De AEX-indicatie is -0,4%, nadat Wall Street gisteren voor de zevende dag op rij steeg.

We doen het met cijfers van ABN Amro en Ahold Delhaize en we wachten op de strategie-update van Adyen. AMG staat ook aangekondigd, of is dat nabeurs? Verder zijn er weer veel cijfers en macro's, maar geen cruciale. Nabeurs Wall Street ging Robinhood -8,3% op cijfers en Rivian +4,5% op productieverhoging.

Europese futures openen -0,2% à -0,5%

De Amerikaanse staan -0,1% à -0,2%

In Azië kleuren op India en Taiwan na alle markten rood met Korea als uitschieter met -0,9%

Alibaba -0,9%

Tencent +0,1%

TSMC +0,2%

Samsung -1,4%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -0,5% op 14,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -1,4% op 120,1

De dollar stijgt 0,2% naar 1,0686

Goud en olie tikken welgeteld 0,1% aan en crypto levert een paar tienden in. Bitcoin staat nu op $35.217,07

De EU rentes starten rustig, maar de Amerikaanse stijgt wel vier basispunten.



Pssst, misschien moet u even een lijntje in de grafiek van de Nasdaq 100 trekken. Is de index technisch aan het uitbreken? De S&P 500 is iets minder ver en dat geldt ook voor de vroegcylische semiconductor-index SOX. Zou wel typisch beurs zijn? Alloeen maar ellende in de kranten en bakken uit de hemel en dan doodleuk stijgen.



Het is altijd verstandig om dan ook even bij de buren te kijken en ja, wie weet heeft de Amerikaanse (tienjaars) rente (voorlopig) de top gezien.



De AEX is er ook nog niet helemaal klaar voor? Hier versus onze tienjaarrente.



ABN Amro levert prima Q3's af, op vrijwel alle punten (veel) beter dan verwacht en er ging slechts €21 miljoen in de stroppenpot. Reken u niet meteen rijk, want ING ging vorige week omlaag op veel beter dan verwachte cijfers. Want beter dan nu en mooier dan dit kan het bijna niet worden met de huidige economie?



Grapje tussendoor kan altijd in deze morning call. Goed gewerkt CNBC, not. Vaandranger klinkt wel veel krachtiger, dat wel?

Keurige cijfers #ABNAmro. En dus had CFO Vaandrager het gemakkelijk bij CNBC. De zender had het moeilijker, met de spelling van zijn naam… pic.twitter.com/jY4YG3ypTA — Durk Veenstra (@durkveenstra) November 8, 2023



Ahold Delhaize voldoet met haar Q3's niet aan de analistenverwachtingen, alles staat onder druk. Ook de marges, maar u ziet de kop, de vrije kasstroom moet de meubelen redden.



Nog één ding, ene Microsoft sloot gisteren op een all time high, misschien is dit wel exemplarisch voor de beurs dit jaar. Moeizame markten, maar Big Tech stoomt door op vooral AI fantasie. Dit is geïndexeerd en bruto herbelegd sinds Satya Nadella CEO is.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:11 Duitse inflatie oktober bevestigd

08:09 Omzet en marge Ahold Delhaize onder druk

07:38 Siemens Healthineers haalt outlook net

07:36 CTP vindt in Heineken nieuwe huurder

07:26 Winststijging ABN AMRO stuk sterker dan verwacht

06:57 Europese beurzen openen lager

06:52 Kleine verliezen op Aziatische beurzen

06:44 Beursagenda: macro-economisch

06:43 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:43 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07 nov Rivian verhoogt productiedoel

07 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

07 nov Wall Street sluit met winst

07 nov Olieprijs daalt sterk

07 nov CEO Marel stapt per direct op

07 nov Wall Street toch weer omhoog

07 nov Europese beurzen sluiten lager

07 nov Beursblik OCI blijft koopwaardig na kwartaalcijfers

De AFM meldt deze shorts:



Het zijn er minder, niet meer:



De agenda:

00:00 Adyen - Beleggersdag

07:00 ABN AMRO - Cijfers derde kwartaal

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers derde kwartaal

18:00 AMG - Cijfers derde kwartaal

18:00 Euronext - Cijfers derde kwartaal



07:00 Adidas - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Airbus - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Bayer - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Credit Agricole - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 E.ON - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens Healthineers - Jaarcijfers (Dld)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers derde kwartaal (VS)



08:00 Inflatie - Oktober def. (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - September (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - September (VS)

Vink:



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,2%

S&P 500 +0,3%

Nasdaq Composite +0,9%

Nasdaq 100 +0,9%

Russell 2000 -0,3%

SOX +0,8%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,9%

US stocks recorded their longest winning streak in two years, as a retreat in US Treasury yields boosted megacap growth stocks while investors sought more clarity on interest rates from the Federal Reserve https://t.co/x3RFbae0Xs pic.twitter.com/BoXdenlpzm — Reuters Business (@ReutersBiz) November 8, 2023



Tsss...

It’s still three months away from the Year of the Dragon, but Chinese investors are already jumping into stocks carrying the name of the auspicious mythical creature https://t.co/WGPhLCemFJ — Bloomberg Markets (@markets) November 8, 2023



Malaise:

Europe’s economy is unlikely to crash — even as a more-than yearlong bout of interest-rate increases tames inflation, according to the IMF https://t.co/FXs3CcUcnA — Bloomberg Markets (@markets) November 8, 2023



Hier onze vooruitblik:

Investors are demanding a clear blueprint for how Dutch payments fintech can get its mojo back https://t.co/jyR1Carz8K — Bloomberg Markets (@markets) November 8, 2023



Nog een keer, hier ons verhaal:

WATCH: Chinese tech giant Baidu ordered artificial intelligence chips from Huawei this year, in what could mark a significant industry shift away from supplier Nvidia https://t.co/GTMaCrNgbK pic.twitter.com/99eFzY9LkL — Reuters Business (@ReutersBiz) November 8, 2023



Deze gigant:

Saudi Aramco announced a 23% fall in third-quarter net profit for the three months ending September 30, joining the likes of Chevron and Exxon Mobil in reporting sharp year-on-year falls in Q3 profits as energy prices cooled

Read more: https://t.co/160gADHErB pic.twitter.com/fLIhYS9vwc — Reuters Business (@ReutersBiz) November 8, 2023



Veel plezier en succes vandaag.