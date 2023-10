IEX Slotcall van donderdag 26 oktober 2023

Een heerlijk dagje voor Besi dat vanochtend toffe cijfers bekendmaakte. De daling van de omzet in Q3 viel mee, de winstmarges waren ook hoger dan verwacht, en voor het vierde kwartaal rekent de chipmachinebouwer uit Duiven op een 20% hogere omzet. Ofwel, de chipdip is misschien wel voorbij. Het aandeel Besi vloog omhoog (+13%). ASMI (+0,96%) en ASML (-0,02%) vlogen niet mee.

Verder prima cijfers van onder meer Fugro (+10,30%) en Flow Traders (+6,65%) die flink in koers stegen.

De ene financial is de andere niet. Terwijl de bankaandelen ING en ABN AMRO lager koersten, wisten de verzekeraars iets te herstellen van de harde klappen van de laatste weken. Op het smallcapfront deden Pharming en Ebusco goede zaken.

Dan was er nog Unilever (-2,51%) dat vandaag de boeken deels opendeed. De cijfers overtuigden niet en dat deden de plannen om weer eens echt goed te gaan groeien ook niet.

Analyses van de IEX Beleggersdesk over onder meer Besi, Unilever, Arcadis, Flow Traders, Alphabet, Texas Instruments vindt u hieronder.

Rake klappen in Frankfurt voor de Duitse autobouwers. Nadat Volkswagen eerder al zijn outlook had verlaagd, presenteerde Mercedes vanochtend zwakke cijfers. Vooral de harde concurrentie in de EV-markt doet het bedrijf naar eigen zeggen pijn. Iets met de wet van de remmende voorsprong. Hevige investeringen drukken de resultaten in de komende jaren. Mercedes stond iets na vijven op een min van ruim 6%. Ook BMW en Volkswagen lagen er niet goed bij. Volkswagen dook zelfs onder de €100.

Even verderop in Parijs werd vandaag de Franse trots geraakt. Verkopers van luxespullen Hermes, Kering en LVMH leverden alle fors in. Het zal wel de zwakke business in China zijn. Dat is voor de Franse luxemerken inmiddels de place to be.

Maar het echt grote drama was Siemens Energy dat de Duitse regering om financiële hulp heeft gevraagd om de hevige verliezen van de geplaagde windturbinetak te helpen opvangen. Ja, duurzame energie heeft de toekomst maar dat wil niet zeggen dat het ook een goed beleggingsthema is. Het aandeel noteerde om iets over half zes €6,92, bijna 35% lager dan een dag eerder. Ytd bedraagt het verlies tegen de 60%. Triest.

Dan was er vandaag nog rentenieuws uit Frankfurt. Nou ja, de Europese Centrale Bank heeft de rente op 4% gehouden en dat was echt door iedereen verwacht. De beurzen reageerden er ook niet op. Grote vraag was wel wat ECB-president Christine Lagarde nog allemaal tijdens de persconferentie te zeggen had. De belangrijkste quote: "Zelfs een discussie over renteverlagingen is volstrekt voorbarig." Ofwel, de ECB kan na de huidige rentepauze nog alle kanten op. Zelfs een extra renteverhoging behoort tot de mogelijkheden. Men houdt de cijfers nauwlettend in de gaten.

Top drie stijgers/dalers Damrak

Analyses IEX Premium

Zo midden in het cijferseizoen valt er voor de analisten van de IEX Beleggersdesk veel te analyseren. Wat stond er vandaag allemaal in de spotlights?

Besi lijkt bodem voorbij

Prima cijfers vandaag van Besi. De omzetdaling viel mee, de marges bleven op peil en voor het komende kwartaal wordt weer groei verwacht. Hoofd IEX Beleggersdesk Hildo Laman: "Voor het komende kwartaal rekent Besi op een omzetstijging van 15 tot 25% ten opzichte van het derde kwartaal. In euro is dat €141,8 tot €154,1 miljoen. Dat is een positief signaal. Ook ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 betekent het groei. De hoop is natuurlijk dat de dalende trend van de afgelopen vijf kwartalen ten einde is gekomen."

Het aandeel noteerde begin middag €97, een winst van 11,7%. dat maakt het aandeel nog duurder, maar dat is volgens Laman ook wel te begrijpen. "Het is niet zo vreemd dat beleggers bereid zijn in de buidel te tasten voor zo’n bedrijf. Als de verwachtingen uitkomen, zal de wpa over 2 jaar richting €5 gaan. Met gebruik van dat getal komt de k/w net iets onder de 20 uit. De gemiddelde k/w de afgelopen tien jaar was ongeveer 20." Hier is de analyse.

Markt veel te negatief over Flow Traders

De handelsvolumes waren nog altijd een stuk lager dan vorig jaar, maar er werd vergeleken met het tweede kwartaal in Q3 wel winst gemaakt. Bovendien geldt het aandeel als een hedge tegen slechte beurstijden. Hoe heviger de bewegingen op de beurs, hoe meer Flow Traders verdient.

Analist Martin Crum blijft daarom positief. Daarin staat hij duidelijk niet alleen. Het aandeel, dat dit jaar flink verloor, koerste om kwart voor vier ruim 8% hoger.

Alphabet hard afgerekend op lager groei cloud

Alphabet (moedermaatschappij van Google YouTube) heeft volgens Hildo Laman op zich mooie kwartaalcijfers gepresenteerd. "De omzet is met 11,0% gestegen naar $76,7 miljard. Dat is de grootste groei in vijf kwartalen. De advertentie-inkomsten op Google en YouTube stegen met 9,5%, de Google-cloudomzet steeg met 22,5%."

