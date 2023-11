Slotcall: PostNL faalt opnieuw

Na de hogere opening zakte de AEX gestaag verder weg. Rond het middaguur was onze hoofdindex aan het flirten met de slotstand van vorige week vrijdag. Na een welles-nietes-spelletje, sluit de AEX uiteindelijk 0,1% in het rood.

Per saldo verandert er dus niet veel en hetzelfde geldt voor de DAX, Bel20 en CAC40, al presteren deze indexen vandaag een fractie slechter dan de AEX. Het zijn vooral de middelgrote en kleine bedrijven die het vandaag zwaar hebben op de beurs. De oorzaak lijkt de stijgende rente te zijn.

Ook de nodige spektakel in de cryptomarkt. De Bitcoin stijgt 1,4% en noteert boven de $35.000. Dit betekent een stijging van liefst 111% year to date.

Verder kwamen er nog cijfers naar buiten over de Europese dienstensector. Hier zagen we een gemengd beeld, zo viel de Duitse PMI een fractie hoger uit dan verwacht, maar viel het Franse cijfer wat tegen.

Opleving DSM in de kiem gesmoord

Binnen de hoofdindex zijn DSM-Firmenich (-3,2%), en Adyen (-3,2%) de grootste bleeders. Bij DSM-Firmenich lijkt er tot op dit moment geen duidelijke aanwijsbare reden te zijn, afgezien van twee beperkte koersdoelverlagingen van Deutsche Bank en Sanford & Bernstein.

De aandeelhouders van Adyen zetten ze zich schrap voor de beleggersdag, die over twee dagen plaatsvindt in San Francisco. Bij de mid- en smallcaps blinken Galapagos (+2,7%) en Alfen (+1,1%) uit, al moeten we de uitslagen ook weer niet overdrijven.

Verder zijn de ogen vooral gericht op later deze week, want er is genoeg te beleven op de beurs. Zo hebben KPN en Adyen hun beleggersdag gepland, komen onder andere Alfen, Ahold, IMCD, ArcelorMittal en Aperam met cijfers, en is het weer de hoogste tijd voor speeches van Powell (Fed) en Lagarde (ECB).

PostNL

Er hangen donkere wolken boven PostNL (-12,6%). De pakketbezorger stelt teleur met zwakke Q3-cijfers, waaruit blijkt dat alle divisies ondermaats hebben gepresteerd. De pakketdivisie stelde nog het meest teleur, want daar schoot vooral de vrije kasstroom tekort.

Bij het onderdeel post gaat het niet veel beter. PostNL wijdt dit aan aan een hoge mate van ziekteverzuim, personeelstekorten en stevige loonstijgingen.

De post- en pakketbezorger handhaaft weliswaar zijn outlook, maar vreest dat de resultaten aan de onderkant uitkomen van de eerder afgegeven guidance. Of een verkoopadvies van kracht is, leest u in de analyse van Martin Crum.

Cijfers PostNL schieten flink tekort IEX Premium https://t.co/yXONtRy8j5 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 6, 2023

B&S Group

B&S Group (-1,8%) - de groothandel van onder meer drank, parfums en voeding - heeft de omzet in het derde kwartaal vlak weten te houden vergeleken met vorig jaar. Volgens analist Peter Schutte is dit gezien de relatief zwakke markt een goede prestatie.

CEO Peter van Mierlo is het hier overigens mee eens. B&S handhaaft dan ook de eerder afgegeven verwachtingen. Dat impliceert een marginale omzetgroei over de tweede jaarhelft vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Of dat het genoeg is voor een koopadvies, vertelt analist Peter Schutte in zijn analyse hieronder.

BS draait behoorlijk goed derde kwartaal IEX Premium https://t.co/sXFsEOSbMz via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 6, 2023

Kinepolis

Waar de meeste kleine aandelen dit jaar achterblijven ten opzichte van de brede markt, noteert de koers van Kinepolis (-1,7%) rondom het hoogste niveau. En dat terwijl de bezoekersaantallen nog niet terug zijn op het niveau van vóór de coronapandemie.

Daarvoor zijn drie oorzaken aan te wijzen: een daarvan is de toenemende populariteit van online streamingsdiensten. De gehele analyse leest u hieronder.

Kinepolis: aantal bezoekers omlaag winst omhoog IEX Premium https://t.co/a0yek2MaZN via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 6, 2023

Booking Holdings

Booking.com (+4,4%) laat indrukwekkende cijfers zien in het afgelopen kwartaal, met een omzetgroei van 21% tot $7,3 miljard en een nettowinststijging van 51% tot $2,5 miljard.

Er werden met name meer vluchten via het platform van Booking geboekt. Een mooie meevaller al liggen hier de marges wel lager.

Ondanks de uitdagingen breidt Booking zijn aanbod uit naar autoverhuur en blijft het sterk presteren in hotelboekingen, vooral in Azië. Booking blijft optimistisch over de toekomst, maar hoe denken onze analisten daarover? Dat leest u in deze analyse van Ivo Breukink.

Bookingcom verkoopt veel meer vluchten IEX Premium https://t.co/F4pIDvdRxZ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 6, 2023

Doe mee met de turbocompetitie

IEX en BNP Paribas organiseren samen De Turbobelegger. Aan de hand van webinars en een beursspel waarin je in turbo's met fictief geld belegt, leren we u meer over het beleggen in turbo's." Meld u aan via turbobelegger.com. De competitie gaat op maandag 6 november van start.

