De ruimte, een onontgonnen beleggingsgebied

Overleven, leven, wonen. De drie doelstellingen van de Artemis III-missie, die streeft naar de terugkeer van de mens op de maan in 2025, zijn duidelijk: ervoor zorgen dat de mens altijd aanwezig is op onze natuurlijke satelliet.

Door Rolando Grandi, CFA, beheerder Echiquier Space, La Financière de l'Echiquier

In dit nieuwe tijdperk dat aanbreekt worden de maan en Mars plaatsen waar de mens zal verblijven. De nieuwe ruimterevolutie opent astronomische perspectieven. Deze markt wordt vandaag geschat op 400 miljard dollar en zou tegen 2040 kunnen groeien tot 2.700 miljard dollar1.

Deze duizelingwekkende dynamiek houdt verband met de convergentie van technologische vooruitgang, zoals het hergebruik van raketten, en de opkomst van privéspelers en publiek-private partnerschappen. Dit creëert ongekende beleggingsmogelijkheden.

De ruimtevaartsector is volop in beweging. We zijn getuige van een exponentiële groei in het aantal zendingen van activa naar de ruimte, aangemoedigd door de dalende kosten van activazendingen. Zo bedraagt de prijs om één kilogram in een baan om de aarde te brengen nog maar een tiende van wat die twintig jaar geleden was. Vijftien jaar geleden bedroegen deze kosten 25.000 dollar, en vandaag de dag nog maar 2.500 dollar, en met de nieuwe lanceerder Starship van SpaceX zouden ze in de buurt moeten komen van 250 dollar.

Deze nieuwe toegankelijkheid maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van spelers als Rocket Lab. Zijn goedkope, herbruikbare raketmodel helpt bij de ontwikkeling van de satellietindustrie, die naar verwachting tussen nu en 2027 met 9% per jaar zal groeien.

Tot 2030 zijn er maar liefst 150 missies gepland om de maan te verkennen. Missies voor het vervoer van astronauten, voorraden en infrastructuren worden waarschijnlijk de grootste aanjagers van de groei van de ruimtevaartindustrie en zullen in de komende tien jaar 216 miljard dollar genereren2.

Steeds meer gevestigde en opkomende spelers kijken naar nieuwe inkomstenmogelijkheden uit missies naar de maan en interplanetaire verkenningsmissies. In het kielzog van het ruimtestation Lunar Gateway, een springplank naar toekomstige bemande ruimtevluchten waaraan privébedrijven bijdragen, werd begonnen met het ontwerpen van particuliere ruimtestations.

Hiertoe behoren Redwire, dat zonnepanelen levert voor het internationale ruimtestation en satellieten van de volgende generatie, Interstellar Labs, een start-up in Frankrijk die menselijke gondels ontwikkelt, en het Canadese bedrijf MDA, dat robotica en elektronische gereedschappen ontwerpt.

De ruimterevolutie opent de deur naar nieuwe werelden en is volgens ons de ultieme beleggingsgrens. Het zal het mogelijk maken om zowel enorme uitdagingen op aarde aan te gaan - communicatie, navigatie, aardobservatie - als een maan- en interplanetaire economie te ontwikkelen, die tot voor kort ondenkbaar was.

Wij bij La Financière de l’Echiquier (LFDE) zijn pioniers en zijn voortdurend op zoek naar innovatie en we anticiperen op de grote trends van morgen. Via ons Echiquier Space-fonds, volgen we sinds 2021 de veranderingen in het ecosysteem van de ruimtevaart, in de overtuiging dat beleggingen op dit gebied ons in staat zullen stellen om de wereldwijde uitdagingen van deze eeuw aan te gaan.

De interesse van beleggers in deze activaklasse blijft onverminderd groot, met een groot aantal fondsen dat elke week wordt opgehaald op de particuliere markten. We zijn ervan overtuigd dat het ruimte-avontuur concrete oplossingen zal bieden voor de grote uitdagingen die de aarde het hoofd moet bieden.

1 PwC en Bank of America Merril Lynch, 2020

2 Rapport van Northern Sky Research

Disclaimers

De in dit document geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de geïnterviewde persoon. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Dit fonds draagt een risico van kapitaalverlies, aandelenrisico, valutarisico, risico van opkomende markten en risico van discretionair beheer. Meer informatie over de kenmerken, risico's en kosten vindt u in de reglementaire documenten op onze website www.lfde.com. De vermelde waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd.