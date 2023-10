Het is bal voorbeurs met DSM, Samsung, inflatie, en AMD komt nog

De AEX-indicatie is +0,2% na een mooi ritje Wall Street, waar alleen de chippers daalden (SOX-index -1,3%).

In Azië is er weinig effect, maar Samsung zegt wel bij zijn cijfers dat de bodem in de cyclus is gezet. DSM-Firmenich verlaagt de outlook, het CBS meldt 0,4% YoY deflatie over oktober, er is een slechte Chinese inkoopmanagersindex, er komen veel EU-data door, AMD gaat cijferen, en hoe staat het eigenlijk met de winsten?

Alles in deze morning call, eerst het overzicht.

Europese futures openen vlak tot +0,3%

De Amerikaanse gaan weer van nul tot -0,3% (tech)

In Azië liggen vooral Hongkong en Korea slecht met -1,4%. China en India verliezen tienden en Japan loopt 0,5% op

Alibaba -1,9%

Tencent -0,7%

TSMC -0,6%

Samsung -0,6% op Q3's, zo meer

De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -7,2% op 18,8 en de BofA MOVE-ndex (obligaties) staat +21,% op 131,9

De dollar doet nu niks op 1,0611

Goud daalt 0,1%, olie stijgt 0,8% en crypto moet een halfje tot een procent terug. Bitcoin staat nu op $34.302,14

De rentes nemen op opening ook weer eens de halve gevel mee, sjongejonge:



Goedemorgen, eerst maar even dit: -0,4%? Ja, het staat er: -0,4%. U kunt natuurlijk ook gewoon uw eigen inflatiecijfer kiezen.

In oktober 2023 was de #inflatie bij de snelle raming -0,4%. Exclusief #energie was de inflatie 5,1%. De snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. De reguliere cijfers van de consumentenprijsindex (CPI) verschijnen op 7 november. https://t.co/nIo1zVLaXO pic.twitter.com/GpOK6pKqkK — CBS (@statistiekcbs) October 31, 2023



Voor de ASML-, ASMI- en Besi-liefhebbers, Samsung belt ook al de bodem in de cyclus.



Kort, maar krachtig: DSM-Firmenich heeft geen goede Q3-cijfers - álles staat onder druk - en het verlaagt ook nog eens de outlook. Die luidt als volgt en het was €1,9 miljard:

The company estimates for FY 2023, on a pro forma basis, an Adjusted EBITDA of around €1,800 million, which includes an estimated negative vitamin effect of about €500 million as well as a negative foreign exchange effect of about €90 million.

Aedifca heeft ook Q3's, Randstad geeft nieuwe doelstellingen en Galapagos heeft nog een nieuwtje.



Inmiddels zijn we een eind op weg met het Q3-cijferseizoen en hoe staan we ervoor? Daar is geen overeenstemming over. Kijk mee, eerst Reuters:

Third-quarter earnings season, firing on all cylinders, has reached its halfway point, with 251 of the companies in the S&P 500 having reported. Of those, 78% have beaten Wall Street estimates, according to LSEG.



Analysts now expect, on aggregate, annual third quarter S&P 500 earnings growth of 4.3%, a marked improvement over the 1.6% year-on-year growth seen at the beginning of October.

Dat ziet er dan zo uit:



Bloomberg meldt iets anders:

While data from Bloomberg show US firms are on pace to report a surprise increase in third-quarter earnings, forecasts for future quarters have been marked down as companies warned of tepid demand and an uncertain macroeconomic outlook.

Deutsche Bank Group AG said analysts’ estimates for the fourth quarter have been cut by a “more than typical” 1.9% since the start of the reporting season.



Profit estimates for the next 12 months for the S&P 500 Equal Weight Index have come down 1.8% since the start of October, data compiled by Bloomberg show.

Dit plaatje nog en we zien wie er gelijk krijgt.



Let wel, het is een beetje appels en peren, want de S&P 500 Egual Weight Index (inderdaad, alle fondsen hetzelfde indexgewicht) doet het veel beter dan de gewogen S&P 500, waar... Big Tech hollebollegijs is?!. Ja, u ziet het. De AEX ook, gelijkgewogen indices doen het veel beter dan hun meer sophisticated zusjes.



Nog één ding, getuige de Chinese inkoopmanagersindices van vannacht verricht de economie nog geen wonderen:



De agenda:

07:00 DSM-Firmenich - Cijfers derde kwartaal

00:00 Randstad - Beleggersdag



07:00 BASF - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Bouygues - Cijfers derde kwartaal (Fra)

08:00 BP - Cijfers derde kwartaal (VK)

12:00 Pfizer - Cijfers derde kwartaal (VS)

12:30 Caterpillar - Cijfers derde kwartaal (VS)

21:00 Advanced Micro Devices - Cijfers derde kwartaal (VS)



03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Oktober (Chi)

06:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Omzet detailhandel - September (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - September (Dld)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (Ita)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (eur)

11:00 Inflatie - Oktober vlpg (eur)

13:30 Arbeidskosten - Derde kwartaal (VS)

14:00 Case Shiller huizenprijzen - Augustus (VS)

14:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Oktober (VS)

15:00 Consumentenvertrouwen CB - Oktober (VS)

Er komen vanochtend heel wat Europese data los, zoals u ziet:



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +1,6%

S&P 500 +1,2%

Nasdaq Composite +1,2%

Nasdaq 100 +1,1%

Russell 2000 +0.6%

SOX -1,3%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,8%

WATCH: All three major US stock indexes closed up more than 1%, bouncing back from the previous week's sell-off, with third-quarter earnings season firing on all cylinders https://t.co/bXyDeZ1tDJ pic.twitter.com/JXwQtomwkw — Reuters Business (@ReutersBiz) October 31, 2023



Hier zitten we op te wachten!

Samsung's profit more than doubled estimates in the third quarter, a sign the global chip slump may be bottoming out.



The world’s largest maker of memory chips and smartphones also predicted a recovery in the semiconductor market next year https://t.co/ux4KIFSUIt — Bloomberg Markets (@markets) October 31, 2023



Hier niet op, zucht:

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS verslechterde in oktober verder. https://t.co/eWRggMScEg pic.twitter.com/5gIKpaqNlL — CBS (@statistiekcbs) October 31, 2023



Hèhè:

General Motors and the United Auto Workers struck a tentative deal, ending the union's unprecedented six-week campaign of coordinated strikes that won record pay increases for workers at the Detroit Three automakers. More here: https://t.co/jac3CJA5hF — Reuters Business (@ReutersBiz) October 31, 2023



Morgen cijfers:

Apple introduced new MacBook Pro and iMac computers and three new chips to power them, with the company saying it had redesigned its graphics processing units, a key part of the chip where Nvidia dominates the market. More here: https://t.co/TWNHJ9sd3f — Reuters Business (@ReutersBiz) October 31, 2023



Oordeel zelf:

Google CEO acknowledged the importance of making its search engine the default in keeping users loyal, a key point in a once-in-a generation US antitrust fight focused on billions of dollars Google paid to be the default on laptops and smartphones https://t.co/5KkNjTTeRi pic.twitter.com/vDl0goJPl1 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 31, 2023



Spannend:

The resilience of US consumers is about to be tested with rising delinquencies, growing debt payments and dwindling cash piles https://t.co/o9m3X7AP5v — Bloomberg Markets (@markets) October 31, 2023



Veel plezier en succes vandaag.