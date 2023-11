Vlakke koersen, maar genoeg waar u op moet letten voorbeurs

De AEX-indicatie is nét -0,1%, het is zo vlak als onze polder voorbeurs.

We doen het met cijfers van PostNL, B&S Group en NXP Semiconductors vandaag, en deze week zijn er nog veel meer van onder andere Ahold Delhaize en ABN Amro, dan nog de nieuwe strategie van Adyen en verder niet veel macronieuws. Op de aandelenbeurs is de strijd met de rente het grote thema. Stijgt die niet meer verder?

Europese en Amerikaanse futures openen en bewegen hondersten rood of groen op dit uur

In Azië is het feest: alles en iedereen stijgt met Japan (+2,6%) en Korea (+5,6%), waar een short-verbod is verlengd, als uitschieters

Alibaba +2,2%

Tencent +3,6% (Prosus dus)

TSMC +0,2%

Samsung +1,9%

De dollar daalt 0,1% naar ook alweer 1,0737

Goud zakt 0,4%, olie dikt 0,7% aan en crypto ligt goed. Bitcoin staat nu op $34.900,74

De rentes doen kalm aan en onze tienjaars rendeert exact evenveel als de AEX.



Wie durft de top in de rente te bellen? Dit is onze tienjaars (paars) versus de AEX, die duidelijk ruimte lijkt te hebben als de rentes dalen.

Dat is alleen in grote lijnen zo. Als u goed kijkt elders dit jaar, ziet u al dat ze ook gezellig samen kunnen opereren. Valt geen peil op te trekken. En zo gaat het al vierhonderd jaar.



Beetje vlees noch vis? PostNL meldt in zijn Q3's lichte omzetstijging, voorzichtige outlook en een veel lagere vrije kasstroom:



De outlook is zelfs een heel verhaal met een tabel.



B&S Group rapporteert een vlakke omzet over Q3, maar daar spelen natuurlijk vooral heel andere dingen. De outlook luidt:

We continue to see uncertainties related to inflation and we expect consumer buying behavior to remain a factor impacting turnover and margin levels in the remainder of the year.

We reiterate our outlook for H2 2023 with a marginal increase in turnover for the Group, compared to the second half of 2022, and continued higher gross margins as a result of the composition of turnover.



Tot slot, de Europese inkoopmanagersindices van de dienstensector over oktober maken vanochtend veel duidelijk over de stand van de economie. Dit ziet er niet goed uit, klaar.



De AFM meldt deze shorts:



Van dit olijke stel heeft deze week KPN cijfers:



Net als AMG. Weinig te zien bij allebei.



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,7%

S&P 500 +0,9%

Nasdaq Composite +1,4%

Nasdaq 100 +1,2%

Russell 2000 +2,7%

SOX +2,6%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,7%

Wall Street's main stock indexes rallied as bond yields fell sharply after data showed signs of slowing US job growth and an uptick in unemployment, boosting hopes that the Federal Reserve is done with its interest rate hiking campaign https://t.co/qKy0up3jBM pic.twitter.com/RbOQ5okji4 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2023



Voor €22 miljard:

Telecom Italia agreed to sell its land-line network to KKR in a government-backed deal https://t.co/juX7NGoeEh — Bloomberg (@business) November 5, 2023



Kom hier 'ns om bij Air France-KLM...

Ryanair Holdings will pay out a dividend of €400 million and plans to hand over about a quarter of annual profit to shareholder https://t.co/lFtk4pkjXY — Bloomberg Markets (@markets) November 6, 2023



Wat is dit en we is dit?

Unilever investor Lindsell Train says changes mark fresh approach https://t.co/xzgQKoIMAr pic.twitter.com/qZCO0hrHN5 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 6, 2023



Het bericht:



Lindsell Train gaat er niet alleen over, de club heeft nog geen 1%.



Ook nog even van vrijdag:

Buffett's Berkshire posts bigger loss as stocks fall; operating profit sets record https://t.co/VFo31vud3E pic.twitter.com/i1H5k6rwpO — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2023



Dat zag er dan weer zo uit:



Da's fors, India is het toverwoord dit jaar, zo wel qua beurs als economie en ambities.

India's Cello World surges 29% on listing at $2.1 bln valuation https://t.co/Rx6anJz1qi pic.twitter.com/1KcpOtLbWj — Reuters Business (@ReutersBiz) November 6, 2023



In debat met de Britse premier nog wel, toe maar:

Elon Musk's artificial intelligence startup xAI will be integrated into his social media platform X and also be available as a standalone app. More here: https://t.co/I6I9FYiSBG pic.twitter.com/ucntzNlXI9 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 6, 2023



Kijk:

After being some of the hottest commodities in 2022, slowing EV sales and a surge in the supply of lithium and nickel are pushing down battery metal prices https://t.co/HPmBrXhppX — Bloomberg Markets (@markets) November 6, 2023



Uit de pas lopen is geen optie in China?

China opened a corruption investigation into a former vice president at the nation’s largest bank, adding to a growing list of top bankers to be caught up in the crackdown https://t.co/9VOSGrXZDC — Bloomberg Markets (@markets) November 6, 2023



Toch?

Foxconn's October sales slid, reflecting uncertainty in its business after Beijing launched an investigation into the world’s biggest iPhone assembler https://t.co/9hmd4kBIFT — Bloomberg Markets (@markets) November 6, 2023



Korea is ook streng:

South Korean stocks surged following the nation’s move to reimpose a full ban on short-selling for about eight months https://t.co/xCu4HDC5iK — Bloomberg Markets (@markets) November 6, 2023



Zucht maar even diep:

Half of the world's 2,000 biggest listed companies have set a target to get to net-zero emissions by mid-century, but just a fraction meet tough United Nations guidelines for what constitutes a quality pledge, a report showed. More here: https://t.co/rRoSrvAQFQ — Reuters Business (@ReutersBiz) November 6, 2023



En nog maar een keer:

The US offshore wind industry is fundamentally broken due to cost pressures and permitting delays, according to a top executive at BP https://t.co/8Sj4qEokWF — Bloomberg Markets (@markets) November 6, 2023



Veel plezier en succes vandaag.