Slotcall: AEX dynamisch op weg naar Fed rentebesluit

Voor vannacht en morgen voorspellen de weerstations een vliegende storm in het Kanaal tussen VK en Frankrijk. Vorige week al werd windaandeel Siemens Energy voor de twee keer in korte tijd stuk gewaaid.



Vandaag is dat Orsted.



Deze grafiek gaat tot op de dag zes jaar terug. Toen ging het Deense Dong Energy na het afstoten van alle fossiele onderdelen en business verder als Orsted. Dat schrijft vandaag even tussen de bedrijven door - ze is niet de eerste - het lieve sommetje van $5,6 miljard af op twee Amerikaanse off-shore windprojecten.

Wat een plaatje! Is dit meteen een kans? Ja, dat kan heel goed, de koers kán er zomaar een mooie rally er uit gooien. Niettemin ziet het verdienmodel voor de komende jaren er van fossiel er heel wat beter dan uit dan van wind en duurzaam. En verdienen is het toverwoord tegenwoordig met weer échte rentes.

Morgen heeft Shell trouwens cijfers, vandaar deze vergelijking. Tot zo ver ook de mythe? Met de wijsheid achteraf kunnen we nu al wel concluderen dat de beurs duurzame aandelen gewoon als groeifondsen beoordeelt.



Ja, échte rentes. Het voelt misschien wel stubbornly high, geachte FT, maar historisch gezien zijn we nog maar net begonnen en kijken we nog altijd tegen helemaal niet zulke rare rentes aan.

The private equity industry has surfed the last decade and a half of low interest rates, becoming the new titan of the financial sector. However, pressures are starting to bite as interest rates remain stubbornly high



Kijk maar, De Duitse (oranje) en Amerikaanse tienjaars rentes:



Over rentes gesproken, tot 15:00 uur vanmiddag leek het Fed-rentebesluit zo om 19:00 uur een niemendalletje te worden. Toen kwam de ISM Manufacturing Index uit en die sloot helaas zonder morren aan in dit nare rijtje inkoopmanagersindices van vandaag. Totale alles-moet-weg uitverkoopmanagers is een betere naam...



Voor de consensus voor vanavond maakt het niet meer uit, die is unaniem voor een onveranderde rente van 5,25%-5,50%. Iets verder in de tijd worden wel al extra kwartjes verwachtingen ingetrokken. Het devies voor straks is of de Fed al dan niet een extra kwartje achter de hand houdt. De markt denkt nu van niet.



Let zeker op de rents, altijd, maar vandaag speelt er meer aan dit front, zodat de basispuntjes du jour niet meteen allemaal aan dit cijfer zijn toe dichten.

U.S. Treasury to auction $112 billion next week in refunding, up $9 billion from last quarter



Nog even terug naar de inkopers ja, onze Nevi PMI heeft ook de tong op de schoenen hangen. Hier het druipende persbericht van vanochtend.



Eerder vanmiddag flopte het ADP private arbeidsmarktrapport oktober ook al, ofwel zet nu alvast met caramel zeezout chocoladeletters het Payroll Report van vrijdag in uw agenda. Dat kán schudden worden.



Wolters Kluwer

Cijfers op het Damrak, allereerst een jubilaris. En dit mag best even hardop gezegd: saai is wél sexy! In the long run dan. En wie weet dat nou beter dan Nancy McKinstry? :-)

Gefeliciteerd #WoltersKluwer

Zoveel?! Hier de hele geschiedenis, gemiddeld 14,6% bruto per jaar sinds 1973#MSCINetherlands (#AEX bestaat pas sinds 1983) deed 11% https://t.co/ElRlHgDCYN pic.twitter.com/gQAUKvRVLq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 30, 2023



Serieus nu, Wolters Kluwer sloot gisteren priced for perfection. Dat zijn de Q3's van vandaag niet helemaal en vandaar wellicht die daling. Analist Niels Koerts laat er de nodige inkt over vloeien en weinig gras over groeien.

Wolters Kluwer beschikt over een sterke marktpositie, genereert een stabiele inkomstenstroom en kent met een nettoschuldratio van 1,4 keer de Ebitda over boekjaar 2024 een ijzersterke balans. Daarnaast zijn de groeivooruitzichten voor de lange termijn gunstig.



In de regel zijn dit de aandelen die wij graag in portefeuille nemen. Voor Wolters Kluwer geldt echter een uitzondering. Dit zit hem met name in de bijzonder hoge waardering van respectievelijk 26 en 24 keer de winst en vrije kasstroom.



Het kasstroomrendement (vrije kasstroom/beurswaarde *100%) bedraagt slechts 4,1%. Ter vergelijking: de Amerikaanse tienjaarsrente noteert momenteel 4,9%. Wij maken deze vergelijking omdat Wolters Kluwer 65% van zijn opbrengsten uit Noord Amerika behaalt.

Wolters Kluwer is in huidig renteklimaat zwaar overgewaardeerd



Corbion

Met een koershalvering behoort Corbion dit jaar tot de Top 5 van slechtste Amsterdamse indexaandelen. Analist Martin Crum:

Corbion is snoeihard gedaald dit jaar, maar daar zijn zoals eerder aangegeven ook tal van redenen voor aan te wijzen. Het beursklimaat is hard voor bedrijven die niet optimaal presteren en daar is bij Corbion duidelijk sprake van.



Het concern neemt zo ongeveer alles onder de loep en trapt op de rem qua investeringen, waardoor het dit jaar in ieder geval cashflow break even zal opereren. Maar dat is uiteraard niet genoeg.



