De slotcall van donderdag 19 oktober 2023

De AEX werd vandaag overeind gehouden door zwaargewicht ASML (+1,68%). Na de niet al te denderende cijfers van gisteren was de bouwer van lithografiemachines vandaag alsnog gevraagd, nadat TSMC, de belangrijkste klant van ASML, gisteravond meevallende cijfers had bekendgemaakt. De bodem van de chipmarkt lijkt in zicht, zo lijkt het. ASMI (+0,35%) en Besi (+0,49%), ook bouwers van geavanceerde chipmachines, stegen (licht) mee.

Minder gunstig waren de cijfers die Tesla gisteren bekendmaakte. De EV-grootmacht stelde hevig teleur, wat analist Martin Crum overigens niet al te veel verbaasde, zo blijkt uit de analyse die hieronder is te vinden. Dat Elon Musk zich zorgen maakt over de verdere verkoopbaarheid van Tesla's en het opschalen van de Cybertruck zorgde voor een scherpe koersval. Om tien voor half zes stond er een min van 9,5% op het bord. Gisteren was er ook al bijna 5% van de koers afgegaan.

De zwakke gang van zaken bij Tesla had ook zijn weerslag op de Europese autofabrikanten, die vandaag alle scherp in koers daalden. Renault bijvoorbeeld stond om half vier ruim 7% in de min. De koers van Volkswagen was op dat moment ruim 2% gedaald en nadert weer de €100. Ook in de VS voelen autobouwers de pijn. De Amerikaanse bouwer van EV's Rivian, deed begin november 2021 op haar eerste handelsdag bijna $130. De koers (-4,54% om tien over half zes) nadert inmiddels $17. Pijnlijk.

Rente bepaalt

Er kan veel over de financiële markten en individuele aandelen worden gesproken en geanalyseerd, maar uiteindelijk is de rente de grote kracht die het zaakje in beweging zet. Ja, de winsten doen er zeker toe, maar als de rentes in korte tijd stijgen van ultra-laag naar tamelijk hoog, zoals het laatste anderhalf jaar het geval is, dan hebben aandelen moeite om overeind te blijven. Dat nu in de obligatiemarkt een klein drama plaatsvindt, kan in dit licht ook niet verbazen. De koersen van obligaties bewegen immers tegengesteld aan de rentebeweging.

In eerste instantie stegen de rentes overal door het inflatiespook dat plotseling opdook. Jarenlang zetten centrale banken de geldsluizen open om inflatie te maken, maar dat zette weinig zoden aan de dijk. Pas na aanbodproblemen door de coronapandemie en exploderende energieprijzen tengevolge van de oorlog in Oekraïne schoot de inflatie omhoog. Van de ene dag op de andere moesten centrale banken alle zeilen bijzetten om deze inflatiespike te beteugelen. Beleidsrentes werden verhoogd, de geldhoeveelheid danig verkrapt, zodat de economische bedrijvigheid vermindert.

Maar nu de inflatie de dalende trend heeft ingezet, hebben rentes nog altijd de neiging om te stijgen. Hoe dat kan? Daar legt analist Martin Crum vandaag uit in de publicatie, getiteld Overheid VS zelf deels verantwoordelijk voor oplopende rente.

De moraal van het verhaal: obligatiekopers eisen een hogere risicopremie om nog langer schuld aan te kopen. Met een Amerikaanse overheidsschuld van $33,500 miljard en een begrotingstekort richting de 7% beginnen obligatiebeleggers zich zorgen te maken over de houdbaarheid van de Amerikaanse overheidsschulden. daarbij beginnen de rentes flink te knellen. De Amerikaanse tienjaars Treasuries tikt elk moment 5% aan.

Hier in Europa moet Italië oppassen. Het verschil in rente tussen de Amerikaanse en Italiaanse tienjaars bedraagt 200 basispunten. De yield van de Italiaanse tienjaars nadert ook de 5%.

Dat China steeds minder brood ziet in Amerikaanse Treasuries helpt ook niet mee.

Het goede nieuws: "In 2024 kunnen beleggers rekening houden met de eerste renteverlagingen, al valt niet exact te voorspellen wanneer centrale banken hiertoe over zullen gaan, noch hoeveel verlagingen er in de pen zitten", aldus Martin Crum.

Koper dan?

Waar kunnen beleggers nog schuilen? Frank Härtel, hoofd beleggingsallocatie bij de private bank J. Safra Sarasin, breekt op IEX Profs een lans voor koper. De argumentatie: Door de groene transitie zal de vraag naar koper veel groter zijn dan het aanbod. Koperreserves genoeg, maar nieuwe projecten vereisen een lange doorlooptijd, dus koperschaarste komt eraan. Het is een kwestie van tijd.

"Een gemiddeld elektrisch voertuig (EV) heeft meer dan 200 kg metaal nodig voor energieopwekking, meer dan zes keer de hoeveelheid die geïnstalleerd is in auto's met interne verbrandingsmotoren (ICE). Hiervan is ongeveer 60 kg koper, terwijl ICE slechts 24 kg nodig heeft. EV’s vereisen veel koper, voornamelijk door het batterijpakket, de elektromotor en ook de hoogspanningbedrading daartussen."

Härtel schetst in het artikel de verschillend mogelijkheden om van de verwachte stijgende koperprijs te profiteren. Van een spike van de koperprijs is thans nog geen sprake. Minder economische groei doet ertoe.

