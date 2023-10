Dit is waarom u Wolters Kluwer nooit meer saai mag noemen

Deze groene beursdag wordt u aangeboden door niemand minder dan...

Vandaag opende Nancy McKinstry, CEO van @Wolters_Kluwer , de handelsdag tijdens een traditionele Gongceremonie. Wolters Kluwer is dit jaar vijftig jaar beursgenoteerd op Euronext Amsterdam. Daarnaast dient Nancy McKinstry 20 jaar als CEO van het bedrijf. #Gong #Euronext pic.twitter.com/VPwZnAxzfI — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) October 30, 2023



Onze data gaat terug tot 13 juni 1973. Dit is Wolters Kluwer geïndexeerd, herbelegd en logaritmisch versus de MSCI Netherlands Index. De AEX bestaat namelijk nog maar sinds 1973. Nu komt het: is het echt zoveel? De rekenmachine blijft in elk geval maar 14,6% gemiddeld bruto per jaar geven tegenover 11% voor de index.

Oneerbiedig geldt het anticyclische waarde-aandeel Wolters Kluwer als saai. Zo sexy kan saai dus zijn. Als u maar genoeg geduld hebt, want snel rijk worden is er bij zo'n aandeel niet bij. Let op: de kans dat u langzaam rijk wordt van een saai aandeel is echter net zo groot, als de kans dat u snel arm wordt van een sexy fonds.



Nancy McKinstry werd op 1 september 2003 CEO van Wolters Kluwer. Vanaf dag één lag ze onder vuur, omdat ze voor zo'n relatief klein en gemakkelijk te besturen bedrijf - zeker voor Nederlandse begrippen - krankjorum veel betaald krijgt. Dat is ook zo, maar ze leverde wel +14,4% gemiddeld bruto per jaar.

Woensdag publiceert Wolters Kluwer cijfers en als die goed vallen en de brede markt meezit, kan er zo weer een nieuwe all time op het bord staan. Dat heeft echter letterlijk een prijs. Koers, omzet, winst, vrije kasstroom en andere lijntjes gaan allemaal mooi van linksonder naar rechtsboven. Maar dat geldt ook voor waardering.

Wie er al in zit heeft een prachtige hedge tegen de neergaande markt dit jaar, maar moet u nog instappen? Daar heeft IEX haar twijfels over. De aandeelhoudersreturn is door al die stijgingen teruggelopen tot een lousy paar procent per jaar. Die maakt u intussen ook, maar dan wel risicovrij op onze tienjaars AAA-staatsleningen.

Als de koers en de waardering nog verder stijgen tegen rente, cyclus en economie in, moet u misschien wel van bubbel gaan spreken. Bij breed beursherstel is de kans ook levensgroot dat Wolters Kluwer achterblijft. Mocht de beurs door haar hoeven zakken, is het wel weer aannemelijk dat het fonds beter doet dan brede markt.

Ook dat is geen zekerheid: kijk maar eens tien jaar terug. Het fonds kan behalve vette double digits ook veel minder dan tien keer de winst doen - en dat jarenlang. Hoe kan het dat we toen niet omkeken naar Wolters Kluwer?! Vergeten. Dit is het fnuikende aan beleggen. Achteraf is het altijd zo gemakkelijk, logisch en verklaarbaar.

Beleggen is 90% van de tijd teleurgesteld zijn over gemiste kansen, zei ondergetekende vrijdag in de IEXBeleggersPodcast. Dit is er eentje. Van formaat. Want zoveel rendement maken met een laagrisico-aandeel komt zelden voorbij. Gefeliciteerd aan wie ze wel had.



Nog één ding, op 22 augustus maakt DNB deze Top 25 bekend van aandelen van Nederlandse particuliere, of retail-beleggers. Kijk eens welk saai aandeel er onderaan staat... Of is het juist een sexy fonds?