Olieprijs omlaag, gasprijs omhoog

Het is goed om de technische plaatjes van energie weer eens tegen het licht te houden. Want niets is grilliger dan de recente prijsontwikkeling op de energiemarkten, om niet te zeggen tegenstrijdig. Brentolie is afgelopen weken neerwaarts gedraaid met een koersdaling van ruim 12%. De olieprijs zet nu zelfs de bodem van 24 augustus rond $81,57 onder druk.

Bij de gasprijzen is het een totaal ander verhaal, die lijken juist opwaarts te draaien. Aardgas ontwikkelt zich duidelijk stijgend, nu de zomerpiek rond $3 is gepasseerd. Ook de Dutch TTF Gasfuture heeft een draai gemaakt, nadat de toppen €39/MWh en €42/MWh zijn gebroken. Op basis daarvan lijkt het erop dat de bodem op de gasmarkten achter ons ligt.

Deflatie

Ondanks deze tegenstrijdige prijsontwikkelingen, is het leven in Nederland de afgelopen maand goedkoper geworden, althans vergeleken met vorig jaar. Voor de maand oktober is er sprake van een prijsdaling van -0,4 procent, in feite dus deflatie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De daling van 0,4 procent komt echter volledig door fors lagere energieprijzen, die gemiddeld 40 procent goedkoper zijn dan in oktober 2022. Er is wel iets af te dingen op deze zogenaamde ´deflatie´. Het CBS berekent de kosten voor stroom en gas nu op een andere manier dan in 2022, waardoor de daling vooral boekhoudkundig is. Iets met appels en peren?

Hoe dan ook, ik moet nu wel mijn prognose inslikken, dat de inflatiedaling in de laatste fase terechtkomt. Vandaag bekijk ik de technische ontwikkelingen van de olie- en gasprijzen.

Brentolie verzwakt technisch

Het technisch plaatje van Brent verpietert, nu een mogelijke lagere koerspiek wordt gevormd. Brent verzwakt hierdoor technisch. Eerder werd de stijgende fase naar onderen verlaten. Blijft alert, de steun $81,57 (bodem van 24 augustus) staat nu onder druk. Bij een doorbraak hiervan wordt het technische plaatje verder ondermijnd.

Na een doorbraak onder steun $81,57 wordt $70,05 het volgende neerwaartse koersdoel. Weerstand zien we op $95,84 (top van 22 september).

Langzaam tendeert de 200-dagenlijn neerwaarts. Dit bevestigt een verzwakking in het technisch beeld.

Aardgas uit het dal

Aardgas draait opwaarts. De koers van Natural Gas heeft de voormalige weerstand $3 (top van afgelopen zomer) gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden.

Rond $5 komt de gasprijs eerst de voormalige steunzone van vorig jaar tegen, die nu als eerste barrière kan fungeren. De grafiek biedt uiteindelijk ruimte tot weerstand $7,34 (top van 2 december 2022).

Steun ligt er rond $2,47 (bodem van 25 augustus).

De 200-dagenlijn begint voorzichtig opwaarts te draaien, dit signaleert een verbetering in de technische omstandigheden.

Dutch TTF Gasfuture is opwaarts uitgebroken

De Dutch TTF Gasfuture is afgelopen maanden duidelijk opwaarts uitgebroken. Er is een bodemformatie voltooid, nadat de toppen A en B in de zone €39/MWh tot €42/MWh zijn gebroken. Er ligt een eerste koersdoel rond €70/MWh.

Technisch heeft de Dutch TTF Gasfuture een trenddraai voltooid.

Op de korte termijn zakt de Dutch TTF Gasfuture weer terug richting de voormalige weerstandszone tussen A en B, in de zone tussen €39/MWh en €42/MWh. Waarschijnlijk zal deze zone als nieuwe steun fungeren, waardoor er sprake is van een pullbackscenario.

