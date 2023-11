We zijn alweer uitgefeest voorbeurs en Apple en ECB hebben het gedaan

De AEX opent op+0,3%, want het beursfeestje van gisteren is even tot stilstand gebracht.

We doen het vandaag met Q3-cijfers van en reeks mid- en small caps op het Damrak en het Amerikaanse Payroll Report. Apple deed -3,4% op cijfers nabeurs Wall Street, vooral vanwege een tegenvallende outlook. Er is nu ook meteen al een domper na dat rentefeestje en de ECB heeft het gedaan, Bloomberg:

The European Central Bank’s fight against inflation might require another increase in interest rates, according to Executive Board member Isabel Schnabel. “After a long period of high inflation, inflation expectations are fragile and renewed supply-side shocks can destabilize them, threatening medium-term price stability,” she said in a speech Thursday in St. Louis.

“This also means that we cannot close the door to further rate hikes.” She also said that while it took a year to get inflation to the 2.9% October level from 10.6%, “it is expected to take about twice as long to get from here back to 2%.”

Zeg dan gewoon niks, mort u misschien nu ook en hier dan maar het overzicht:

Europese futures openen -0,2% tot +0,3%

De Amerikaanse staan +0,2% (Dow Jones) tot -0,3% (Nasdaq 100)

In Azië kleurt alles groen met Hong Kong als uitschieter: +2,7%. Japan is dicht.

Alibaba +2,7%

Tencent +4,6% (eens zien wat Prosus hier mee doet)

TSMC +0,4

Samsung -0,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -7,2% op 15,7 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -1,6% op 118,6

De dollar daalt 0,1% naar 1,0627

Goud stijgt 0,1%, olie loopt 0,3% op en crypto laat bescheiden plussen en minnen zien. Bitcoin staat nu op $34.552,07

De rentes bevestigen het beeld - of ze bepalen zelfs - het is even pas op de plaats na het feestgedruis gisteren.



Over crypto gesproken, de zaak kwam een jaar geleden aan het rollen. Sam Bankman-Fried moet boeten voor zijn zonden, schuldig bevonden op zeven punten. Tot twintig jaar kan hij krijgen, Bloomberg:

Sam Bankman-Fried was found guilty of seven counts of fraud and conspiracy that led to the collapse of his FTX exchange. He faces as many as 20 years in prison on each of the most serious charges. He’ll be sentenced in March.

Sam Bankman-Fried is found guilty of seven counts of fraud and conspiracy https://t.co/tx5biaOhrl — Bloomberg Markets (@markets) November 3, 2023



Gisteravond had Galapagos al (wat tegenvallende?) cijfers en voorbeurs zijn er ook diverse namen. Brunel geeft een wat sombere outlook af.



Eurocommercial Properties verhoogt dan weer de outlook:



ForFarmers houdt het heel kort met haar cijfers, maar laat flink herstel zien.



Sif laat maar omzet, maar minder winst zien met haar cijfers.



Apple versloeg gisteravond de verwachtingen voor haar cijfers, maar noteerde wel het vierde kwartaal op rij van omzetkrimp. De iPhone verkopen zijn nog wel goed, China liet 2% krimp zien, services groeit ook, maar de Macs en iPads draaien slecht en de outlook voor het laatste kwartaal is boterzacht. Hield niet over, -3,4% dus.

Nog even over het belang van Apple, dit zijn haar enorme indexgewichten:

10,8% in Nasdaq 100

7,0% in S&P 500

4,1% in MSCI World Index

WATCH: Apple gave a sales forecast for the holiday quarter that missed Wall Street expectations, hurt by weak demand for iPads and wearables, sending its shares down about 3% in after-hours trading https://t.co/dQjS0CjyE0 pic.twitter.com/G1hEkaMgxx — Reuters Business (@ReutersBiz) November 3, 2023



Niettemin blijven het indrukwekkende cijfers:



Het cijfer van de dag is het Amerikaanse Payroll Report, ofwel de zo belangrijke arbeidsmarkt. Bj een afzwaaier en dat zien we regelmatig, kunnen de koersen er flink op schudden. In principe is slecht nieuws goed nieuws voor de markt., ofwel dat het cijfer meevalt. Of het moet dit keer anders zijn. U weet nooit op de beurs.



Oh, wacht. De ISM non-Manufacturing Index is er ook nog, ofwel bakt de Amerikaanse dienstensector er mu van? China houdt ook niet over, maar India dampt maar door.



De terugblik:

Dow Jones +1,7%

S&P 500 +1,9%

Nasdaq Composite +1,8%

Nasdaq 100 +1,7%

Russell 2000 +2,7%

SOX +2,4%

Nasdaq China Golden Dragon Index +2,0%

Stocks on Wall Street rallied on hopes the US Federal Reserve has reached the end of its interest rate hiking campaign, while a raft of upbeat corporate updates added to the bullish mood https://t.co/GVJu21bmi4 pic.twitter.com/ywSODcmDvq — Reuters Business (@ReutersBiz) November 3, 2023



Volgens de boekjes:

High rates are hitting unprofitable companies hard, while companies with strong cash flow are seeing their shares surge https://t.co/c5aNk650Oh — Bloomberg Markets (@markets) November 2, 2023

'

Duimen maar:

US job growth likely slowed in October partly due to strikes by the United Auto Workers union against Detroit's ‘Big Three’ car makers, which depressed manufacturing payrolls. More here: https://t.co/chbxaqvoTl — Reuters Business (@ReutersBiz) November 3, 2023



Meer stakingen?

The United Auto Workers signaled the next step in the union's campaign to capitalize on its success in bargaining with the Detroit Three: launching organizing drives at Toyota, Tesla and other nonunion US auto factories. More here: https://t.co/eZwRGVoE2R — Reuters Business (@ReutersBiz) November 3, 2023



Geldt ook voor Nederland, moet er natuurlijk wel vraag zijn naar zulk papier:

Treasury Secretary Janet Yellen defends US bond portfolio strategy after billionaire investor Stan Druckenmiller accuses her of missing out on near-zero interest rates https://t.co/q9kjbhE6Cy — Bloomberg Markets (@markets) November 3, 2023



Het is hier niet anders, markt op slot. De crux is de arbeidsmarkt?

The US housing market has become an impossible mess.



Americans with cheap loans don’t want to sell. Those without homes can’t afford to buy. Will anything budge?https://t.co/EJRY9E1WOa — Bloomberg Markets (@markets) November 3, 2023



Cathie Wood, lang geleden, hoe is het daar nou mee?

Cathie Wood says she would unambiguously wager on Bitcoin — rather than gold or cash — to safeguard against the possibility of deflation in the coming decade https://t.co/GD1WPqtUXZ — Bloomberg Markets (@markets) November 3, 2023



Haar Ark Innovation ETF ging gisteren wel lekker. Misschien een idee voor wie denkt dat we een korte, snelle renteherstel rally krijgen.



Veel plezier en succes vandaag.