Rood voorbeurs, de rentes geven nog niet op en er zijn (druip)cijfers

De AEX-indicatie is -0,2% na een redelijk rondje Wall Street, maar een rood Azië nu.

We doen het vandaag met cijfers van OCI, Kendrion, NXP (gisteravond) en onder meer Uber. De Australische centrale bank verhoogde vannacht (volgens verwacthing) toch nog een keer de rente met een kwartje naar 4,3%, er zijn weer slechte (im- en export)cijfers uit China en dat is het nu wel zo'n beetje.

Europese futures open -0,2% à -0,4%

De Amerikaanse staan -0,2%

In Azië kleurt alles rood op Shanghai en Taiwan na met Japan (-1,3%), Hongkong (-1,5%) en Korea (-2,3%) als grootste uitschieters

Alibaba -1,7%

Tencent -1,4%

TSMC +0,9%

Samsung 0,0%

Alibaba -1,7% Tencent -1,4% TSMC +0,9% Samsung 0,0% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -0,1% op 14,9 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat +2,5% op 121,7

De dollar stijt 0,2% naar 1,0697

Goud daalt 0,5%, olie zakt 1,1% en crypto daalt ook tienden. Bitcoin staat nu op $34.950,96

De rentes neigen toch weer hoger.



Inflatie is een keuze, zou u bijna nog denken. In ieder geval bevestigt het CBS ons voorlopige inflatiecijfer van vorig week.

De inflatie was in oktober -0,4 procent. Exclusief energie bedroeg de inflatie 5,1 procent.https://t.co/QfOBoimjaZ pic.twitter.com/BjvTWhvCqh — CBS (@statistiekcbs) November 7, 2023



Rolt net door, nog niet bekeken, gelukkig ABM financial News wel, maar KPN houdt zo te zien een stevige beleggersdag.



Bodem van de cyclus? Hopelijk, want hypercyclical OCI levert Q3-cijfers af die een schim zijn van wat het vorig jaar presteerde. Alsof ze van een ander bedrijf zijn...



Kendrion is ook al cyclisch en meldt in de Q3-cijfers ook omzet- en winstdaling van tientallen procenten. het bedrijf voorziet ook nog geen herstel.



NXP Semiconductors had gisteren nabeurs Nasdaq Q3-cijfers (de koers deed +0,1%) die ongeveer in de prik waren. Het is gewoon malaise volgens de chipper, de outlook is aan de dunne klant en het durft nog niet van bodemen en herstel te spreken, in tegenstelling tot onze in Amsterdam genoteerde chippers.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:18 Productie Duitse industrie flink gekrompen

08:13 AEX vermoedelijk lager van start

08:11 KPN blijft investeren in digitalisering Nederland

07:53 Lagere omzet en winst voor Kendrion

07:40 Omzethalvering voor OCI

07:27 Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel PostNL

07:16 Australië verhoogt rente met 25 basispunten

07:07 Correctie: Aziatische beurzen in het rood

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

06:50 Prijsdaling Nederland bevestigd

06:47 Chinese export daalt veel sterker dan verwacht

06:40 Beursagenda: macro-economisch

06:39 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:39 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06 nov Voorzichtige outlook NXP

06 nov Wall Street sluit licht hoger

06 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

06 nov Onward publiceert in vakblad Nature Medicine

06 nov Olieprijs stijgt licht

06 nov Wall Street blijft dicht bij huis

06 nov Europese beurzen beginnen terughoudend aan nieuwe week

De AFM meldt deze shorts:



Morgen is de strategie-update van Adyen. Hoe zouden deze posities er precies uitzien, want het is gokken om die met een volledige exposure af te wachten.



Bloomberg heeft een enorme longread over Adyen...

Investors are demanding a clear blueprint for how Dutch payments fintech can get its mojo back https://t.co/E2o6MHIDRl — Bloomberg Markets (@markets) November 7, 2023



... maar heeft geen nieuwe inzichten. Wel dit plaatje:



De agenda:

00:00 KPN - Beleggersdag

07:00 OCI - Cijfers derde kwartaal

07:30 Kendrion - Cijfers derde kwartaal



07:00 Deutsche Post - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 UBS - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

13:00 BioNTech - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 Uber - Cijfers derde kwartaal (VS)



04:00 Handelsbalans - Oktober (Chi)

06:30 Inflatie - Oktober (NL)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Industriële productie - September (Dld)

11:00 Producentenprijzen - September (eur)

14:30 Handelsbalans - September (VS)

21:00 Consumentenkrediet - September (VS)

Koopt er nog iemand Made in China en Made in Germany?



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,1%

S&P 500 +0,2%

Nasdaq Composite +0,3%

Nasdaq 100 +0,4%

Russell 2000 -1,3%

SOX -0,3%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,1%

US stocks closed slightly higher as investors awaited guidance from a host of Federal Reserve policymakers later in the week on the central bank's policy path, with a large amount of bond supply also due to hit the market https://t.co/U0dsvDuOH4 pic.twitter.com/ZoqIVB0K4D — Reuters Business (@ReutersBiz) November 7, 2023



Een kwartje Down Under:

RBA Raises Key Rate to 4.35% as Seen by 29 of 32 Economists https://t.co/sXtwIzDWcO — Bloomberg Markets (@markets) November 7, 2023



U zag net de cijfers, China draait vierkant:

China’s export slump unexpectedly deepened in October, underscoring the fragility of an economic recovery that has been trying to stabilize https://t.co/rKDzpBah57 — Bloomberg Markets (@markets) November 7, 2023



Net als de EU. Ook nog even van gisteren, hoort u het ook eens van een ander:

The downturn in euro zone business activity accelerated in October as demand in the services industry fell further, a survey showed, pointing to a growing chance of a recession in the 20-country bloc

Read more: https://t.co/7WhKmuAP8F pic.twitter.com/IDqLNaBUYE — Reuters Business (@ReutersBiz) November 7, 2023



Omgerekend $785 miljoen verlies:

UBS posts bigger-than-expected quarterly loss as Credit Suisse integration costs pile up https://t.co/AK7eNXPuK9 — CNBC (@CNBC) November 7, 2023



Ka-ching!

BREAKING: Aramco maintains its dividend payout to the Saudi government and investors at $29.4 billion, in a boon for the kingdom's finances https://t.co/tcm03xpt7I pic.twitter.com/PvwZQ6Z8vN — Bloomberg Middle East (@middleeast) November 7, 2023



Einde van een kort, maar krachig en tumultueus tijdperk:

WeWork, once valued at $47 billion, files for bankruptcy https://t.co/k9FGrsnKZG — CNBC (@CNBC) November 7, 2023



De bijbehorende gruwelgrafiek:



Veel plezier en succes vandaag.