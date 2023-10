Economie en rente wegen voorbeurs en zelfs Musk is somber

De AEX-indicatie is -0,5% na een slecht Wall Street. Het is niet leuk voorbeurs. De cijferende bedrijven zijn somber over rente en economie. Zelfs Elon Musk van Tesla is somber!

We doen het vandaag met niet al te veel Q3's en er zijn ook geen belangrijke macro's. Wel speecht om 18:00 uur Fed-voorzitter Jerome Powell en CNBC verwacht quotes. Nabeurs Wall Street deed Tesla -4,3% op Q3-cijfers en Netflix +12,9% op hun kwartaalcijfers (PPG +0,1% en Alcoa -0,1%). En we gaan in hoog tempo door, hier is...



De markt nu:

Europese futures openen -0,2% à -0,8%

De Amerikaanse staan -0,2%

In Azië is het een zooitje. India doet het nog met -0,2%, maar de rest staat -1,5% (China), -2,0% (Japan en Korea) tot -2,2% (Hongkong).

Alibaba -2,0%

Tencent -1,9%

TSMC +1,1%

Samsung -1,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +7,5% op 19,2 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -0,8% op 129,2.

De dollar trekt 0,1% aan tot 1,0529.

Goud zakt 0,5%, olie staat 0,1% tot 0,5% lager en crypto doet honderdsten tot een paar tienden lagre. Bitcoin staat nu op $28.280,15.

De rentes stijgen alweer en die van de VS begint weer met een vijf.



De VIX, ofwel volatiliteit, nadert beroemde standje 20, de nervositeitsgrens. U weet hoe hard het hier kan gaan bij een event, het Midden-Oosten dus en Flow Traders is de naam die er bij hoort - garantie tot de voordeur.



Nog meer somberheid, malaise in de horeca. Sligro heeft een trading update en klaagt nu al over rente en inflatie voor de aankomende feestmaanden.



Het bescheiden, maar fraaie Nedap heeft een Q3-trading update. Die lijkt op het eerst gezicht op orde, maar het bedrijf is wel somber over de nabije toekomst.



Typisch buy & hold aandeel, dat al even mee loopt en waar de aandeelhouders heel veel plezier aan beleven.



Tesla presenteerde gisteren tegenvallende cijfers, die schoten op de belangrijkste punten tekort - vooral marges. Eind november wordt wel de Cybertruck gelanceerd. Dat leek (?) zelfs de koers even hoger te zetten, maar toen kwam de conference call. Daarin had CEO Elon Musk de bokkenpruik op.



Er is nog een club somber, Nokia gaat reorganiseren - en flink ook. Er zit ook een waarschuwing voor de cijfers tussen.



Nou, dan kan deze er ook nog wel bij. Alles wordt slechter. Het goede nieuws is dat zich dan weer kansen voor doen.

Het aantal werklozen van 15 tot 75 jaar is in september gestegen naar 371 duizend. Dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking.https://t.co/6B1WCuNMyQ pic.twitter.com/zFr501amvF — CBS (@statistiekcbs) October 19, 2023



Zie ook onze AMX maar beren, misschien zijn smallcaps een idee, om maar wat te noemen. Niet van vandaag of morgen, maar u begrijpt de boodschap.

Kleine bedrijven waren vroeger in de jaren 00 duurder dan grote aandelen. Nu veel goedkoper. k/w S&P 600 nu 12.6. S&P 500 18.0 pic.twitter.com/xGByEPexxc — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 17, 2023



De agenda is vol, maar niet één item die er uit springt.

07:00 Nedap - Cijfers derde kwartaal

07:30 Sligro - Cijfers derde kwartaal en beleggersdag

08:00 RoodMicrotec - Cijfers derde kwartaal



07:00 Nestlé - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

07:00 Renault - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Roche - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

08:00 Deliveroo - Trading update (VK)

13:00 AT&T - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers derde kwartaal (VS)



00:50 Handelsbalans - September (Jap)

06:30 Werkloosheid - September (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Oktober (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - September (VS)

16:00 Leidende indicatoren - September (VS)

18:00 Fed-voorzitter Jerome Powell spreekt

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -1,0%

S&P 500 -1,3%

Nasdaq Composite -1,6%

Nasdaq 100 -1,4%

Russell 2000 -2,1%

SOX -1,8%

Nasdaq China Golden Dragon Index -2,2%

US stocks ended sharply lower as investors assessed the latest batch of corporate earnings and concerns deepened about the war in the Middle East https://t.co/42aKADcww0 pic.twitter.com/1drjXqRxlZ — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2023



CNBC:

Federal Reserve Chair Jerome Powell is set to deliver what could be a key policy address Thursday afternoon in New York

“Higher for longer” on rates has become an unofficial mantra in recent days, and Powell is expected to join the chorus

Markets largely expect the Fed to stay on hold with rates, but they will be looking to Powell for confirmation and clarification

Fed Chair Powell to deliver key speech Thursday: Here's what to expect https://t.co/u4DAR7xQV2 — CNBC (@CNBC) October 18, 2023



Voor wie gisteren alles heeft gemist:

Europe's largest technology firm ASML said 2024 could be a year of 'transition' https://t.co/Aeb9Gm9Thz pic.twitter.com/yOBO5eBc1v — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2023



Hoeveel...?

China’s regional banks could incur a capital hit of $301 billion from a growing debt crisis in the nation’s local governments, according to S&P https://t.co/izSOCeds13 — Bloomberg Markets (@markets) October 19, 2023



Mr. Grumpy:

Tesla CEO Elon Musk sounds pessimistic note about economy on earnings call https://t.co/7hKBc7GwoV — CNBC (@CNBC) October 18, 2023



Op alle punten warend e cijfers beter dan verwacht, met name abonneegroei en Netflix gaat prijzen verhogen:

Netflix flips the streaming script again with a return to growth mode https://t.co/5zzs0HxiQw — CNBC (@CNBC) October 18, 2023



Had Foxconn ook niet plannen om EV's te bouwen? Huawei gaat het ook doen.

Foxconn and Nvidia will team up to build 'AI factories' for a range of applications including self-driving cars. Read more here: https://t.co/98NojvJrhg $NVDA pic.twitter.com/ghcJMV50lj — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2023



Vandaag Nestlé en volgende week Unilever:

Breakingviews - P&G price hikes have no-tears effect on US wallets https://t.co/cCIT3l61IK — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2023



Dan wordt het er vast ook niet drukker op bij zeg Home Depot en turf de hele ketting verder maar af:

US mortgage applications stumble to a 28-year low as borrowing costs keep rising https://t.co/Ca2yGEAuUw — Bloomberg Markets (@markets) October 19, 2023



Het gaat inderdaad wel erg hard:

The stock-market’s frenzy around obesity drugs is creating a bubble, according to an analyst at Kepler Cheuvreux https://t.co/FRsSemBPvi — Bloomberg Markets (@markets) October 19, 2023



Zie:



$86 miljard dus, valt mee, of tegen?

OpenAI is in talks to sell existing employees’ shares at an $86 billion valuation.@hgmiller29 discusses the broader implications https://t.co/9vOZ5rs8FI pic.twitter.com/aZuB00VGKb — Bloomberg TV (@BloombergTV) October 19, 2023



Veel plezier en succes vandaag.