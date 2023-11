Europese beurzen testen voorjaarsbodems

Bericht delen via:

Op de grafieken van de Europese aandelenmarkten vallen, technisch bezien, een paar zaken op. Ten eerste is er op vrijwel alle beurzen een correctie geweest van om en nabij de 10%, waarmee we net niet binnen de voorwaarden van een officiële bearmarkt vallen.

Daarnaast testen nagenoeg alle beurzen hun voorjaarsbodems. Deze vormen cruciale steun en lijken de recente dalingen goed op te vangen.

Dit zijn de cruciale steunniveaus

De AEX heeft steun rond de bodem van 24 maart op 710,89.

De DAX index heeft de bodem van 24 maart rond14.458,39 bereikt.

De CAC 40 index beweegt boven de bodem van 20 maart rond 6.796,21.

De Bel 20 index nadert de bodem van 14 oktober 2022 rond steun. 3.269,91

De FTSE100 index zakt nu richting de bodem van 24 maart op 7.206,82.

Enkel het testen van deze cruciale steunniveaus is uiteraard niet voldoende om de groene vlag te hijsen, maar het biedt wel hoop.

Er zijn technisch nog een paar hobbels te nemen voordat we uit de kou zijn. Ten eerste moeten de patronen met lagere toppen afgebroken worden. Maar de belangrijkste technische voorwaarde is de 200-dagenlijnen opwaarts te passeren.

Ook is het hoopgevend dat de laatste 2 maanden van het jaar voor ons liggen. En die behoren statistisch bezien tot de beste beleggingsmaanden.

December is historisch bezien de beste maand van het jaar, met een gemiddelde maandopbrengst van 1,8%. November is de op twee na beste maand om te beleggen, met een gemiddelde maandopbrengst van 1,2%.

De AEX heeft in de eerste 10 maanden van 2023 een winst van 4,25% bijeen weten te sprokkelen. Indien de statistieken weer hetzelfde zijn, zouden we dit percentage in de komende 2 maanden nagenoeg kunnen verdubbelen. Dan zou dit matige beursjaar toch nog in stijl afgerond worden.

Onderstaande grafiek: Historisch gemiddelde maandrendementen voor 15 onderzochte aandelenmarkten

In dit artikel beoordeel ik de lange termijn beursgrafieken van Nederland (AEX-index), Europa (Eurostoxx50-index), Duitsland (DAX-index), Frankrijk (CAC40-index), België (Bel20-index) en Verenigd Koninkrijk (FTSE100-index).

Nederlandse beurs op steun 710,89 punten

Het plaatje van de Nederlandse beurs oogt nog fragiel. De AEX blijft lagere koerspieken vormen. Vooralsnog lijkt de steun 710,89 punten (bodem van 24 maart) de correctie op te vangen. We houden de ogen dus gericht op deze steun. Weerstand is gevormd op 795,20 punten (de top van 28 juli).

De AEX beweegt onder de, neerwaarts draaiende, 200-dagenlijn. Dit geeft een matige technische conditie weer.



Eurostoxx 50-index test steun op 3.980,94 punten

De Euro Stoxx 50-index is naar de steun 3.980,94 (bodem van 24 maart) gezakt. Zolang het kortetermijndalende trendje nog niet is gebroken, is voorzichtigheid het devies.

De Euro Stoxx 50-index is afgelopen zomer gestrand op de weerstand van 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021). Na een uitbraak ligt het volgende koersdoel ligt rond 5.522,42 punten (gevormd op 10 maart 2000).

Ook de Euro Stoxx 50-index moet eerst de serie lagere toppen zien af te breken, alvorens de verkoopdruk wordt opgeruimd.



DAX-index heeft steun rond 15.456,16 punten

De DAX-index nadert steun 14.458,39 (bodem van 24 maart). De DAX index was eerder vastgelopen op de weerstand van 16.290,19 punten (de top van 19 november 2021).

De 200-dagenlijn van de Duitse beurs (rode glooiende lijn) draait naar onderen. In combinatie met de lagere toppen oogt het technische plaatje kwetsbaar. Blijkbaar is de kou nog niet uit de lucht. Pas indien de top van 2021 wordt gebroken wordt de lucht geklaard.









CAC40-index zoekt steun rond 6.796,21 op

De CAC 40 index heeft de steun rond 6.796,21 (bodem van 20 maart) gevonden. Er ligt weerstand rond 7.581,26 (gevormd op 28 april).

Omdat er lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we voorzichtig te blijven. De verkoopdruk is nog niet uit de markt. De 200-dagenlijn is gebroken en tendeert neerwaarts. Dit signaleert een verzwakte technische conditie.

Bel20-index zoekt de steun 3.269,91 op

De Belgische beurs laat sinds begin dit jaar lagere toppen zien. Er hangt blijkbaar aanbod boven de markt.

De Bel 20 index test nu de steun 3.269,91 (bodem van 14 oktober 2022). De neerwaartse fase wordt gecontinueerd zodra de Belgische beurs onder deze steun breekt. Dan mag men verdere koersdalingen niet meer uitsluiten. De Bel 20 index heeft weerstand rond 3.729,23 (gevormd op 15 september).

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) draait neerwaarts. Dit geeft technische zwakte aan.

Londense beurs oogt richtingloos

De beurs van Londen hobbelt al een half jaar boven de steun op 7.206,82 (bodem van 24 maart).

De FTSE 100 index laat weerstand zien rond 7.746,53 (top van 22 september). Omdat er sinds januari lagere koerstoppen worden gevormd, is de verkoopdruk nog niet volledig uit de markt.

De zijwaartse tendens van 200-dagenlijn geeft een neutrale technische conditie weer.