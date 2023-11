Verhip, rente stijgt weer, maar AEX blijft nu wel liggen

Zonder risico geen rendement en hoe meer risico, hoe meer rendement, is de enige ijzeren beurswet.

Correlaties en wetmatigheden gaan verder altijd op, tot ze niet meer opgaan. Is dit er misschien ook een? Het is voor het eerst sinds afgelopen augustus dat de rentes zeven basispunten in de rebound gaat en de AEX blijft liggen. Eén dag zegt nog niks, maar houd het toch in de gaten.



Want misschien dat de beurswereld er toch anders ziet, nu het echt de vraag is of we de piek in de rentes (paars is onze tienjaars) hebben gezien, na het Fed-rentebesluit van vorige week.



En of dat de vraag is:

Current market expectations for path of the Fed Funds Rate...

-Dec 13, 2023: Pause

-Jan 31, 2024: Pause

-Mar 20, 2024: Pause

-May 1, 2024: 25 bps cut to 5.00-5.25%

-Additional cuts to 4.06% by Nov 2025 pic.twitter.com/DluwJvX6qh — Charlie Bilello (@charliebilello) November 3, 2023



Maak u geen zorgen, want zorgen zijn er altijd. Als het belang van het rente- en inflatiegebeuren wegebt op de beurs, zijn de winsten misschien het volgende issue. Want die moeten toenemen tegen een haperende en nog steeds inflatoire economie in. Onderschat daarbij echter nooit het mean & lean-vermogen van bedrijven.

Overschat echter vooral uzelf niet, want reken er niet meteen op dat de rentes nu meteen rechtsomkeert maken. Stabiliseren is misschien eerder het credo. Ga in ieder geval niet meteen uit van een nieuwe bull market in aandelen. Een bear market-rally kan ook nog. Voor nieuwe gouden tijden moeten:

rentes stabiliseren (en daarvoor moet de inflatie dalen)

omzetten, winsten, marges en vrije kasstromen bedrijven groeien. In een groeiende economie is dat doorgaans wat gemakkelijker dan in een stilstaande of krimpende

nog een miljoenmiljard andere wel en niet te bedenken zaken meezitten

The stock market just finished its best week in almost a year, but lurking beneath the euphoric surface are fears about Corporate America’s profit outlook https://t.co/TqseIu6JIZ — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2023



Corné heeft er een plaatje bij:

Het winstseizoen is tot dusverre best wel oke, maar de winsten over het 4e kwartaal worden neerwaarts bijgesteld. — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 6, 2023



Corné heeft nog een plaatje. Statistisch gezien gaan we eerst nog de eindejaarsrally vieren en dan gaan we in januari wel over die winsten nadenken en rekenen.