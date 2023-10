Het is niet veel voorbeurs en wie wil er met risico het weekend in

De AEX-indicatie is -0,9% en komt zo goed weg na een slecht rondje Wall Street, dat in de ban is van de rente. De VS tienjaars staat weer op 5,0%.

Basic-Fit en Beter bed hebben cijfers en de agenda is nagenoeg leeg. Geen groot nieuws nog uit Midden-Oosten. Misschien dat net als vorige week vrijdag dit weekend het korte geld even niet, of met minder risico in de markt wil zitten. Dit zou lagere aandelen en hogere obligaties (lagere rentes), dollar en goud betekenen.

Zeker is zoiets nooit, Mr. Market doet altijd graag net een beetje anders dan wij denken en redeneren. Er speechte ook nog iemand in New York, CNBC:

Fed Chair Jerome Powell says inflation is still too high and lower economic growth is likely needed to bring it down.

Ergo, de economische malaise, kan misschien nog wel even duren. En dat zijn we al decennia niet meer gewend. Dat wil niet meteen lagere beurzen betekenen, want wie weet wat AI allemaal wel niet gaat opleveren (aan omzetten, winsten, marges en vrije kasstromen). Het overzicht:

Europese futures openen tussen -0,1% en -1,0%

De Amerikaanse zakken -0,2% à -0,4% (tech)

In Azië staan de beurzen 0,1% (Taiwan) tot 1,7% (Korea) lager, de meeste dalen een paar tienden

Alibaba -0,8%

Tencent -1,4%

TSMC +1,8%

Samsung -0,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +11,3% op 21,4 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +4,2% op 134,6

De dollar

Goud stijgt 0,5%, olie loopt 1,1% op en crypto ligt goed, stijgingen tot 2%. Bitcoin staat nu op $29.241,55

De rentes in de VS komen iets af en die in de EU moeten nog wakker worden:



Het is officieus, we zijn nerveus. De volatiliteit staat weer boven 20. Eens zien of Flow Traders en de brokers hier iets mee kunnen. Hemelbestormend is dit nog niet, verwacht geen wonderen.



Een aanjager van die nervositeit zijn zeker de almaar stijgende rentes. Zie hoe bij ons dat vooral de AMX raakt, die veel cyclischer is dan de AEX. En daar zitten dan ook nog die cyclische chippers in, die in ieder geval dit jaar geel goed liggen.



Het beeld in de VS dan met de Amerikaanse tienjaarsrente op 5,0%. De Nasdaq 100 houdt de veel minder groeierige en cyclischer S&P 500 goed bij. Ja, dankzij Big Tech. De small caps uit de Russell 2000 kijken er jaloers naar.



Basic-Fit levert op het eerste gezicht met haar Q3-cijfers. Ze groeit maar door. Outlook gehandhaafd.



Het aandeel begon dit jaar zo goed en zakt weg. Typisch ook zo'n rentegevoelig fonds.



Is het nodig om nog de Q3-cijfers te geven van het onder bod liggende Beter Bed?



Strikt genomen niet, maar de koers beweegt nog wel eens:



De AFM meldt deze shorts:



Niet iedereen is even enthousiast meer?



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,8%

S&P 500 -0,9%

Nasdaq Composite -1,0%

Nasdaq 100 -0,9%

Russell 2000 -1,6%

SOX -1,3%

Nasdaq China Golden Dragon Index -2,1%

US stocks ended solidly lower, with shares of Tesla falling and Treasury yields surging as investors digested comments from US Federal Reserve Chair Jerome Powell

Read more: https://t.co/110CNjzxV0 pic.twitter.com/OBqtdt2Esa — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2023



Kort en bondig samengevat:

#FederalReserve Chairman Jerome #Powell acknowledged recent signs of cooling inflation, but said that the slowing in price increases was not enough yet to determine a trend and that the central bank would be “resolute” in its commitment to its 2% mandate. pic.twitter.com/4rwgiJWatQ — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) October 19, 2023



Ook al:

Fed Chair Jerome Powell was called a 'climate criminal' by a protest group that interrupted his speech at the Economic Club of New York on Thursday https://t.co/3H6K88RTfp — Bloomberg Markets (@markets) October 19, 2023



Tesla -9,3% en Netflix +16,0%

A day after Tesla CEO Elon Musk warned that high interest rates could sap consumer demand, shares of Tesla and other EV makers plunged. The world’s most valuable automaker sank over 9% and was set to lose about $70 billion in market value

Read more: https://t.co/lq0GdgeKf4 pic.twitter.com/qsj72y7A9X — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2023



Reuters is niet mals over China:

China’s real estate market is in decline. Debt deflation hangs in the air. The country’s workforce is shrinking and GDP growth is trending downwards.

No wonder the International Monetary Fund at its recent shindig in Marrakech warned of slowing economic growth in the People’s Republic, raising the prospect of “Japanisation” – the prolonged economic and financial malaise that afflicted its once high-flying neighbour after an asset bubble imploded three decades ago.

The trouble is that China’s economic imbalances are far worse than Japan’s in 1990. And that’s before considering the ruinous economic consequences of President Xi Jinping’s autocratic rule.

Breakingviews - China’s leaders speed towards Japanisation https://t.co/nMaOjborjx — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2023



Intussen in China zelf:

Alibaba and Tencent are among the influential Chinese investors that invested $342 million in AI startup Zhipu this year, part of a wave of capital flowing into a red-hot arena https://t.co/ClJmRCwuWH — Bloomberg Markets (@markets) October 20, 2023



Het staat er:

If 10-year US Treasury yields hit 5% or higher, that’s a good entry point for investors, according to Morgan Stanley Investment https://t.co/1EEjghdVgo — Bloomberg Markets (@markets) October 20, 2023



Veel plezier en succes vandaag.