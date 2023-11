Outlook-verhogingen voorbeurs en oh, inkoopmanagersindices en de Fed

De AEX-indicatie is +0,4% op weer eens een Fed-dag, zoals dat heet na een keurig rondje Wall Street.

De centrale bank laat de rente vanavond op 5,25% tot 5,50% (de verwachting is unaniem). Er zijn op het Damrak cijfers van Wolters Kluwer, Heijmans en Wereldhave. Er is een draak van een Nederlandse inkoopmanagersindex en nabeurs Wall Street AMD deed -0,6% op Q3's. De outlook Q4 viel tegen, maar dankzij AI niet die voor 2024.

Europese futures openen 0,3% à 0,6% hoger

De Amerikaanse staan 0,1% lager

In Azië heeft de Nikkei 225 het met +2,4% op de heupen, Korea doet +0,7% en China en India doen het met kleine plussen en minnen

Alibaba -0,8%

Tencent -1,2%

TSMC -0,2%

Samsung +2,5% (op Q3's gisteren nabeurs Seoul)

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -8,2% op 18,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -3,8% op 126,9

De dollar dikt 0,1% aan naar 1.0575

Goud zakt 0,3%, olie stijgt zoveel en crypto daalt 0,7%. Bitcoin staat nu op $34.336,18

De rentes hebben er weer zin na een paar dagen dalen:



Het agendapunt vandaag op papier is het Fed rentebesluit, maar het kan maar zo een hamerstuk worden... Meer dan dit weet zelfs Bloomberg er niet van te maken, maar de havikse pauze is wel weer mooi gevonden. Het lijkt op voorhand namelijk sterk dat de Fed niet met nieuwe inzichten komt.

The Federal Reserve is poised to hold interest rates steady at a 22-year high for a second meeting, while leaving open the possibility of another hike as soon as December with economic growth staying resilient.

Powell has signaled that Fed leaders would prefer to wait to evaluate the impact of past increases on the economy as they near the end of their rate-hiking campaign. “It will be kind of a hawkish pause,” said Thomas Simons, senior economist at Jefferies LLC.



De consensus is ook unaniem.



Wolters Kluwer komt nu net binnen met Q3's en handhaaft de outlook. Het eerste dat opvalt:



Heijmans heeft ook Q3-cijfers en verhoogt de outlook dankzij een incidentele meevaller:



Kijk aan, een outlook-verhoging.



Valt alweer mee, Wereldhave heeft ook Q3's en verhoogt ook al de outlook:



Het is de eerste van de maand. Dat betekent wereldwijde inkoopmanagersindices industrie over oktober - de beste duiders van het huidige, economische momentum. Dit is overigens allemaal niet om over naar huis te schrijven, let vanmiddag op de VS - de EU landen zijn pas morgen. Ja, dat zijn wij hieronder op 07:00 uur.



Onze Nevi Manufacturing PMI is marginaal beter dan de vorige keer en zo koelt onze economie nu al ruim twee jaar af:



Uit het niet al te vrolijke Nevi persbericht (er is helaas nog geen herstel onderweg):



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,4%

S&P 500 +0,7%

Nasdaq Composite +0,5%

Nasdaq 100 +0,5%

Russell 2000 +0,9%

SOX +1,0%

Nasdaq China Golden Dragon Index -1,7%

Wall Street's main indexes ended Tuesday's session with gains as investors looked ahead to the Federal Reserve's monetary policy update and reacted to a mixed batch of earnings reports https://t.co/7v8BTZhX1f pic.twitter.com/7wxsszsGOa — Reuters Business (@ReutersBiz) November 1, 2023



CNBC:

AMD is one of the few chipmakers capable of making the kind of high-end graphics processing units (GPUs) needed to train and deploy generative artificial intelligence models. That market is dominated by Nvidia.

AMD said its forthcoming AI chips, the MI300A and MI300X, are “on track” for volume production in the current quarter.



The stock initially dropped about 4% in extended trading but recovered after the company gave a rosy 2024 forecast for its AI chip business.



“We now expect data center GPU revenue to be approximately $400 million in the fourth quarter and exceed $2 billion in 2024 as revenue ramps throughout the year,” AMD CEO Lisa Su said on the earnings call.





AMD shares fall on chipmaker's soft fourth-quarter guidance https://t.co/kDRNyMelxc — CNBC (@CNBC) October 31, 2023



Dat hebben we dan ook weer gehad:

WSJ News Exclusive: WeWork is planning to file for bankruptcy as early as next week, in what would mark a stunning reversal for the flexible-office-space venture that was once valued at $47 billion https://t.co/2QOd50bHNu https://t.co/2QOd50bHNu — The Wall Street Journal (@WSJ) October 31, 2023



De grootste producent ter wereld:

Oil production in the US jumped to a new record high of 13.05 million barrels a day in August https://t.co/wWwA8bxzSr — Bloomberg Markets (@markets) October 31, 2023



Scheelt weer:

A state court outside Los Angeles sided with Tesla and said the automaker wasn’t liable over allegations that its Autopilot driver assistant feature led to a 2019 crash that killed the driver and seriously injured two passengers. More here: https://t.co/pIOs8xl2P5 pic.twitter.com/mXFCfMBtCT — Reuters Business (@ReutersBiz) November 1, 2023



Zo snel kan het gaan:

NEW: US government debt was once among the sleepiest corners of finance, but no longer. Now the world’s safest market is becoming a magnet for big investors.



Read The Big Take ?? https://t.co/2Hekc7a7PU — Bloomberg Markets (@markets) November 1, 2023



Tot slot:

After Q3’s strong GDP result, analysts have declared 2023 as officially recession-free. But what about 2024? Presented by @CMEGroup pic.twitter.com/bfxwHNAe1M — Bloomberg Markets (@markets) October 31, 2023



Veel plezier en succes vandaag.