Nee, niet buy the dip, maar buy the top! In de rentes dan

Durft iemand al de top te bellen?

In de rentes dan. Dit zijn de Nederlandse (oranje) en de Amerikaanse tienjaars rentes, die kortgeleden nog intradag respectievelijk 3,38% en 5,02% aantikten.



Meteen het lange beeld ter relativering, en daarbij wisselen we de Nederlandse rente in voor de Duitse. Dat eventuele topbellen is zeker niet voor een all-time high. De huidige rentes voelen misschien als torenhoog - en wegen wellicht zo in uw portemonnee - maar historisch gezien zitten we zelfs nog aan de lage kant.



We zijn er bijna

Waarom zou dit de top ook moeten zijn? Simpel, omdat de centrale banken wellicht klaar zijn met kwartjes sjouwen, ofwel hun renteverhogingen. Uiteraard houden zowel Fed als ECB, om de twee grootste en belangrijkste te noemen, de nodige slagen om arm. Als het nodig is, ze zijn duidelijk, dan verhogen ze alsnog.

Ze willen alleen eerst zien of ze met de huidige rentes de inflatie terug in het 2,0%-hok kunnen krijgen, wat hun wettelijke mandaat is. Want nog meer verhogen betekent ook meer economische schade. Zowel Fed als ECB constateert echter dat de hoge rentes intussen echt hun werk doen: de verkrapping werkt de economie tegen.

Inderdaad komt de inflatie ook af - hoewel die nog steeds veel te hoog is - maar de ingeprijsde verwachtingen van de markt neigen nu toch echt lager: 2,37% voor de euro en 2,55% voor de dollar. We zijn er bijna dus, maar nog niet helemaal. U ziet dat dit in feite al het hele jaar speelt.



Beleggen op de top

Okee, wat moet u hier als belegger mee? Want het is leuk dat u ooit aan de bar kan opscheppen dat u de top in de rente hebt gebeld, maar leuker is het om eraan te verdienen. Kort door de bocht zijn dit scenario's voor wat verschillende assets dan geacht worden te doen. Of ze het doen, kan niemand u ooit garanderen.

Voor alles geldt natuurlijk: er speelt op de markten altijd meer (er zijn een miljard variabelen) dan alleen dollar, aandelen en rentes. Economie, winsten, sentiment en zelfs geopolitek kunnen impact hebben. De AEX kan nog zo hard gaan, als na de verkiezingen een nieuwe regering ons blut taxt, wie belegt er dan nog?

En een herstel- of crap rally is ook nog niet meteen een nieuwe bull market.

Scenario 1: top gezien en rentes gaan nu dalen

Aandelen omhoog, groei en cyclisch (denk vooral aan de afgestrafte fondsen als Adyen, Basic-Fit, Just Eat Takeaway, Ebusco en CM.com) meer dan waarde (de Aholds, Heinekens, Unilevers en Wolters Kluwers van deze wereld). Zoals u vandaag op het bord ziet dus.

Obligaties omhoog, ofwel rentes omlaag. De meest liquide lange bond-dollartracker is TLT, de iShares 20 Plus Year Treasury Bond.

Enige dollarverzwakking ligt voor de hand en daarmee iets hogere commodities.

Scenario 2: top komt nog, rentes stijgen verder

Aandelen omlaag, vooral groei en cyclisch. Waarde zou beter moeten blijven liggen.

Rentes omhoog, ofwel obligaties verder omlaag.

De dollar zou moeten stijgen, maar door die hoge rente begint de markt ook weer oog te krijgen voor het Amerikaanse begrotingstekort.

Scenario 3: top gezien, maar rentes gaan zijwaartsen

Aandelen zijwaartsen dan wellicht ook, maar het ligt voor de hand dat waarde, dat aandeelhouders-return ophoest, beter zijwaartst dan aandelen die allemaal maar hopen dat ze ooit dividend en aandeleninkoop kunnen betalen.

Bij de rentes en obligaties doet u dan zoals ze zijn bedoeld: laat het koersenbord maar voor wat het is, daar gebeurt toch niks, en incasseer jaarlijks uw coupons om die te beleggen, of om van te leven.

De dollar zal in dit geval op andere input reageren.

Dit is nog even de AEX versus de waardering en rentes en dividendrendement. Nee, hier valt geen enkele wet van Meden en Perzen uit te halen. Want net op het moment dat ze allevier perfect lijken te correleren, gooit de immer dwarse en recalcitrante Mr. Market de boel weer helemaal in de war.



De nukken van Mr. Market

En soms doen hoge rentes er wel toe voor aandelen, soms niet en zo blijft beleggen kunde en geen blinde invuloefening. Er is altijd wel iets dat niet logsich beweegt. Zo is het nu uniek dat onze rente hoger is dan het AEX-dividendrendement. Dat is in het veertigjarige bestaan van de index nog niet vaak voorgekomen.

De ja maar hier is dat de AEX nu veel minder defensief is dan vroegâh. Onze chippers, Adyen en Prosus zijn samen goed voor een derde van het indexgewicht en die doen een laag, of helemaal geen dividenrendement. Zo heeft ieder lijntje een verhaal. En als het zo uitkomt ook de nodige nukken.

Voouit, toch één voorspelling dan, om het af te leren: de top bellen is hachelijk, maar de grote renterally lijkt intussen wel achter ons te liggen. We zjn in ieder geval aan het uittoppen. Wie op korte termijn - zeg, een jaar - voor koerswinst belegt en niet vies is van risico, kan onder de afgestrafte aandelen naar herstelkandidaten zoeken.

Eerder in dit stuk staan voorbeelden, maar advies is het niet. Want het is betreden op eigen risico. Zoals altijd. De jaarscores op het Damrak: