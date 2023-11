IEX slotcall van donderdag 2 november 2023

Terwijl storm Ciarán Nederland flink ontregelt - veel scholen waren dicht, vluchten geannuleerd en de NS paste de dienstregeling aan - keken beleggers vandaag naar felgroene koersborden.

Belangrijker dan de weersomstandigheden buiten waren de opmerkingen die Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren maakte na het rentebesluit. De rente ging zoals verwacht niet omhoog en de kans is steeds kleiner dat dit in de nabije toekomst wel gebeurt. Ofwel, men is opgelucht. Obligatierentes daalden overal, wat beleggers in aandelen extra munitie gaf om op de koopknop te drukken.

Op het Damrak kregen de cijfers van zwaargewichten ING en Shell een verschillend onthaal. ING maakte over Q3 een netto winst bekend van bijna 2 miljard euro en kondigde een nieuwe aandelen-inkoopprogramma aan van maar liefst 2,5 miljard euro. Beleggers reageerden allesbehalve euforisch. Bij opening daalde de koers met ruim drie procent om in de uren daarna amper te herstellen. Terecht? Het antwoord komt van analist Martin Crum, die alle cijfers uitgebreid woog in een genuanceerde analyse.

ING Groep koopt zoals verwacht opnieuw voor 25 miljard eigen aandelen in IEX Premium https://t.co/4YaQwo3XSX via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 2, 2023

Shell verdiende in het afgelopen kwartaal 6.2 miljard dollar op aangepaste basis. Dat was 9.5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder, maar toen zaten we nog midden in de energiecrisis met bizar hoge olie- en vooral gasprijzen. In het tweede kwartaal van 2023 verdiende Shell 5,1 dollar. Analisten rekenden voor het derde kwartaal op 6.2 miljard dollar, dus verrassend was het winstcijfer niet.

Beter was wel de vrije kasstroom van 12,3 miljard dollar, meer dan de 11,1 miljard dollar waarop analisten rekenden. Shell opende bijna 1% in de plus om in de uren daarna langzaam wat verder te stijgen. Analist Martin Crum (hij had het druk vandaag) sloeg aan het cijferen. Lees zijn oordeel.

Aandeelhouder Shell opnieuw spekkoper IEX Premium https://t.co/xVMhGAx7ee via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 2, 2023

Analist Niels Koerts verdiepte zich onderwijl in de vooruitzichten van zorgvastgoedgrootmacht Aedifica. Dat aandeel verkeerde dit jaar in een indrukwekkende duikvlucht, maar is de laatste dagen flink gestegen. In een paar dagen kwam er ruim 10% bij. Hoe het verder gaat? Lees de analyse van Koerts.

Risico van nieuwe aandelenemissie Aedifica neemt af IEX Premium https://t.co/8FW7Wxsm7x via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 2, 2023

Ook de Amerikaanse farmaceut Bristol-Meyers werd onder het vergrootglas van analist Niels Koerts gelegd. Het aandeel is sinds het begin van dit jaar met bijna 30% gedaald. Nu weer omhoog? Lees de analyse.

Forse koersdoelverlaging voor Bristol-Myers IEX Premium https://t.co/4c8D6ob9dk via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 2, 2023

Vragen IEX Podcast?

Morgen wordt er weer een nieuwe IEX Podcast opgenomen door Arend-Jan Kamp en Niels Koerts. Heeft u prangende vragen waar u een antwoord op zoekt? Laat deze dan achter in de comments onder deze slotcall.

Macronieuws

Het aantal wekelijke WW-aanvragen in de VS nam met 5.000 toe tot 217.000, het hoogste niveau in zeven weken. De voortgezette WW-aanvragen stegen met 35.000 naar 1,8 miljoen. Dat is zo op het eerste gezocht slecht nieuws, maar een minder gespannen Amerikaanse arbeidsmarkt werkt inflatieverlagend, dus hebben we hier te maken met goed nieuws. Het maakt de kans kleiner dat de Fed zich alsnog genoodzaakt voelt de rente verder op te trekken.

De Fed zal zich verder gesterkt voelen in het handhaven van de rente door de laatste Amerikaanse arbeidskostencijfers. Die zijn in het derde kwartaal onverwacht gedaald, terwijl de productiviteit harder steeg dan verwacht.

US Treasury #Yields are extending their slide as Unit Labor Costs fell in Q3. #Productivity growth accelerated to 4.7%, which is the fastest pace since 2009 if you leave out the #COVID period. #ArtificialIntelligence at work? https://t.co/rWYMagdPze pic.twitter.com/gITbDdJ5HL — jeroen blokland (@jsblokland) November 2, 2023

De Bank of England (BoE) heeft zoals verwachte donderdag de rente ongewijzigd gehouden op 5,25%. Zes beleidsmakers waren voor, drie tegen. Van unanimiteit was dus geen sprake.