Dat laatste is helemaal niet onaardig, maar minder dan gehoopt, dus drukten beleggers massaal op de verkoopknop. Alphabet verloor gisteravond bijna 10% van zijn beurswaarde en ook vandaag is het bal. Laman: "Vorige twee kwartalen was de cloudgroei nog 28,0%. Wat niet zal mee hebben geholpen is dat de cloud van concurrent Microsoft (Azure) met 29% is gegroeid in het afgelopen kwartaal."

Nieuwe strategie Unilever overtuigt niet

De trading update van Unilever over het derde kwartaal bevatte volgens analist Martin Crum geen grote verrassingen. Wel was het de eerste cijferpresentatie van de nieuwe CEO, Hein Schumacher. "De nieuwe topman wil de groei aanjagen bij het concern. Die groei zal moeten komen van een dertigtal sterke merken zoals Dove, Omo, Knorr, Rexona en Ola. Daarnaast wil hij de innovatiekracht verbeteren, de organisatiestructuur versimpelen en een cultuuromslag bewerkstelligen, waarbij de nadruk meer op performance komt te liggen."

Wat betreft de cijfers over Q3: de omzet daalde maar dat was vooral het gevolgd van valutaire tegenwind en desinvesteringen. Enfin, Crum blijft positief, zeker omdat de concurrentie duurder is gewaardeerd. Beleggers waren niet onder de indruk en zetten het aandeel uiteindelijk 2,52% lager. We zijwaartsen verder met Unilever.

Weinig mis met cijfers van Arcadis

Arcadis heeft weinig last van economische onrust. "Een sterk kwartaalverslag van Arcadis. De vraag van klanten naar oplossingen op het gebied van bodemsanering (PFAS), energietransitie en innovatieve mobiliteitsoplossingen blijft groot en ook met de marges gaat het de goede kant op", schrijft analist Peter Schutte.



De toekomst van Arcadis ziet er zonnig uit: "Grote trends binnen de opdrachten van Arcadis zijn de verhoogde budgetten van Europa voor eigen chipfabrieken, schoonwatervoorziening in de Verenigde Staten en verhoging van de dijken in het Verenigd Koninkrijk." Het leidt tot een verhoogd advies. Arcadis sloot vandaag 2,19% hoger.

Derde kwartaal Mercedes-Benz Group valt tegen

Analist Patrick Beijersbergen: "De Duitse automaker Mercedes-Benz Group (MBG) heeft in het derde kwartaal van dit jaar licht tegenvallend gepresteerd. De omzet was met €37,2 miljard 1,4% lager dan een jaar eerder. Het concern handhaafde wel de verwachting voor geheel 2023 die na de halfjaarcijfers werd uitgesproken. Het bedrijfsresultaat (ebit) ging met 6,8% naar beneden maar zal ongeveer op hetzelfde niveau uitkomen als in 2022. Mercedes-Benz denkt dit jaar een licht hogere vrije kasstroom te genereren dan die over 2022."

Beleggers reageerden negatief en zetten het aandelen na opening 6% lager. Het maakt het aandeel nog goedkoper dan het al was met een k/w voor 2023 van 4,4 en een dividendrendement van 9%. Maakt dat het aandeel koopwaardig? Feit is dat het autobedrijf veel moet investeren om succesvol mee te doen in de grote EV-revolutie. Lees de analyse.

Dan ging er vandaag nog en heuse kooptip van Texas Instrument de deur uit. Op basis van de huidige koers is er volgens de IEX Beleggersdesk een upside van 20%. Ook Texas Instruments heeft last van de beperkte vraag naar chips, maar de vraag naar automotive chips blijft wel sterk.

Wall Street en de rest van Europa

Heel veel goed macronieuws uit de VS. De Amerikaanse economie groeide in het derde kwartaal met 4,9%. Ongehoord! Daarbij liepen de consumentenprijzen met 2,9% op. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg afgelopen week marginaal. Goed nieuws is weer eens slecht nieuws, want een hete Amerikaanse economie noopt de Fed de rentes langer hoog te houden en zelfs misschien nog hoger te zetten.

Op het slot van Europa noteerden de Dow Jones (0,51%), de S&P 500 (-0,89%) en de Nasdaq (-1,45%). De Nasdaq verkeert inmiddels in correctiefase.

De grootste verliezen in Europa waren vandaag in Londen (-0,81%) en Frankfurt (-1,08%). De Duitse industrie heeft het zwaar. De Duitse auto-industrie heeft grote moeite aan te haken aan de stroom van elektrische auto's die Tesla en Chinese bouwers voor steeds minder geld in de markt zetten.

Rentes

Nederlandse tienjaars: 3,21% (-0,08%)

Duitse tienjaars: 2,85% (+0,02%)

Britse tienjaars: 4,65% (+0,72%)

Italiaanse tienjaars: 4,85% (-0,20%)

Amerikaanse tienjaars: 4,90% (-1,11%)

Japanse tienjaars: 0,88% (-1,19%)

Peilmoment: 17.50 uur

Brede markt

De euro (-0,32%) verliest vandaag wat tegenover de dollar. De olieprijs moet ook terug (Brent -1,21%), en ook bitcoin moet iets van de winst van de laatste dagen prijsgeven (-1,50%). De goudprijs ging eerst omhoog, toen omlaag en maar kwam uiteindelijk niet van zijn plaats.

Adviezen

Koopadviezen voor onder meer Heineken, ArcelorMittal, Corbion, Microsoft en Alphabet.

Agenda vrijdag 27 oktober

Macronieuws

Cijfers Nederlandse bedrijven

Cijfers buitenlandse bedrijven

En dan nog even dit

