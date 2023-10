Signalen van trenddraai blijven uit

Na een aantal zeer drukke cijferdagen afgelopen week is het cijferseizoen inmiddels aardig onderweg. Hoewel de resultaten in veel gevallen niet slecht ogen, weten ze beleggers toch niet voldoende te overtuigen. De markt blijft hierdoor onder druk staan.

Ook afgelopen week sloten de grote beurzen na een korte opleving weer in het rood af, waardoor het sentiment op de financiële markten zwak blijft. Ieder herstel wordt aangegrepen om alsnog stukken te verkopen, waardoor de dalende trends in de meeste gevallen intact blijven.

We zijn inmiddels aanbeland in de fase van het jaar die historisch gezien de beste resultaten moet opleveren, maar vooralsnog is van een opwaartse trenddraai geen sprake. De aandelenmarkten zullen ergens nieuwe energie vandaan moeten halen om de weg omhoog weer in te kunnen zetten.

AEX-index

De beurs in Amsterdam ontkomt ook zeker niet aan de verkoopdruk. Het plaatje van de Nederlandse beurs wordt er de laatste tijd niet beter op. Eerder al is de stijgende trend gebroken en nu lijkt het erop dat de Nederlandse beurs een nieuwe lagere koerspiek aan het vormen is.

Een doorbraak en slotstand onder de steun rond 710,89 punten (bodem van 24 maart) zou de verzwakking bevestigen. Met een uitbraak hieronder kan de Nederlandse beurs verder omlaag. We houden de ogen gericht op deze steun. Weerstand ligt op 795,20 punten (de top van 28 juli).





Euro Stoxx 50-index

Het technisch plaatje van het Europese beursgemiddelde verpietert verder. Nadat eerst de stijgende fase werd afgebroken, is de index ook onder de steun van de bodems van dit voorjaar gezakt.

De Euro Stoxx 50 is de afgelopen weken verder weggezakt en noteert onder het 200-daags gemiddelde. Dit is een negatief signaal. Wel is de volgende steun rond 3.980 punten bijna bereikt - wellicht dat de index rond dit niveau even op adem kan komen. Eronder gaat het luik namelijk verder open.



MSCI World-index

Het wereldwijde beursgemiddelde, de MSCI World-index, leek in eerste instantie de technische schade nog enigszins beperkt te kunnen houden en liet een pullback zien richting de oude toppen. Deze nieuwe steun heeft de index echter niet weten op te vangen, waardoor een nieuwe verzwakking is opgetreden.

De doorbraak onder de 200-dagenlijn heeft de verzwakkingen bevestigd. Er is een dalende fase ingezet richting de bodem van eind 2022 rond 2.575 punten. Ook lagere niveaus sluiten we niet meer uit.

Voorlopig lijkt deze index een eindejaarssprint uit haar hoofd te kunnen zetten. Pas na een terugkeer boven het 200-daags gemiddelde zal het beeld wat opklaren.