Vanavond om 19:30 uur organiseert IEX in samenwerking met BNP Paribas een webinar over turbo's. Hildo Laman - Hoofd van de IEX Beleggersdesk - schuift aan. Hij geeft onder andere enkele tips weg. Deelname is gratis.

Top 3 stijgers en dalers

Ebusco (-7,4%) heeft de smaak aardig te pakken, al noteert de producent van elektrische bussen dit jaar nog altijd 46% in het rood. Over PostNL (-12,6%) maken we maar geen woorden meer vuil.

Rentes

De rentes vliegen vandaag omhoog dus valt het ons eerlijk gezegd nog mee dat de koersen dicht bij huis blijven. Met name de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt liefst 13 basispunten tot 4,57%.

Brede markt

De AEX sluit 0,1% lager maar daarmee houden we de schade een fractie beter binnen de perken dan de overige Europese indices.

Op Wall Street zien we wel groene op de borden, al zijn de uitslagen niet heel bijzonder. De grootste uitschieter is de Nasdaq met een plus van 0,3%.

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt 0,9% tot 15,0 punten.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,074 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,5%) en zilver (-0,7%) doen een stapje terug.

Olie: WTI (+1,1%) en Brent (+0,9%) lopen wat op.

De rally van Bitcoin (+1,4%) gaat maar door. Feit blijft dat de digitale munt - in tegenstelling tot aandelen - intrinsiek geen waarde creëert. Speculanten moeten het dus volledig van koerswinst hebben.

Het Damrak

Prosus mag 0,7% bijschrijven dankzij de stijging van het Chinese game- en internetbedrijf Tencent.

mag 0,7% bijschrijven dankzij de stijging van het Chinese game- en internetbedrijf Tencent. De olieprijzen stijgen weer en daarmee ook het aandeel Shell (+0,8%).

(+0,8%). Betalingsverwerker Adyen (-3,2%) daalt nadat het vorige week een mooi herstel liet zien.

(-3,2%) daalt nadat het vorige week een mooi herstel liet zien. Galapagos (+2,7%) blinkt bij de midkappers uit. Het biotechbedrijf schoot vrijdag al omhoog op positieve data over oncologie en immunologie. Daarnaast verkoopt het bedrijf zijn geflopte reumamiddel Jyseleca. Hierdoor valt de cashburn in de toekomst lager uit.

(+2,7%) blinkt bij de midkappers uit. Het biotechbedrijf schoot vrijdag al omhoog op positieve data over oncologie en immunologie. Daarnaast verkoopt het bedrijf zijn geflopte reumamiddel Jyseleca. Hierdoor valt de cashburn in de toekomst lager uit. AirFrance-KLM (+0,1%) stijgt fractioneel. Dit valt toch een beetje tegen, want branchegenoot Ryanair (+3,7%) leverde beter dan verwachte resultaten af..

(+0,1%) stijgt fractioneel. Dit valt toch een beetje tegen, want branchegenoot (+3,7%) leverde beter dan verwachte resultaten af.. TKH (-0,1%) sluit rondom de slotstand van vrijdag. Het bedrijf maakte bekend dat het een meerjarig contract afsluit met Vattenfall.

(-0,1%) sluit rondom de slotstand van vrijdag. Het bedrijf maakte bekend dat het een meerjarig contract afsluit met Vattenfall. Fugro (+1,1%) stijgt door een koersdoelverhoging van Degroof Petercam.

(+1,1%) stijgt door een koersdoelverhoging van Degroof Petercam. WDP (-4,0%) laat een gevoelige veer, al is het handelsvolume van 203.000 stukjes in lijn met het daggemiddelde.

(-4,0%) laat een gevoelige veer, al is het handelsvolume van 203.000 stukjes in lijn met het daggemiddelde. Brunel (-3,3%) ging afgelopen vrijdag snoeihard onderuit op de cijfers en ook vandaag zit er geen herstel in. Anderzijds behoort de detacheerder met een totaalrendement van 21% dit jaar nog altijd tot de best presterende aandelen binnen de ASCX.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Adyen: naar €925 van €1.025 en Kopen – Morgan Stanley

Basic-Fit: naar Houden van Verkopen en naar €30,30 van €29 Bank Degroo

DSM-Firmenich: naar €102 van €110 en Kopen - Sanford C. Bernstein & Co

DSM-Firmenich: naar €120 van €125 en Kopen - Deutsche Bank

Signify: naar €40 van €46 en Kopen – Goldman Sachs

Fugro: naar €23 van €20 en Kopen – Degroof Petercam

Agenda: dinsdag 07 november

00:00 Beleggersdag KPN

04:00 China exportcijfers okt

07:00 Resultaten 3e kwartaal 2023 Kendrion N.V.

08:30 Handelsbalans Verenigde Staten - Sep 2023 Verenigde Staten

13:00 Uber Q3-cijfers

15:00 Consumptieprijsindex Nederland - Okt 2023 Nederland

15:00 Inflatie Nederland - Okt 2023 Nederland

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Youri van Heumen