Wij blijven even voorzichtig rond dit fonds. Niet alleen omdat de bedrijfsprestaties achterblijven, maar ook zeker vanwege de te hoge schuldenlast die nu de verkoop van de emulgatorendivisie heeft uitgesteld - garanties dat die verkocht wordt zijn er niet.



Bijkomend probleem voor Corbion is dat een voormalig paradepaardje, de PLA joint venture met TotalEnergies, ook ronduit slecht draait. Reden voor het concern om een 'strategische review' aan te kondigen. Dat is veelal een voorbode tot verkoop.

Corbion heeft zijn zaakjes niet op orde



Wereldhave

Analist Peter Schutte nog even over Wereldhave:

Wij stellen nogmaals dat de robuustheid van de portefeuille en de relatief lage boekwaarde - Net Initial Yield ligt op 6,3%, tegen bijvoorbeeld 5,1% voor Unibail-Rodamco-Westfield - ook het dividend relatief zeker maken. Dat blijft voor ons een van de belangrijkste criteria om positief over het aandeel te blijven.

Het disagio van 35% is wel lager dan bij sectorgenoten, wat wij volledig aan de lagere boekwaarde en de defensieve kwaliteiten van de vastgoedportefeuille toeschrijven. Wereldhave zal wel vorderingen moeten maken met het verder terugbrengen van de schuldenlast, zeker nu de marktrentes zo zijn gestegen.

Wereldhave ziet ruimte voor verhoging van de outlook



Ontex, AMD, UMG en VW

Een typisch IEX aandeel is het Belgische Ontex, op de een of andere manier zijn we hier met z'n spreekwoordelijke allen opgedoken. Nog een keer Martin:

Inmiddels is er weer sprake van een relatief gezonde bedrijfsvoering. Het concern durft het nu zelfs al weer aan de investeringen wat te verhogen. De schuldratio is gedaald tot 3,6 en zal eind dit jaar vermoedelijk uitkomen rond de 3.

Dit zal verder afgebouwd moeten worden richting 2,2 à 2,5 maar dat is met de verkoop van de resterende non-core-activiteiten en de verdere verbetering van de Ebitda slechts een kwestie van tijd.



Nu de koers nog: Ontex kan op middellange termijn - 2026 - een winst behalen die rond de €100 miljoen bedraagt. Dat levert omgerekend een winst per aandeel op van circa €1,25 en dat steekt schril af tegen de huidige koers van slechts goed €7.

Beleggers lijken de geslaagde turnaround bij Ontex over het hoofd te zien



Onze desk is zeer productief vandaag, want er zijn ook nog analyses van AMD. Is dat nou echt een (AI-)concurrent van het almachtige Nvidia aan het worden, of hopen we dat vooral?

AMD klimt uit dal



Tesla, BYD of toch maar het oude, vertrouwde VW?

Volkswagen onder 100 was vaak een keerpunt



Toch echt hier aan het Damrak genoteerd, zit nog in de AEX ook, maar hebt u er al eens iemand over gehoord? Of zelf een keer naar gekeken? Misschien toch maar eens doen, UMG.

De markt is opvallend mild voor muziekuitgever UMG



Brede markt

Geklokt op het Amsterdamse slot, aandelen gaan lekker, rentes zakken fors en olie stijgt aardig.



De rentes nog en de basispunten gaan weer als pepernoten over de vloer.



Tot slot, eindejaarsrally of niet? Zegt u het maar. IEX peilt al 22 jaar ons sentiment.

Onze desk heeft vandaag meer analyse en advies dan alle (zaken)banken bij elkaar, hier is het bewijs. Klik op het plaatje en dan komt u verlagingen voor ASML (ach, wie let er nog op Goldman Sachs?) en Adyen tegen.



Tussendoor, voor wie geen genoeg van ASML kan krijgen en hoe het kan dat China met de machines die ze nog wel van ASML mag kopen, chips kan maken die eigenlijk voorbehouden zijn aan geavanceerdere DUV en EUV machines.

I think I need to read this a couple of more times, to fully understand it, but this was a really interesting look at the math & science of advanced lithography, and the problem with US/Dutch export restrictions against China



Verder nog iets?

U bent dol op duur, hé? Besi dus weer eens en zelfs het net niet leverende Wolters Kluwer wordt toch weer opgepikt in de loop van de dag

Nog een weekje, dan is de strategie update van Adyen. Er kijken vast meer mee.. Dat Britse CAB Payments kwam deze zomer naar de Londense beurs en moet nu al hopen en bidden dat ze de kerst haalt

Flow Traders staat met €17 nog wat dus zowat op vrijwel dezelfde stand als de VIX Index, die kennen ze daar wel

Dat cyclicals - en hoe brak zijn ze wel niet - als ArcelorMittal, Aalberts, Corbion, TKH en PostNL zelfs op zo'n opluchtingsdagje dalen, is echt slecht

Dat Just Eat Takeaway achterblijft is dat eigenlijk ook wel en dat geldt ook voor gevallen engel Alfen

Nou ja, daar staan wel weer prima cyclicals als Randstad, Signify en Basic-Fit tegenover

Ebusco en Fastned bewegen bijna altijd hard, maar schieten per saldo niet zo heel erg veel op

Nog één ding, Shell heeft morgen dus cijfers, dat zijn de meest uitgebreide en ingewikkeldste van het hele Damrak, maar wat wilt u nou nog écht meer weten dan de vrije kasstroom? Daar worden dividenden en aandeleninkoop van betaald



Alles en iedereen nog even: