Groene borden voorbeurs nu VS-tech in dip zit

De AEX opent op +0,5% na een slecht dagje Wall Street, waar nou weer net small caps en chippers het veel beter deden dan de brede markt en vooral technologie.

Nabeurs Wall Street deed Amazon +5,4% op Q3-cijfers: die waren iets beter dan verwacht, de outlook Q4 was wel wast mager, maar de cloud was in de prik. Intel deed zowaar +7,7% op die van haar en Ford ging -2,3% op het intrekken van haar outlook.

Europese futures openen +0,4% à +0,7%

De Amerikaanse doen +0,3% (Dow Jones) tot +0,9% (Nasdaq 100)

In Azië gaat het lekker van India +0,8% tot Hong Kong +1,8% en de rest er tussenin

Alibaba +2,5%

Tencent +1,2%

TSMC +0,4%

Samsung +0,6%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +2,4% op 20,7 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -0,2% op 130,9

De dollar houdt halt op 1,0565

Goud ligt vlak, olie stijgt +1,8% en crypto moet tienden terug. Bitcoin staat nu op $34.059,15

De EU rentes neigen inderdaad lager, maar de Amerikaanse staan hoger. Ga daarom maar niet blind uit van een stijgingsdag voor aandelen vandaag. Wat misschien ook speelt: wil het korte geld ook met risico het weekend in gelet op het Midden-Oosten?



Eerst dit, gisteren op het Damrak. Terwijl de AEX flirt mt een dip... halen ze de stier weg?! Hoe bijgelovig bent u? Zeg maar wat hier van te denken en zie alle reacties maar.



D AEX flirt mt een dip, inderdaad. Dit is op basis van slotstanden. Intradag stond er wel al die beroemde -10%.



We zijn intussen aardig wat cijfers wijzer, hoe zien de analistenschattingen er nu uit? Die worden er niet beter op. De lijntjes willen maar niet lekker omhoog vloeien. De index doet dertien keer de verwachte winst.



Wall Street in rep en roer, want de Nasdaq 100 zit ook in een dip.



De koers versus de schattingen:



Versus de rente ook nog even. Ja, zeker de laatste jaren lijkt er verband of correlatie, maar om hier nou conclusies aan te verbinden? En u weet ook dat op de beurs correlaties correleren, totdat ze zomaar niet meer correleren. En dan bent u misschien het bokje, want u ging all-in, omdat het zo lekker correleerde.



Zijn er ook nog cijfers op het Damrak. Signify gaat gebukt onder de cyclus, maar weet wel de marge te verbeteren getuige haar Q3's. Knap, maar misschien ook bittere noodzaak, want de beurs is meedogenloos dit jaar voor margemissers. Vraag maar aan Adyen.



Eerlijk zeggen wie Air France-KLM géén bedrijfje spelen en fopaandeel vindt. In haar Q3's meldt de carrier iets minder dan verwachte resultaten, maar ze handhaaft de outlook.



Brunel staat ook aangekondigd om met cijfers te komen, maar op de site en in de feed is nog niets te zien. Gisteren nabeurs was er nog UMG met saaie cijfers, maar dat is ook precies de bedoeling.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:11 AEX vermoedelijk licht hoger van start

07:45 Air France-KLM houdt vast aan outlook

07:21 Onverwachtse margeverbetering bij Signify

07:16 GeoJunxion verkoopt alle activiteiten

06:58 Europese beurzen openen hoger

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

26 okt Ford trekt outlook in

26 okt Intel verslaat verwachtingen

26 okt Amazon verslaat verwachtingen

26 okt Nasdaq dieper in correctie

26 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

26 okt Olieprijs daalt flink

26 okt Apollo investeert nog meer in Air France-KLM

26 okt Wall Street koerst lager

26 okt Europese beurzen sluiten lager

26 okt Meer omzet voor Universal Music Group

26 okt Brill bevestigt outlook

Shortsell ligt er uit, helaas even geen overzicht vandaag van de AFM short-meldngen. De agenda met Big Oil US:

07:00 Signify - Cijfers derde kwartaal

07:15 Air France-KLM - Cijfers derde kwartaal

07:30 Brunel - Cijfers derde kwartaal



07:00 Covestro - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Sanofi - Cijfers derde kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers derde kwartaal (VS)



07:00 Covestro - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Sanofi - Cijfers derde kwartaal (Fra)

13:00 AbbVie - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers derde kwartaal (VS)

Let om 14:30 uur ook op de Personal Consumption Expenditure (PCE), volgens zijn-die-het-menen-te-weten is dit het inflatiecijfer waar de Fed vooral op let.



