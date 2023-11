Fed live: Hebben we de kwartjes nu eindelijk gehad, Jerome?

De markt prijst nu voorzichtig in dat de Fed klaar is met rente verhogen.

De Fed laat namelijk zoals alom werd verwacht en was ingeprijsd de rente op 5,25%-5,50%, maar past haar eigen tekst subtiel aan. Is ze klaar? Bloomberg over het besluit zelf:

One notable change in the statement is that it added tighter “financial conditions” here:

“Tighter financial and credit conditions for households and businesses are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation.”

It’s a nod to how rising bond yields during the period did some work for the Fed.

In gewoon Nederlands: het duurdere geld remt de economie en inflatie inderdaad af, maar het is nog even afwachten of het voldoende is. Want die inflatie moet en zal u 2,0%, punt uit en by all means necessary. Dus ja, het kan zijn dat we klaar zijn, maar ook voor centrale bankiers geldt: always expect the unexpected.

En de koersen? Die bewegen amper. Zien we zelden bij Fed-rentebesluiten.



Kijk kijk (onderaan), de markt rekent voor de komende rentebesluiten al steeds minder op nog een verhoging.



De persconferenties van de vlot babbelende Jerome zijn altijd prima te doen, het lijken wel colleges. Die volgt u hier. Quotes van de voorzitter in de persco: