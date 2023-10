Voorbeurs is het wachten op wat komen gaat en dat is heel veel

De AEX-indicatie is +0,2% en ons wacht de drukste week van het kwartaal: bedrijfscijfertsunami (ook op het Damrak), ECB-rentebesluit en hoogst onvoorspelbare geopolitiek en wapengekletter in het Midden-Oosten.

Weinig tot amper financieel nieuws is er dit weekend en ook voorbeurs, we doen het nu met stabiliserende huizenprijzen, cijfers en outlook-verhoging Philips. Zo meer, het overzicht:

Europese futures openen +0,2% à +0,5%

De Amerikaanse doen 0,2% à 0,3% hoger

In Azië staat alles van India (-0,2%) tot Shenzhen (-1,2%) lager. Hongkong is dicht

TSMC -2,2%

Samsung -0,6%

De dollar trekt 0,2% aan naar 1,0579

Goud daalt 0,4%, olie zakt 0,4% à 0,9% en verhip, crypto stijgt procenten. Bitcoin staat nu op $30.902,86

En de rentes? Die neigen alweer hoger.



Intussen staat de VIX weer boven 20, de officieuze nervositeitsgrens. Komt er een spike en hoe hoog dan, als Israël Gaza binnenvalt? Of is dat al ingeprijsd en hangt het af van wie er nog meer bij betrokken raken?



Trek ook even (met uw ogen) een horizontaal lijntje: bitcoin is technisch interessant aan het worden.



Philips levert op alle punten beter dan verwachte Q3-cijfers af en verhoogt zelfs de outlook 2023. Alleen het aantal nieuwe orders daalde met 9%, het enige minpuntje.



Mogen we van een bescheiden turnaround spreken?



Dat was alweer de dip? Daling op jaarbasis, stijging op maandbasis. Zolang de arbeidsmarkt maar goed blijft - misschien is dat wel het economische mirakel deze recessie (in onder meer Nederland dan).

In het derde kwartaal van 2023 waren de prijzen van bestaande #koopwoningen in alle provincies lager dan een jaar eerder. Het grootst was de prijsdaling in Utrecht. Meer op: https://t.co/4aXbuo5nE7 pic.twitter.com/ndi9d0IaKn — CBS (@statistiekcbs) October 23, 2023



Het halve Damrak komt deze week door met Q3's, en de AEX gaat tegen precies dertien keer de verwachte winst het hoogtepunt van het Q3-cijferseizoen in. Ja, de index is wat goedkoper geworden.



Of moet u zo kijken en wordt de index eigenlijk duurder? De rentes dus...



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Roche neemt Telavant over voor 7 miljard euro

08:05 AEX start waarschijnlijk afwachtend in aanloop naar drukke cijferweek

07:56 Daling huizenprijzen neemt af

07:33 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Basic-Fit

07:20 Nederlandse consument nipt minder negatief

07:20 Philips verhoogt outlook 2023

07:15 Europese beurzen openen waarschijnlijk voorzichtig

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:00 Philips - Cijfers derde kwartaal

00:00 Marel - Cijfers derde kwartaal

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - September (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Oktober (NL)

14:30 Chicago Fed index - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Oktober vlpg (eur)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,9%

S&P 500 -1,3%

Nasdaq Composite -1,5%

Nasdaq 100 -1,5%

Russell 2000 -1,3%

SOX -1,5%

Nasdaq China Golden Dragon Index -1,4%

Major US stock indexes ended sharply lower, with technology and financial shares among the biggest drags, as investors worried about more interest rate hikes from the Federal Reserve and the Israel-Hamas war spreading https://t.co/0Txb8ltTg3 pic.twitter.com/VT6YDGhhc1 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 21, 2023



Wel even corrigeren voor inflatie:

In augustus 2023 was het volume van de #investeringen in materiële vaste activa 6,3 procent groter dan een jaar eerder. Vooral meer investeringen in transportmiddelen, gebouwen en infrastructuur. Zie:https://t.co/z8nGzz1fUz pic.twitter.com/K9lviUX0ex — CBS (@statistiekcbs) October 23, 2023



Bloomberg heeft dit bericht van deze week nog wat uitgebreid:

Shell will buy more liquefied natural gas from Qatar and supply the commodity to the Netherlands under a long-term deal, marking the Gulf nation’s second major contract with a European oil firm this month https://t.co/ZkDepEE719 — Bloomberg Markets (@markets) October 23, 2023



Check:



Van langetermijnvisie naar kortetermijn-ad hoc-beleid:

Europe is considering extending an emergency gas price cap on concern that the conflict in the Middle East and a pipeline sabotage might elevate prices this winter, the FT said https://t.co/K5h9NXOaX7 — Bloomberg Markets (@markets) October 22, 2023



Foxconn heeft noteringen in Taipei, Hongkong en Shanghai:

Shares in Taiwan's Foxconn, a major supplier of Apple's iPhones, dropped as much as 3% after a report the company is the subject of tax audits and land use probes in China just months ahead of a Taiwanese election https://t.co/dXeTHnbW0G — Reuters Business (@ReutersBiz) October 23, 2023



De Star 50-index:

China’s gauge of tech equities falls to the lowest since its inception more than three years ago as investors’ confidence in the sector wanes https://t.co/Lkca4fClp7 — Bloomberg Markets (@markets) October 23, 2023



Die zit nog in onze data ook:



Zij geen chips, wij geen...

WATCH: In a move that Beijing said was to protect national security, China announced new restrictions that require export permits for some graphite products. The move might hurt EV makers and automakers are now racing to lock in supplies from outside China https://t.co/D8qAAhq9K4 pic.twitter.com/Li0dsb9PQR — Reuters Business (@ReutersBiz) October 21, 2023



Big Tech vooral:

It's been a great year for the 50 largest stocks in the S&P 500, which are still up 24% YTD even after the recent pullback. But the performance of the average stock paints a very different picture with the S&P 500 equal weight down 1% YTD and small caps down 3.5%. pic.twitter.com/78QjL2aiTy — Charlie Bilello (@charliebilello) October 20, 2023



Uhm...

Total returns over the last 10 years...

S&P 500 ETF $SPY: +191%

Long-term Treasury Bond ETF $TLT: -1%



Next 10? pic.twitter.com/CyPwo8EXBO — Charlie Bilello (@charliebilello) October 20, 2023



Ondanks recessie her en der:

While the U.S. and China continue to let deficits rip, Europe’s are on track to narrow significantly thanks to lessons of the euro crisis. The US govt said its deficit rose to $1.78tn, or 6.3% of GDP in the year ended Sept. 30, from $1.4tn, or 5.4% of GDP, a year earlier. Without… pic.twitter.com/N5BcBYkn59 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 22, 2023



Veel plezier en succes vandaag.