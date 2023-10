Verplicht meedoen, allemaal kaarten op tafel over Just Eat Takeaway

Zeker driekwart van de tjokvolle zaal stak de hand op tijdens het opnemen van de IEXBeleggersPodcast op de IEXBeleggersdag eind juni in Bussum. Allemaal long Just Eat Takeaway...

In hoeverre dit representatief is voor de gehele IEX-populatie is de grote vraag, maar vinger opsteken wie van ons nog nooit positie in de maaltijdbezorgen heeft gehad. Op de een of andere manier is dit een aandeel waar we allemaal vroeg of laat iets mee hebben gehad. Of we er ook iets aan hebben gehad, is een ander verhaal.

Het begon nog zo leuk en het bedrijf beleefde een voorlopige hoogtepunt tijdens de lockdowns in coronajaar 2020. En vandaag is het op de kop af drie jaar geleden dat het fonds op een all time high stond: €109,65 op het slot en intradag €110,65. Gerekend tot het slot van gisteren ging er sinds die €109,65 ruim 89% aan waarde verloren.

Billen bloot

Om er nog een lekker naar doemsausje overheen te gieten: dat deed de Dow Jones ook in de verschrikkelijkste jaren van herfst 1929 tot zomer 1932. Allemaal met de billen bloot dan maar? Ondergetekende staat op -44% - en u? Of wat hebt u ooit aan Just Eat Takeaway verloren, of misschien wel... verdiend?

Kom maar op met uw score en verhaal. Onder de beste inzenders verloten we een paar exquise, haute cuisine wegwerpbezorgmaaltijden :-) En oh ja, wie van u heeft van het bekende kortetermijnritje noodgedwongen een héle lange termijnbelegging gemaakt? Ja, met Just Eat leren we harde en dure beurslessen.

Wij bij IEX - ook bij ons zitten er een paar long - zien anders zat waarde in het aandeel. Ondergetekende houdt ze ook aan zolang het scenario strekt, maar werpt hoe langer hoe meer een zorgelijke blik op de rentes. Economische malaise is één ding en vooraf ingecalculeerd, maar rentes tot in het oneindige niet.