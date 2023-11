Zilver: een glanzende kans voor beleggers?

Zilver is een edelmetaal dat al eeuwenlang wordt gebruikt als betaalmiddel, sieraad en industrieel materiaal. Maar is het ook een goede belegging? Wij hebben onze lezers gevraagd of ze interesse hebben in zilver als beleggingscategorie. Uit de 867 antwoorden die we ontvingen, blijkt dat er veel belangstelling is voor zilver onder beleggers.

Toenemende industriële vraag naar zilver

Meer dan een derde van de respondenten (34%) ziet potentie in zilver en belegt er al in of overweegt het te doen. Zij zien zilver als een veilige haven in tijden van crisis, een hedge tegen inflatie en een goed met een groeiende industriële vraag. Sommigen kiezen ervoor om fysiek zilver te kopen, in de vorm van munten of baren (8%).

Anderen geven de voorkeur aan aandelen of ETF’s van zilvermijnen of -producenten (9,3%). En weer anderen zijn nog niet helemaal uit, maar sluiten een belegging in zilver niet uit (18,9%). De rest belegt momenteel niet in zilver.

Buffett kan het weten

En wat denkt u van de bekendste belegger ter wereld, Warren Buffett? Deze oefenmeester heeft inmiddels voor bijna $1 miljard in zilver geïnvesteerd. Waarom hij dat doet en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden, leest u in een artikel dat later in ons magazine verschijnt.