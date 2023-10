Slotcall: Weer gaat het mis in de slotseconde

Bericht delen via:

De AEX (-0,0%) is de laatste maanden niet vooruit te branden. Ook vandaag geef de hoofdindex de openingswinst volledig uit handen. Dit betekent dat de AEX op het laagste niveau noteert sinds 3 januari.

Aan de macro's ligt het vandaag niet. De Duitse economie kromp in het derde kwartaal slechts met 0,3% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De markt rekende op een daling van 0,7%.

Nog belangrijker is dat de Duitse inflatie deze maand minder hoog uitvalt dan verwacht. De consumentenprijzen blijven ten opzichte van september stabiel, terwijl er op een stijging van 0,2% werd gerekend. Grote impact op de rentemarkt lijkt het niet te hebben, zo daalt de Duitse tienjaarsrente vandaag met slechts 1 basispunt tot 2,83%.

Rente mogelijk in maart omlaag

Beleggers kijken voornamelijk uit naar het Fed-rentebesluit van komende woensdag. Het is de algemene verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente stabiel houdt op 5,50%. De koersen zullen naar verwachting vooral gaan bewegen op de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell.

Gaan we al hints krijgen dat de rente in de toekomst mogelijk omlaag kan? Het ligt niet voor de hand, al verwacht ABN Amro dat zowel de Fed als ECB de rente in maart 2024 gaat verlagen.

Wolters Kluwer straalt

Verder valt op dat de meeste aandelen de weg omhoog vinden. Binnen de AEX is Wolters Kluwer (+1,4%) de grootste stijger. Toeval of niet: Topvrouw Nancy McKinstry sloeg vanochtend de gong in Amsterdam.

De dataleverancier vierde vandaag zijn 50-jarige verjaardag op de beurs. En niet zonder succes, want het aandeel deed sinds 1973 gemiddeld een kleine 15% per jaar. Er zijn weinig beleggers die dat voor elkaar krijgen.

Gefeliciteerd #WoltersKluwer

Zoveel?! Hier de hele geschiedenis, gemiddeld 14,6% bruto per jaar sinds 1973#MSCINetherlands (#AEX bestaat pas sinds 1983) deed 11% https://t.co/ElRlHgDCYN pic.twitter.com/gQAUKvRVLq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 30, 2023

Signify

Menig beursfonds heeft er een handje van om analisten voorafgaand aan de kwartaalresultaten een tipje van de sluier te geven, maar hiertoe behoort Signify (+2,9%) zeer zeker niet. Het lichtbedrijf weet de markt steevast te verrassen, al is dit veelal in negatieve zin. Dit keer kunnen beleggers gelukkig opgelucht ademhalen.

De belangrijkste meevaller uit het cijferrapport, is dat Signify in het derde kwartaal zijn marges wist te verhogen. De aangepaste EBITDA-marge dikte op jaarbasis met 30 basispunten aan tot 10,7%. Dat terwijl mening zakenbankanalist uitging van een daling van minimaal 100 basispunten.

Probleem is alleen dat de omzet nog altijd krimpt en het bedrijf op korte termijn geen verbetering ziet. Of het aandeel desondanks koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Onverwachte meevaller voor Signify IEX Premium https://t.co/JPu8hQdLk3 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 30, 2023

Fugro

De derdekwartaalcijfers waar Fugro (+1,8%) eind vorige week mee naar buiten kwam waren ronduit sterk, om maar eens met de deur in huis te vallen. De bodemonderzoeker scoorde op alle vlakken ruim boven verwachting. En goed nieuws voor aandeelhouders: de dividenduitkering wordt zoals verwacht hervat.

Echter, waar de consensus op zoek was naar een dividend per aandeel van €0,25 liet Fugro bij de Q3-resultaten weten over dit jaar €0,40 per aandeel als dividend uit te willen keren. Op basis van de huidige beurskoers impiceert dit een dividendrendement van 2,6%.

Het is de verwachting dat het dividend de komende jaren verder omhoog kan. De aantrekkende resulaten en gedaalde schuldpositie spelen hierin een belangrijke rol. Of analist Martin Crum de trigger al durft over te halen, leest u hieronder.

De Q3-cijfers van bodemonderzoeker Fugro zijn om vrolijk van te worden IEX Premium https://t.co/uCGnY8DqYj via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 30, 2023

Intel

Hoewel de omzet van Intel (-0,6%) in het derde kwartaal met 8% onder druk stond, reageerden beleggers zeer enthousiast op de resultaten van de chipgigant. De resultaten zijn beter dan verwacht en daarnaast is het positief dat de PC-markt weer aantrekt.

Het bedrijf had er de laatste kwartalen last van dat grote klanten hun hoge voorraden afbouwden. Nu de voorraden weer op normale niveaus zijn, kan de vraag in de komende periode weer omhoog.

Een belangrijke bedreiging is wel de toenemende populariteit van ARM. Hoe analist Ivo Beuving over het aandeel Intel oordeelt, leest u in het onderstaande artikel.

Cijfers Intel beter dan verwacht IEX Premium https://t.co/nDnECLKujZ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 30, 2023

Top 3 stijgers en dalers

TomTom (-3,0%) is de stijger van de dag. Onderaan valt Alfen (-3,5%). De energiespecialist noteert op het laagste niveau sinds mei 2020.

Rentes

Een gemengd beeld op de rentemarkt. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt met vijf basispunten tot 4,95%, terwijl de Italiaanse rente zeven basispunten zakt.

Brede markt

De AEX sluit 0,03% lager en daarmee presteren we vandaag aanmerkelijk slechter dan de overige Europese indices.

Op Wall Street zien we wel veel groen op de borden. De grootste uitschieter is de Dow Jones met een plus van 1,2%.

De CBOE VIX (volatiliteit) zakt 4,5% tot 20,3 punten.

De euro klimt 0,4% en noteert 1,061 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (+1,1%) zijn het niet met elkaar eens.

Olie: WTI (-2,6%) en Brent (-3,6%) gaan door het putje.

De rally van Bitcoin (+1,9%) lijkt niet meer te stoppen. Waar gaat dit eindigen?

Het Damrak

ArcelorMittal (-3,9%) is de grootste daler binnen de AEX. Afgelopen weekend vond er opnieuw een ongeluk plaats in een kolenmijn. Het aantal doden in de Kostenco-mijn in Kazachstan is inmiddels opgelopen tot tenminste 42.

(-3,9%) is de grootste daler binnen de AEX. Afgelopen weekend vond er opnieuw een ongeluk plaats in een kolenmijn. Het aantal doden in de Kostenco-mijn in Kazachstan is inmiddels opgelopen tot tenminste 42. Ahold (+0,8%) koopt voor €1,3 miljard het Roemeens Profi Rom. Het aankoopbedrag komt overeen met circa 5% van de market cap van de supermarktketen. De analisten van Jefferies verwachten echter dat deze acquisitie slechts een positieve bijdrage levert van 2% op de winst per aandeel. Dan heeft het management toch wat uit te leggen.

(+0,8%) koopt voor €1,3 miljard het Roemeens Profi Rom. Het aankoopbedrag komt overeen met circa 5% van de market cap van de supermarktketen. De analisten van Jefferies verwachten echter dat deze acquisitie slechts een positieve bijdrage levert van 2% op de winst per aandeel. Dan heeft het management toch wat uit te leggen. De chippers liggen er niet lekker bij vandaag. Zowel ASML (-1,5%), ASMI (-3,3%) als Besi (-2,2%) doen een aardige stap terug.

(-1,5%), (-3,3%) als (-2,2%) doen een aardige stap terug. De termijn van ABN Amro (+1,0%) CEO Robert Swaak wordt met vier jaar verlengd tot 2028.

(+1,0%) CEO Robert Swaak wordt met vier jaar verlengd tot 2028. Flow Traders (+0,9%) trekt zich weinig aan van een koersdoelverlaging van ING. De Nederlandse grootbank stelt het koersdoel met €3 neerwaarts bij tot €26.

(+0,9%) trekt zich weinig aan van een koersdoelverlaging van ING. De Nederlandse grootbank stelt het koersdoel met €3 neerwaarts bij tot €26. Signify (+2,9%) lijkt nog te profiteren van de meevallende derdekwartaalcijfers van afgelopen vrijdag.

(+2,9%) lijkt nog te profiteren van de meevallende derdekwartaalcijfers van afgelopen vrijdag. Van Lanschot Kempen (+3,0%) ligt er goed bij. Groot nieuws komen we niet tegen en ook het handelsvolume van 65.000 stukjes is niet indrukwekkend.

(+3,0%) ligt er goed bij. Groot nieuws komen we niet tegen en ook het handelsvolume van 65.000 stukjes is niet indrukwekkend. TomTom (+3,0%) maakte vanochtend bekend dat het voor €50 miljoen aan eigen aandelen koopt. Dit is omgerekend circa 7% van de totale market cap.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Flow Traders: van €29 naar €26 en Houden - ING

Marel: van Houden naar Kopen en van €3 naar €3,75 - ING

Agenda: dinsdag 31 oktober

03:30u: BoJ rentebesluit

08:00u: DSM Q3-cijfers

08:00u: AB Inbev Q3-cijfers

08:00u: Aedifica Q3-cijfers

11:00u: EU inflatie CPI oktober

12:00u: Pfizer Q3-cijfers

15:00u: VS Conference Board consumentenvertrouwen oktober

21:00u: AMD Q3-cijfers

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Youri van Heumen