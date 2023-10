Slotcall: AEX derde maand op rij in de min, DSM-duvel uit een doosje

Oktober crashmaand? Nee, dat was het zeker niet, al was het met een AEX-daling van 1,4% wel de derde dalingsmaand op rij. Vandaag zet de index een keurig nette plus van 0,6% op het bord.

Voor het jaar 2023 staat de AEX ook nog steeds in de plus, maar trek daar niet te veel conclusies uit: als we niet vanaf 1 januari, maar vanaf 6 januari gaan meten staat er alweer een daling op het bord. (En in januari 2022 begond de indexstand nog met een 8, maar dat terzijde).

Was er richtinggevend nieuws vandaag? Veel van de koersbewegingen waren te verklaren door nieuws uit de bedrijvenhoek, maar de combinatie van fors gedaalde inflatie en een krimpende economie in de eurozone gaven ook een niet verkeerd te begrijpen signaal: de renteverhogingen van de ECB hebben hun uitwerking niet gemist.

Mission accomplished en mogen we weer aan renteverlágingen gaan denken? Christine Lagarde zal het niet snel zeggen. Ze is deze week ook niet aan de beurt om te praten. Fed-voorzitter Jerome Powell is dat morgen wel. En daar gaat het nog wel om spannen. het rentebesluit is een zo goed als zekere unchanged, maar met stijgende loonkosten zal ook Powell nog zeker niet het sein brand meester willen geven.

DSM-duveltje uit een doosje

De onverwachte AEX-topper van vandaag heet DSM-Firmenich. Onverwacht, want met een omzetdaling en outlookverlaging leek het bedrijf in speciaalchemie de neerwaartse lijn van de laatste twee jaar alleen maar te onderstrepen.

Diverse analisten verlaagden vandaag hun koerdoel verder, maar zie: op de beurs werd kennelijk besloten dat het aandeel wel laag genoeg stond, of misschien zelfs wel rijp voor een herstelrally is, want bij het slot staat er zelfs een imposante +7,4% op het bord.

Is dat dan ook niet weer wat overdreven? Analist Martin Crum kijkt alleen naar de koele harde cijfers achter de koerszwiepers en ziet dan vooral een bedrijf waar nog flink wat werk aan de winkel is. Of hij de mening van de markt deelt, leest u hier:

Een tamelijk matig derde kwartaal voor DSM-Firmenich

Overigens pakt DSM-Firmenich met deze eindsprint op de slotdag ook de overwinning in het AEX-maandklassement. Met +6,8% blijft DSM gouden beursjubilaris Wolters Kluwer (deze week 50 jaar op het Damrak) net voor.

AB Inbev aan kop in Europa

In de Euro Stoxx 50 gaat zuiderbuur AB Inbev (+5,3%) soeverein aan de leiding. De brouwer rapporteerde een daling in volumes, maar een stijging in omzet. Er lijkt een verbetering in marges gaande en het bedrijf kondigde een aandeleninkoopprogramma van $1 miljard aan, en dat gaat er bij beleggers in als een ijskoud biertje.

AB InBev gaat eindelijk weer eigen aandelen inkopen

UMG verliest glans

Het aandeel Taylor Swift UMG had een slechte maand oktober, nadat het sinds juni juist fors was opgelopen. Na de cijfers van vorige week was het aanvankelijke enthousiasme onder beleggers over de muziekuitgever weer snel verdwenen en ook vandaag bivakkeert het aandeel in de onderste regionen.

Is de markt te negatief, of was het juist die aanvankelijke stijging die wat overtrokken was? Analist Martin Crum deed voor u en ons de sommetjes:

De markt is opvallend mild voor muziekuitgever UMG

De brede markt

De AEX kleurt net als de meeste Europese beurzen groen. Bel20 (+1,6%) gaat aan kop dankzij superzwaargewicht AB Inbev.

De small- en midcapindices AScX en AMX doen het vandaag bijna twee keer zo goed als de hoofdindex

New York begon een uurtje vroeger vandaag - het is nog zomertijd - en kleurt lichtgroen. Tech ligt slecht.

Eurodollar zijwaartst al een poosje tussen $1,05 en $1,06. Vandaag weer iets omlaag

Bitcoin is jarig (zie hieronder) maar vergeet zelf de slingers op te hangen

Olie (WTI) zet de prijsdaling van de laatste dagen gestaag voort

Stijgers & dalers

De Top- en Flop-3 van het Damrak

DSM-Firmenich wint zowel het dag- als het maandklassement in de AEX

De chippers doen het goed op het Damrak na positiefg nieuws van Samsung, waar Nvidia het in de VS juist laat afweten: -2,2%

Met slechte economische cijfers doen cyclicals als ArcelorMittal (+3%) en Aperam (+2%) het opvallend goed

Shell (-1,2%) is hekkensluiter in de AEX. Donderdag komt het met cijfers, maar die van BP vandaag vielen slecht op de beurs

Defensieve aandelen (KPN, Ahold) staan in het rechterrijtje vandaag

Er wordt positie gekozen in BAM (+2,2%) en Heijmans (+3,6%), in aanloop naar de cijfers

Alfen en TomTom zijn de dagwinnaars in resp. de midkap- en de smallcapsectie

De agenda

Het is voor elck wat wils morgen, van Chinese macro's tot Amerikaanse rentebesluiten. Gelardeerd met lekker veel Q3-cijfers.

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Oktober (Chi)

07:00 Wereldhave - Cijfers derde kwartaal

07:15 Heijmans - Cijfers derde kwartaal

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers derde kwartaal

08:00 Importprijzen - September (Dld)

09:00 ASML - Ex-dividend

Vopak - Beleggersdag

12:00 DuPont - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Kraft Heinz - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Yum Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:15 Banenrapport ADP - Oktober (VS)

14:45 Inkoopmanagersindex industrie - Oktober def. (VS)

15:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Oktober (VS)

15:00 Bouwuitgaven - September (VS)

15:00 Vacatures - September (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Fed - Rentebesluit (VS)21:00 DoorDash - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 PayPal - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Qualcomm - Cijfers derde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Ajax doet het op de beurs beter dan op het veld

Hier wel panna!

Kijk eens hoe sinds dik een maand het aandeel soepel de index uitspeelt

Op de beurs zeggen we altijd dat de koers vooruit loopt op de economie

We gaan aan #Ajax (oranje) zien of dat ook voor de Mickey Mouse competitie geldt

Vandaag 15 jaar geleden publiceerde ene 'Satoshi Nakamoto' het beroemdste whitepaper in de moderne financiële geschiedenis.

The Bitcoin white paper was released by Satoshi Nakamoto on this day in 2008.

Zonder dat whitepaper was ook dit allemaal niet gebeurd:

LIVE: FTX co-founder Sam Bankman-Fried returns to the witness stand for a fourth day at his fraud trial over the cryptocurrency exchange’s collapse.



Follow our free live blog for the latest news and analysis, happening now

