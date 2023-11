Sentimentsindicator daalt, maar blijft bullish

Bericht delen via:

De sentimentsindicator, die de stemming onder particuliere beleggers meet, is in november gedaald van 54,1 naar 53 punten. Dit betekent dat beleggers minder optimistisch zijn over de aandelenmarkten dan vorige maand, maar nog steeds positieve verwachtingen hebben.

Dat blijkt uit de laatste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX, waaraan 867 beleggers deelnamen.

NN Group en ASML in de lift, Randstad en Philips in de put

De beleggers lieten ook weten welke aandelen ze het liefst in hun mandje hebben en welke ze liever laten liggen. NN Group en ASML zijn de appeltjes voor de dorst voor november, terwijl Randstad, Philips en Adyen de rotte peren zijn. De toppers en floppers van oktober deden allemaal een stapje terug, waarbij Shell het minst hard viel en ING het diepst zonk.

Interesse in optietips

Een opvallend resultaat uit de peiling is dat een derde (33,9%) van de beleggers concrete interesse heeft in optietips. Opties kunnen namelijk een waardevolle toevoeging zijn in ieders beleggingsportefeuille. IEX biedt verschillende mogelijkheden om dit complexe, maar kansrijke beleggingsinstrument beter te leren kennen. Bijvoorbeeld middels een wekelijkse tip door Hildo Laman, Hoofd Beleggersdesk van IEX. Daarin passeerden de AEX, Aalberts en Volkswagen al de revue.