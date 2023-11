Stevig fundament onder vastgoedsector

Bericht delen via:

Na een aantal maanden van aanhoudende verkoopdruk wisten de aandelenbeurzen wereldwijd afgelopen week sterk op te veren. Nu de kapitaalmarktrente wat begint te dalen, verbetert het sentiment op de financiële markten en stappen beleggers weer in.

De positieve start van de historisch gezien beste maanden van het jaar zorgt zelfs voor enige fantasie over een mogelijke eindejaarsrally. De komende week zullen de beurzen hun opmars dan wel moeten voortzetten.

Een van de sectoren die afgelopen week een sterke prestatie wist neer te zetten, is de vastgoedsector. De draai in de kapitaalmarktrente en de toenemende hoop dat de Fed de beleidsrente niet verder hoeft te verhogen, zorgde afgelopen week voor een ware run op Europese vastgoedaandelen.

Euro Stoxx Sector Real Estate

De Europese vastgoedsector heeft de laatste jaren flink onder druk gestaan en behoorlijk wat terrein moeten prijsgeven. De Euro Stoxx sector Real Estate-index, die het verloop van de grootste Europese vastgoedfondsen weergeeft, heeft sinds medio 2021 meer dan 50% van haar beurswaarde zien verdampen.

Dit jaar is de daling tot stilstand gekomen en heeft de sector per saldo pas op de plaats gemaakt rond 110 punten. Vanaf deze nieuwe steunzone weet de sector sinds afgelopen week sterk op te veren.

Wanneer de weerstand rond 131 punten wordt gebroken, zal de bodemformatie worden voltooid en kan verder herstel plaatsvinden. Het volgende richtpunt wacht dan rond 158 punten. De sector beweegt inmiddels boven zijn 200-daags gemiddelde, wat het aantrekkende technische beeld ondersteunt.





Unibail-Rodamco-Westfield

De vastgoedsector heeft een aantal zwakke jaren achter de rug en Unibail-Rodamco-Westfield deelde de laatste tijd in de malaise. Het aandeel is recent echter opgevangen in de steunzone rond €40 en veert sterk op. Deze steunzone wordt gevormd door meerdere bodems vanaf eind vorig jaar.

Vanaf medio 2021 is er een volatiel koersverloop zichtbaar waarbij telkens lagere toppen zijn gevormd. De bovenzijde van dit patroon is gemarkeerd met een dalende toppenlijn die ieder herstel vooralsnog heeft tegengehouden. Ook nu zoekt URW deze dalende weerstandslijn weer op.

Het technisch beeld zal pas opklaren wanneer URW deze toppenlijn weet te doorbreken. Dan zal de correctieve fase worden afgebroken en kan verder herstel plaatsvinden. Het voldende koersdoel wacht dan op de toppen van begin 2022 rond €72.

Wereldhave

Ook bij Wereldhave, een internationale vastgoedonderneming die zich richt op de ontwikkeling van, investering in en het beheer van winkelcentra en vastgoedportefeuilles in Europa, klaart Het technisch beeld snel wat verder op.

Wereldhave heeft de afgelopen jaren veel minder onder druk gestaan en wist zich vooral in zijwaartse richting voort te bewegen. Per saldo is de koers van het fonds de afgelopen drie jaar nauwelijks wat opgeschoten.

Na de recente test van de steun rond €13,27 is het aandeel hard opgeveerd. Wereldhave lijkt hiermee een nieuwe opleving in te zetten richting de bovenzijde van de neutrale fase rond €18,69. Nu de correctieve fase is afgebroken en de gehele sector weer goed begint te presteren, zou Wereldhave wel eens een van de uitblinkers kunnen worden.