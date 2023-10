Paniekbarometer slaat alarm

Op de Europese beurzen is het proces van stabilisatie afgebroken. Op sommige beurzen staan recente bodems onder druk. Tot voor kort dacht ik dat de technische schade beperkt was. Niets blijkt minder waar, want nu gaan de alarmbellen af. Ik was blijkbaar te enthousiast in een van mijn vorige berichten.

Ik schrik vooral van de hoge stand van de E-VIX-index, de Europese paniekbarometer. Deze is in de afgelopen week bijna 5 procentpunt opgelopen naar nu 22,30. Dit is het hoogste punt sinds eind maart. Hierdoor lijkt de VIX-index door de toppen van de afgelopen maanden rond 21,50 punten te breken. Dat zou een signaal van nieuwe onrust kunnen geven.

Deze keer bekijk ik de kortetermijn technische plaatje van enkele Europese aandelenindices. Ik begin met de Europese paniekbarometer.

Europese VIX klautert op

Alle oplevingen van de VIX-Europa in de afgelopen zes maanden zijn gestrand rond 21,50 punten, afgebakend met de dikke rode horizontale lijn. Zolang de VIX daaronder bleef was er nog geen sprake van serieuze onrust.

Maar nu die toppen onder druk staan, slaat de Europese paniekindicator alarm. De onrust op de Europese financiële markten neemt fors toe.

.

Nederlandse beurs geeft wat technische zwakte aan

De AEX-index heeft valt weer terug onder de voormalige horde rond 736,20 punten (top van 29 september). Dit geeft lichte technische schade aan. Er komt wat ruimte vorij voor een verdere daling, nu ook de eerste bodem rond 731,50 breekt, gemarkeerd met de bovenste dikke blauwe lijn.

Mogelijk wordt de AEX opgevangen door de twee intraday bodems rond 715,32, gemarkeerd met de onderste dikke blauwe lijn. Er ligt een stevig vangnet rond steun 710,89 punten (bodem van 20 maart).

De AEX-index heeft weerstand op 754,76 (top van 4 september). Steun ligt rond 710,89 (bodem van 20 maart).

Euro Stoxx 50 vormt weer een lagere top binnen de neerwaartse trend

De Euro Stoxx 50 index is gestrand op de top van 12 oktober rond 4.234,49. Dit levert weer een lagere top op, die de dalende trend bevestigt. Pas na een uitbraak boven 4.234,49 breekt de dalende trend en wordt 4.340,83 het volgende opwaartse koersdoel. De steun ligt rond 3.767,26 (bodem van 20 december 2022).

CAC40 zet dalend trendje voort

Nu de Franse beurs weer onder een recente koersbodem zakt, wordt het zwakke profiel alsnog bevestigd. De CAC 40-index hervat hiermee de neerwaartse trend. Er ligt steun rond 6.796,21 (bodem van 20 maart). De CAC 40-index heeft weerstand rond 7.204,96 (gevormd op 29 september), de volgende horde ligt rond 7.581,26 (gevormd op 24 april). De steun bevindt zich op 6.796,21 (bodem van 20 maart).

DAX verzwakt

De DAX index vormt een lagere top onder de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 13.791,52 (bodem van 20 december 2022). De weerstand ligt rond 15.575,28 (gevormd op 12 oktober).

Belgische beurs breekt recente bodem

De Bel 20-index zakt onder de bodem van begin oktober rond 3.445. De lagere toppen van de voorgaande maanden wezen al op nieuwe verkoopdruk. De recente doorbraak genereert een nieuwe verzwakking en verdere koersdruk mag niet meer worden uitgesloten. Er mag een koersdaling worden verwacht richting 3.269,91 (bodem van 13 oktober 2022). De weerstand ligt op 3.576,71 (top van 12 oktober).