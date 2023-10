Er is iets van opluchting voorbeurs in wat een lange en drukke week wordt

De AEX-indicatie is +0,4% na een wisselend Wall Street en een rustig financieel en economisch weekend, laten we het zo maar zeggen.

Hartje cijferseizoen - vandaag even niet, maar we kunnen deze week onze lol weer op met heel veel Q3-cijfers, waaronder die van Apple en Shell. De Fed neemt een renbesluit en er zijn Europese inflatiecijfers, wereldwijde inkoopmanagersindices en Amerikaanse werkgelegenheidscijfers. Bloomberg meldt nu:



Het overzicht, er is even iets van opluchting in de markt lijkt het:

Europese futures openen vlak tot +0,8%

De Amerikaanse staan +0,4% (Dow Jones) tot +0,7% (Nasdaq 100)

In Azië zijn er nipte plussen en minnen, met de Nikkei 225 op -1,0% als grootste uitschieter:

Alibaba -1,4%

Tencent +0,3%

TSMC -0,2%

Samsung 0,0%

Alibaba -1,4% Tencent +0,3% TSMC -0,2% Samsung 0,0% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet +2,9% op 21,3 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat -1,4% op 129,2

De dollar ligt vlak op 1,0565

Goud moet 0,5% terug, olie zakt 1,1% (WTI) à 1,4% (Brent) en crypto stijgt tienden tot ruim een procent. Bitcoin staat nu op $34.332,27

De rentes dalen fors voor dit tijdstip, het duidt inderdaad op enige ontspanning



Er zijn geen cijfers vandaag op het Damrak, maar deze week mag u nog onder meer Shell, ING, Wolters Kluwer en DSM-Firmenich verwachten. In de VS zijn Apple, AMD, Qualcomm en Pfizer de grote namen. De AEX (oranje) heeft zodoende een dag de tijd om over haar eigen dip na te denken. Hier versus onze rente.



De AMX versus onze rente maakt nog veel meer de theoretische correlatie van aandelen en rente duidelijk:



De omzet- en winstverwachting van de AEX blijft maar moeizaam en met horten en stoten oplopen. Misschien duurt dit wel voort totdat de economie weer aanslaat en de rentes terug in hun hok zijn. De index doet 13,1 keer de verwachte winst en zeg maar of dat duur of goedkoop is met onze tienjaarsrente van 3,2%.



De dip technisch bekeken, want ook de S&P 500 staat 10% onder de top:

The rout in US stocks has brought the S&P 500 to a crucial inflection point. It’s teetering near a correction after breaching 4,200 for the first time since May — a key technical level that may point to a longer-term selloff https://t.co/dJW0EOKffC — Bloomberg Markets (@markets) October 30, 2023



De vraag is nu of de aandelen die dit jaar nog goed liggen meegaan in de malaise, of dat de verliezers een inhaalslag gaan maken. Plaatjes komen uit de vooruitblik van gisteren; zijn het de chippers en waarde-aandelen die presteren, groei, cyclisch en financials doen het beduidend minder. goed Zowel hier...



... als daar:



Gelukkig is er ook altijd weer hoop op de beurs, of statistiek die in ons straatje past.

The S&P 500 Index hasn’t scaled a record high so far this year. If history is any signal, that would mean a sharp rally is due in 2024 https://t.co/GD5SlE7HlY — Bloomberg Markets (@markets) October 29, 2023



Is er ook nog echt nieuws op het Damrak, TomTom koopt voor €50 miljoen eigen aandelen in. Dat is 7% van de huidige market cap. Dit doet TomTom op een bijzonder en niet geheel toevallig moment, kijk maar. De toekomst wijst uit of dit bodemvissen in eigen aandeel is.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:12 Groep aandeelhouders spreekt steun uit voor Vastned

08:08 AEX start handelsweek vermoedelijk in het groen

07:47 TomTom start aandeleninkoop

07:32 Europese beurzen openen naar verwachting zonder grote uitslagen

07:19 Vertrouwen Nederlandse producenten iets minder negatief - CBS

07:04 Daling afzetprijzen Nederlandse industrie zet door

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

29 okt Microtest doet overnamebod op RoodMicrotec gestand

29 okt Dodelijk ongeluk bij mijn van ArcelorMittal in Kazachstan

29 okt Acomo ziet CEO vertrekken

29 okt Correctie: AEX houdt redelijk stand

29 okt Cijferseizoen dendert door

De AFM meldt deze shorts:



Het volatiele Besi shorten, u moet maar durven. Of hier en daar een hedge inbouwen:



De agenda stelt weinig voor vandaag, terwijl het toch hartje cijferseizoen is. De rest van de week is ietwat drukker.

12:00 McDonald's - Cijfers derde kwartaal (VS)



06:30 Producentenprijzen - September (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Oktober (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen en economisch sentiment - Oktober def. (eur)

14:00 Inflatie - Oktober vlpg (Dld)

Er zijn meer voorlopige EU-inflatiecijfrs vandaag, maar de Duitse zijn de belangrijkste. Het CBS meldt sinds kort ook de onze op de laatste dag van de maand, maar die haalt op de een of andere manier deze agenda niet.



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -1,1%

S&P 500 -0,5%

Nasdaq Composite +0,4%

Nasdaq 100 +0,5%

Russell 2000 -1,2%

SOX +1,2%

Nasdaq China Golden Dragon Index

WATCH: US stocks closed mostly lower on Friday as investors watch out for the Federal Reserve's policy meeting next week https://t.co/DUmjrMb1o3 pic.twitter.com/6CmcPksozG — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2023



Check:

De afzetprijzen van de Nederlandse #industrie waren in september gemiddeld 3,0 procent lager dan in september 2022. Een maand eerder was de prijsdaling 5,0 procent. Lees meer op: https://t.co/x4igh6rCkP pic.twitter.com/Xn3v4t0wrE — CBS (@statistiekcbs) October 30, 2023



De week in het kort, hier is onze lange vooruitblik:

WATCH: With a slump in shares of US tech giants Alphabet and Tesla, Apple gears up to report earnings — watch out for more stories on business and finance pic.twitter.com/Zg2yjUm1we — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2023



Liquidatie, of net?

China Evergrande Group's fate will be tested on Monday as Hong Kong's High Court hears a winding-up petition against the embattled property developer, nearly two years after it defaulted on its debts. More here: https://t.co/VZLoVLrN7t — Reuters Business (@ReutersBiz) October 30, 2023



Bepaalt u zelf in hoeverre China nog investment grade is:

President Xi Jinping, China’s most powerful leader since Mao Zedong, is set to further tighten his control of the country's $61 trillion financial industry as he gathers state leaders and top bankers to set the direction over the next five years https://t.co/2uIT6ijZ9c — Bloomberg Markets (@markets) October 30, 2023



Hoeveel?! Het is een werknemersmarkt:

UAW leaders approved a tentative deal with Ford that includes a pay hike of at least 30% for full-time workers and could more than double pay for others, in a victory for the union's fight to roll back 15 years of concessions. More here: https://t.co/xZIIBWCRwM pic.twitter.com/bxJFglK0xN — Reuters Business (@ReutersBiz) October 30, 2023



Tesla is één, maar de andere automerken dan?

BYD is rapidly closing in on Tesla as the world’s biggest seller of pure electric vehicles, with surging profits underscoring its sales clout despite intensifying competition at home https://t.co/NO6VgMU6kT — Bloomberg Markets (@markets) October 30, 2023



Veel plezier en succes vandaag.