Maak bezwaar tegen de nieuwe voorgestelde Box 3-belasting

Dan nog even over de Nederlandse belasting op vermogen. De staat wil het vermogen in Box 3 op een andere manier belasten. Dat is een prima streven, ware het niet dat het plan lastig tot niet uitvoerbaar is. In een uitgebreid artikel zet IEX zeven duidelijke bezwaren op een rij. "De hoogste rechter zette al eerder een streep door de wijze waarop belastingheffing plaatsvond op spaargeld, effecten en bijvoorbeeld verhuur van onroerend goed en nu lijkt de reparatie daarvan ook te sneuvelen."

Het ministerie van Financiën heeft het nieuwste plan na eerdere nederlagen bij de Hoge Raad wijselijk voorgelegd ter consultatie. Dat is verstandig. Dat betekent dat ook u uw stem kunt laten horen. IEX in Actie adviseert u van harte om deel te nemen aan de consultatie. Veel tijd is daar overigens niet meer voor. Het is nu of nooit.

Analyses van IEX Beleggersdesk

1. Tesla-topman opvallend somber over introductie Cybertruck

Harde klappen vandaag voor het aandeel Tesla. Analist Martin Crum rekent in zijn analyse niet op een snel koersherstel. "Het concern heeft los van de strubbelingen met de opstart van de productie van de Cybertruck tegelijkertijd de prijzen van de meeste Tesla's verlaagd. Er wordt doelbewust vol ingezet op marktaandeel boven marge. Vergeet ook niet dat de opgelopen rente de autoverkopen raakt, omdat veel Amerikanen leningen hiervoor afsluiten."

2. Topcijfers van Netflix

Maakt dat het aandeel koopwaardig? Daarover buigt analist Niels Koerts zich in een diepgaande analyse.

"Het aantal abonnees steeg het afgelopen kwartaal wereldwijd met 10,6% op jaarbasis tot ruim 247 miljoen. Nominaal betekent dit een toename van 8,8 miljoen en dat is aanmerkelijk beter dan de consensus van 6,2 miljoen. Het laat zien dat de uitrol van paid sharing een succes is. Paid sharing houdt in dat mensen niet meer gratis hun account kunnen delen. Abonnees die dat alsnog willen doen, betalen hiervoor $4 per maand extra. In alle regio's waar Netflix actief is, is sprake van groei."

Maar ja, die waardering. Die is toch wel pittig.

3. Aftellen naar betere tijden voor Lam Research

"De pluspunten van het aandeel Lam zijn de blootstelling aan de chipmarkt met goede langetermijnvooruitzichten, en een relatief lage waardering op het moment dat het herstel van de geheugenchipmarkt eenmaal inzet. Ook de sterke financiële positie is een voordeel. Daar staat tegenover dat het klimaat op dit moment minder gunstig is voor groeibedrijven (hogere rente)." Dus? Lees het oordeel van analist en hoofd IEX Beleggersdesk Hildo Laman.

3. Goedkope groeier Lithia Motors

"De belegger die veel research doet, zal het juist een risico vinden om zijn geld in allerlei aandelen te steken waar hij maar weinig van weet, of die hij eigenlijk te duur vindt. Die belegger voelt zich comfortabeler bij een geconcentreerde portefeuille. Zo iemand is David Abrams. De grootste post in de portefeuille van Abrams Capital Management is Lithia Motors, een bedrijf waar de meeste Nederlandse beleggers waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben."

Analist Patrick Beijersbergen is inmiddels wel bekend met de Amerikaanse autodealer en is enthousiast.

4. Biedt koersval Johnson & Johnson kansen?

Het aandeel Johnson & Johnson stelde beleggers de laatste jaren niet teleur. Tot januari 2023 ging de koers van de Amerikaanse farmaceut gestaag omhoog. Dat het dividend continu werd verhoogd, maakte kooplustig."Inmiddels heeft de farmaceut al voor het 61-ste jaar op rij zijn dividend verhoogd. Daarmee is J&J een echte dividendaristocraat", schrijft analist Niels Koerts.

Maar sinds het begin van dit jaar zigzagde de koers omlaag van 180 dollar naar iets meer dan 150 dollar. Hoewel Johnson & Johnson beter presteert dan verwacht, is Koerts toch huiverig om het aandeel op te rapen. Lees de analyse.

Wall Street

Tegen zessen noteert de Dow Jones (+0,23%), de S&P 500 (+0,19%) en de Nasdaq (+0,26%).

In de VS is het wachten op een belangrijke toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell, die om zes uur Nederlandse tijd de microfoon ter hand neemt. Hij zal zich uitspreken zich over het Amerikaanse begrotingstekort en de opgelopen marktrentes. Helaas komt zijn toespraak te laat voor deze slotcall. Ongetwijfeld zullen zijn woorden het nodige losmaken op Wall Street en waarschijnlijk morgenochtend ook op Beursplein 5.

Rentes

Nederlandse tienjaars: 3,29% (+0,23%)

Duitse tienjaars: 2,93% (+0,27%)

Britse tienjaars: 4,73% (+1,50%)

Italiaanse tienjaars: 4,97% (-0,40%)

Amerikaanse tienjaars: 4,94% (+0,82%)

Japanse tienjaars: 0,84% (-0,53%)

Peilmoment: 16.43 uur

Brede markt

Adviezen

Robots nemen het over van mensen