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,8%

S&P 500 -1,2%

Nasdaq Composite -1,7%

Nasdaq 100 -1,9%

Russell 2000 +0,3%

SOX -0,5%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,5%

WATCH: US stocks tumbled on Thursday, dragged by tech and tech-adjacent megacap shares as investors digested mixed quarterly earnings and signs of economic resiliency https://t.co/moicG108aj pic.twitter.com/Loo3vd8Mbv — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2023



Citaat:

The US won’t be able to stop Chinese firms including Semiconductor Manufacturing International Corp. and Huawei Technologies Co. from making progress in chip technology, according to one of the semiconductor industry’s leading figures.



SMIC and Huawei, which stunned Washington by unveiling a made-in-China phone processor, can use existing older machines to make even more sophisticated silicon, said Burn J. Lin, a former Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. vice president.

SMIC should be able to advance to the next generation at 5 nanometers with machines from ASML Holding NV that it already operates, said Lin, who at TSMC championed the lithography technology that transformed chipmaking.

The US won’t be able to stop Chinese firms from SMIC to Huawei from making progress in chip technology, according to one of the semiconductor industry’s leading figures https://t.co/viXF0NoM33 — Bloomberg Markets (@markets) October 27, 2023



En Country Garden mistte deze week een coupon betaling in dollars:

Evergrande held talks this week with creditors who had opposed its restructuring plan, sources say, ahead of a court hearing Monday that could result in liquidation https://t.co/kESVymLZxm — Bloomberg Markets (@markets) October 27, 2023



Eerlijk zeggen, was -5% niet logischer geweest in plaats van die plus? Outlook Q4, cloud...

Amazon said growth in its cloud business is stabilizing as it signed new deals, but warned that consumers remained wary about spending going into the holiday quarter. More here: https://t.co/QEHN5htS2c pic.twitter.com/DpmBsfiHNF — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2023



Eindelijk eens goed nieuws van Intel:

Intel beats expectations as margins rise, manufacturing momentum builds https://t.co/5szWj4Vgct pic.twitter.com/suiUgZo2Qr — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2023



Volkswagen heeft betere tijden gehad, Ford ook en het zit GM evenmin mee:

General Motors' driverless car unit Cruise said it will suspend all operations nationwide after California regulators this week ordered the robotaxi operator to remove its driverless cars from state roads. More here: https://t.co/pjCa5Zvo3g — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2023



Mercedes dus ook.

Mercedes said fierce price competition and supply chain issues were making the EV market a tough battle, with some rivals selling electric cars for less than traditionally powered models even though they cost more to make https://t.co/pjfWTN7kOV pic.twitter.com/V4fEtwo9GW — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2023



Tja:

GM, Ford and Stellantis lost a combined $2.5 billion in earnings because of the strikes through Oct. 26, Deutsche Bank estimated https://t.co/8eGG5mFWmY — Bloomberg Markets (@markets) October 26, 2023



De Amerikaanse consument is niet stuk te krijgen?

WATCH: The US economy increased at a rate of 4.9% in the third quarter. Robust consumer spending fueled growth amid a resilient labor market, with businesses restocking warehouses and store shelves to meet the strong demand https://t.co/vjyiyR6utI pic.twitter.com/0RPSbM48Bx — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2023



Op de beurs ook? Veel kleine aandelen, zeker groei- en cyclische fondsen, zitten soms al jaren in een bear market. De boeken drogen daar ook op. Het zijn de blue chips die de markt overeind houden en dan met name Big Tech VS. Hoe lang nog, of draaien we weer naar boven? Er is nooit antwoord op deze vraag.

'Cries of pain' at smaller firms are being drowned by exuberance elsewhere in the market - but rising defaults point to a recession coming, SocGen says https://t.co/9Ee7McgM3U — Insider Business (@BusinessInsider) October 26, 2023



Veel plezier en succes vandaag.