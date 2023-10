Autoaandelen in de vangrail

Bericht delen via:

De autosector is afgelopen weken flink uit de bocht gevlogen. De beurskoers van Volkswagen tikte, nadat de outlook werd verlaagd, het laagste punt sinds medio 2020 aan. Ook de koers van Mercedes ging de vangrail in na zwakke cijfers.

Niet alleen de Duitse autobouwers gingen onderuit, op de Franse beurs maakten ook Stellantis en Renault flinke schuivers.

De autoproducenten hebben te maken met harde concurrentie in de EV-markt, onder meer uit Azië. Het is voor de meeste Europese autoaandelen geen makkelijk beursjaar geweest. Boekte BMW YTD nog een plus van 6%, Mercedes verloor de eerste 10 maanden van 2023 8,5% en Volkswagen moest bijna 15% inleveren.

Bij de Franse autobouwers staat Renault op een plusje van 3,7%. Eigenlijk weet alleen Stellantis de broek op te houden met een jaarwinst van 28%. In Stellantis zijn onder andere de automerken Chrysler, Fiat, Maserati, Citroën en Peugeot verenigd.

Vandaag bekijk ik de technische langetermijnplaatjes van de Europese autoproducenten Volkswagen, BMW, Mercedes, Stellantis en Renault. Maar ik begin met de Euro Stoxx sector Automobiles & Parts-index.

Euro Stoxx sector Automobiles & Parts verzwakt



Nadat een oude bodem werd gebroken is de Europese autosector technisch verzwakt. Eerder was de uptrend al verlaten. Naar onderen is er ruimte tot steun 445,72 (bodem van 7 oktober 2022). De weerstand ligt op 600,84 (top van 22 september).

Bij de Europese autosector laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een neerwaartse draai zien. Dit signaleert een verzwakking in de technische omstandigheden.

De B.O.B.-indicator beweegt per saldo zijwaarts. Dat signaleert dat de Europese autosector vergelijkbaar presteert met de rest van de markt.



Volkswagen crasht

Volkswagen is afgelopen 2,5 jaar in koers ruimschoots gehalveerd. De autobouwer blijft technisch zeer zwak. De neerwaartse trend is gevalideerd nu meerdere bodems zijn gebroken. Er is neerwaarts ruimte richting steun €79,38 (bodem van 20 maart 2020). De weerstand ligt op €126,24 (top van 28 juli).

Bij Volkswagen laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Volkswagen minder presteert dan de markt.







Mercedes in de slip

Mercedes-Benz Group doorbrak diverse steunniveaus, wat verkoopdruk aangeeft. De meest recente steun die sneuvelde lag rond €60,72 (bodem van 23 december 2022). Mercedes-Benz Group ligt er technisch dus niet sterk blij.

Er s neerwaarts ruimte richting steun €50,19 (bodem van 15 juli 2022). Weerstand ligt op €69,50 (top van 15 september).

De 200-dagenlijn van Mercedes-Benz Group laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat Mercedes-Benz Group slechter presteert dan de markt.



BMW rijdt lek

Het technische plaatje van de Duitse autobouwer is afgelopen voorjaar serieus verzwakt. Zowel de stijgende trend als een cruciale steun zijn toen gebroken.

We verwachten steun op €82,16 (rond bodem van 16 december 2022). De weerstand ligt op €113,46 (top van 16 juni).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van BMW draait neerwaarts. Dit duidt op een verslechtering in de technische conditie. Ook vormen zich lagere koerstoppen onder de 200-dagenlijn.

B.O.B. krult neerwaarts. Dit geeft aan dat BMW steeds meer achterop raakt bij de rest van de markt.



Stellantis in de startblokken

Stellantis heeft het dit jaar niet slecht gedaan. Maar nu het weerstand €19,35 (gevormd op 21 januari 2022) heeft aangetikt, is er wel wat aarzeling.

De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls als de horde €19,35 wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien, mogelijk richting €24. Er liggen rond €20,20 wel wat tussenliggende hordes, gevormd door de toppen van 2018.

Stellantis NV heeft pas steun rond €16,16 (bodem van 18 augustus). De stijgende 200-dagenlijn wijst op een positieve technische conditie.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) stijgt en signaleert dat Stellantis beter presteert dan de rest van de markt.

Renault uit de bocht

Technisch verliest Renault aan kracht. Recent is de driehoek naar onderen verlaten. Verkoopdruk neemt weer toe. De steun rond €31,05 (bodem van 23 december 2022) staat nu onder druk. Na een doorbraak gaat het luik naar onderen verder open.

Weerstand ligt op €39,48 (top van 22 september).

De 200-dagenlijn van Renault krult neerwaarts. Dit duidt op een verslechtering in de technische conditie.

B.O.B. beweegt per saldo vlak; dit geeft aan dat Renault nagenoeg gelijk presteert aan de rest van de markt.