Rentestijging lijkt te eindigen

De Nederlandse rente ´lijkt´ technisch aan het het einde van de stijging. Hoewel de race nog niet definitief gelopen is, kunnen we een mogelijke draai vooral afleiden uit enkele kortetermijnsignalen.

De rente brak zowel de laatste bodem rond 3,08 procent als de steile uptrend. Omdat de steeds hogere rente afgelopen jaar een van de veroorzakers van de onrust op de financiële markten was, zou een rentedaling de lucht kunnen doen openbreken.

Sinds medio juli is de Nederlandse tienjaars kapitaalmarktrente van 2,7% naar 3,33% (top begin oktober) gestegen. In de afgelopen weken is de rente echter weer gedaald vanaf die top naar 2,98% eind vorige week.

In het spiegelbeeld van de dalende rente kruipen obligatiekoersen weer uit het dal. Die waren dit jaar fors gedaald, want de rente en obligatiekoersen ontwikkelen zich altijd tegenovergesteld aan elkaar. Obligaties dalen als de rente stijgt en vice versa.

Met kalmte aan het rentefront kunnen de financiële markten weer tot rust komen. Dit biedt mogelijkheden voor zowel staatsleningen als aandelen.

Rente hoog genoeg

De Fed heeft recent aangegeven de rente onveranderd te laten. De Amerikaanse centrale bank hoopt dat de rente hoog genoeg is om de inflatie te beteugelen.

Hieronder bespreek ik potentiële positieve technische signalen voor enkele staats- en bedrijfsleningen. Ook bekijk ik de AEX, die technisch aan het verbeteren is. Maar ik begin met de kortetermijngrafiek van de Nederlandse tienjaars kapitaalmarktrente, die een draai aan het maken is.

Korte termijn: Nederlandse tienjaars kapitaalmarktrente draait neerwaarts

De Nederlandse rente heeft zowel de steile uptrend als de bodem van oktober rond 3,08% naar onderen gebroken. In elk geval op de korte termijn levert dit een technisch signaal van een mogelijke neerwaartse draai op. Op de lange termijn is de race nog niet gelopen.

De doorbraak en slotstand onder de voormalige steun 3,08% maakt naar beneden toe ruimte vrij voor verdere koersdaling richting steun 2,63% (bodem van 31 mei). Weerstand is gevormd op 3,33% (top van 4 oktober).

AEX laat dalend trendje achter zich

Nu de AEX weer boven de koersbodems van eind september/begin oktober kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt afneemt.

De AEX-index heeft bovendien de dalende trend gebroken, hetgeen enige verbetering weergeeft. Zolang er nog geen hogere bodems worden gevormd is de race echter nog niet gelopen.

We verwachten wel een consolidatie. Het technische beeld klaart pas verder op als de weerstand op 744,93 punten (gevormd op 12 oktober) wordt gebroken. De steun ligt rond 710,89 punten (bodem van 20 maart).

Nederlandse vijfjarige staatslening draait op korte termijn opwaarts

De Nederlandse vijfjarige staatslening (NL 5,5% 2028, ISIN: NL0000102317) verbetert technisch bezien op de korte termijn.

Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is NL 5,5% 2028 nu ook boven recente toppen gesloten. Hiermee is ruimte gemaakt richting weerstand €115,88 (gevormd op 13 januari). Steun ligt rond €109,01 (bodem van 20 oktober).

Let wel: de draai vindt enkel op korte termijn plaats.

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA ETF verbetert

De VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (ISIN NL0010273801) belegt in de grootste en meest liquide staatsobligaties die zijn uitgegeven door overheden in de eurozone. Maximaal gewicht per land: 20%. Basisvaluta: euro.

Deze tracker komt er wat beter bij te liggen. Thans maakt de iBoxx Sovereign Capped ETF een opwaartse draai. De correctieve fase wordt aan de bovenkant verlaten.

Dit betekent op korte termijn mogelijk een rally richting weerstand €18,83 (gevormd op 2 december 2022). Van belang is dat steun €18,04 (bodem van 10 maart) intact blijft.