In een toespraak vertelde president Klaas Knot van de Nederlandse Bank tevreden te zijn met de huidige hoogte van de beleidsrente van de ECB. "Persoonlijk, en afhankelijk van nieuwe gegevens die de laatste voorspellingen van september bevestigen, beschouw ik het huidige niveau van onze beleidsrentes als een goede 'kruishoogte', waar ze nog een tijdje kunnen blijven staan."

Brede markten

Alle beurzen gaan vandaag hard omhoog. De US dollar verliest wat tegenover de dolllar en ook de goudprijs en bitcoin leveren iets in. Olie stijgt daarentegen.

Rentes

Amerikaanse tienjaars: 4,68% (-2,23%)

Nederlandse tienjaars: 3,05 (-0,26%)

Duitse tienjaars: 2,70 (-0,28%)

Britse tienjaars: 4,42 (-1,89%)

Italiaanse tienjaars: 4,56 (-0,30%)

Japanse tienjaars: 0,91% (-0,31%)

Peildatum: 17,43 uur

Damrak

Top drie stijgers en dalers

ASML (+4,10%) boekte flinke koerswinst, mede geholpen door de zonnige vooruitzichten die Qualcomm gisteren naar buiten bracht. De andere Nederlandse chippers ASMI (+3,34%) en Besi (+3,81%) liften mee. Dat was de chipdip?

(+4,10%) boekte flinke koerswinst, mede geholpen door de zonnige vooruitzichten die Qualcomm gisteren naar buiten bracht. De andere Nederlandse chippers (+3,34%) en (+3,81%) liften mee. Dat was de chipdip? Adyen (+2,67%) profiteert vandaag van de goede cijfers die Paypal gisteren bekendmaakte.

(+2,67%) profiteert vandaag van de goede cijfers die Paypal gisteren bekendmaakte. Just Eat Takeaway (+5,98%) is een stuiteraandeel voor wie dat nog niet wist. Vandaag stond er ook even +10% op het bord.

(+5,98%) is een stuiteraandeel voor wie dat nog niet wist. Vandaag stond er ook even +10% op het bord. BAM (+8,93%) kwam met cijfers en die vielen duidelijk in goede aarde. Het aandeel Heijmans (+0,37%) reageerde er amper op.

(+8,93%) kwam met cijfers en die vielen duidelijk in goede aarde. Het aandeel (+0,37%) reageerde er amper op. Van Lanschot Kempen (+3,54%) cijferde ook beter dan gedacht. De recente overname van het beleggersplatform van Robeco lijkt een gouden zet.

Toppers van november?

NN Group en ASML zijn de toppers voor november, zo blijkt uit de nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Wat betreft Randstad, Philips en Adyen hangt de vlag er minder goed bij. In totaal deden er 867 particuliere beleggers mee aan de sentimentspeiling. Lees het hele verhaal.

Nieuwste aandelenadviezen

Bron: Guruwatch

Agenda 3 november

Cijfers Q3:

Nederlandse bedrijven: ForFarmers, Sif, Brunel en Eurocommercial

Buitenlandse bedrijven: BMW, Burger King (RBI)

Macro:



En dan nog even dit

Te weinig wind is niet goed, te veel ook niet

Er is vanochtend vanwege de storm 1800 MW wind op zee afgeschakeld.

Vermoedelijk geldt dat ook voor wind op land, maar dat registreert Energieopwek niet en kan ik thans alleen achteraf schatten.

Wel zie ik op ENTSO-E dat gas- en kolencentrales tegelijkertijd zijn bijgeschakeld,… pic.twitter.com/vNe7xmgsGP — Martien Visser (@BM_Visser) November 2, 2023

Niet iedereen is positief over aandelen

Ondanks sterk stijgend aandelenkoersen vandaag is hoofdeconoom Nikolaj Schmidt van T. Rowe Price er niet gerust op. "Dat economieën geen last hebben van hoge rentes is een verkeerde inschatting."https://t.co/jvY5JDyhKB pic.twitter.com/EM3fTfveU5 — IEXProfs (@IEXProfs) November 2, 2023

Desondanks verlaten shorters de markt

Short sellers who made a fortune during the third-quarter stock-market dive are starting to close those bets against the market as the seasonally strong months for equities arrive https://t.co/LdAjqI0Jx3 — Bloomberg Markets (@markets) November 1, 2023

We zijn er nog niet

Euro is te duur

(Of is de yen te goedkoop?)