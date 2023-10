Slotcall: Markt zet zich schrap en wat hannesen we met de cijfers

I'ts the cycle dummy!

Lees maar mee:

The semiconductor industry is currently working through the bottom of the cycle and our customers expect the inflection point to be visible by the end of this year. Customers continue to be uncertain about the shape of the demand recovery in the industry.

We therefore expect 2024 to be a transition year. Based on our current perspective, we take a more conservative view and expect a revenue number similar to 2023. But we also look at 2024 as an important year to prepare for significant growth that we expect for 2025.

Aldus ASML CEO Peter Wennink vandaag in het persbericht bij de Q3-cijfers. Duidelijk: bodem cyclus en dus zijn, op de Chinezen na, de klanten van het bedrijf even niet zo happig op nieuwe, peperdure apparatuur. Dat de cyclus bijt is al zeker een jaar duidelijk. Kijk u echter lang terug, dan vraag u zich misschien ook even af:

Cycle, what cycle?

Dit is een logaritmische grafiek, zodat u goed kan zien dat de cyclus ooit ook nog wel eens anders uitpakte voor ASML. Vergeleken daarbij zijn de bewegingen van de laatste tien jaar rimpelingen. Vandaag ging het ook weer gek. Het aandeel pluste zelfs even en kijk nu wat de slotscore is.



Inzoemen, de koersuitslagen (scores op slotbasis) mogen er zeker zijn de laatste twee jaar, maar zo extreem boom & bust als weleer is het al lang niet meer. Toen was het vaak ook de vraag of ASML wel winst maakte en anno is het vooral hoeveel. Chippers en double digit koersbewegingen, ze horen er gewoon bij.



Wie er afgelopen kwartaal ook nog gewoon waren: de Chinezen. Vanaf 1 januari mogen ze niet meer en dus hamsteren ze nu DUV machines. Dit redt echt de kwartaalrapportage van ASML, want u ziet ook hoe Taiwan (TSMC), Korea (Samsung en SK Hynix) en VS (Intel en Micron) Veldhoven minder vaak belden.



Tussendoor, ASML doet deze cyclusperikelen wel beter dan haar klanten. Intel is op papier ook nog de duurste, maar nu dwalen we af.



Veel dividendrendement doet het aandeel niet, maar het groeit wel snel. Kopers van zoveel jaar geleden doen al een dik dividendrendement op ASML.



Onze analist Ivo Breukink tot slot wordt niet warm of koud van dit keer wat mindere cijfers. Want minder zijn ze:

In de taxaties werd al rekening gehouden met een soortgelijke omzet volgend jaar als dit jaar. Voor 2025 werd ook al een sterke groei verwacht. Er zijn veel chipfabrieken die dan klaar zijn met bouwen en dus gevuld kunnen worden met machines van onder andere ASML.



Voor machinebouwers Applied Materials en Lam Research wordt voor volgend jaar een krimp verwacht. Dit is bij ASML dankzij het goedgevulde orderboek niet het geval.



De chipindustrie blijft cyclisch en hoewel ASML hier minder gevoelig voor is dan andere bedrijven in de sector is het wel terug te zien in het aantal binnengekomen orders. Er zijn verschillende lange termijn trends zoals elektrische auto's, AI en IoT, die de vraag naar chips in de toekomst zullen blijven stuwen.





ASML: pas in 2025 weer sterke groei IEX Premium https://t.co/SzQFJVASxp via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 18, 2023



Just Eat Takeaway

Double digit koersstijging op cijfers of trading update en... vervolgens loopt alles er nog dezelfde dag weer uit. Het is niet voor het eerst dat dit bij Just Eat Takeaway gebeurt. Analist Martin Crum zet een krul bij de cijfers: conjunctuur zit tegen, maar het bedrijf blijft onderliggend verbeteren. En het aandeel heeft last van de rente.

De al verwachte verhoging van de outlook op diverse vlakken is goed nieuws voor beleggers. De investment case rond Just Eat Takeaway wijzigt hierdoor overigens niet: zie hiervoor verder eerdere analyses.



Het concern heeft inmiddels al twee keer de outlook opwaarts bijgesteld, kondigt nu een tweede aandeleninkoopprogramma aan en zal vanaf 2024 een positieve kasstroom genereren.



Het wachten is op vervolstappen qua strategie - waar blijft JET volop actief, wat wordt eventueel afgestoten? - en op enig moment alsnog de verkoop van Grubhub. Financieel staat het concern er solide voor, kent geen grote aflossingsverplichtingen en het management houdt onverkort vast aan de (te) ambitieuze langetermijndoelstellingen. Die vormen overigens ook geen leidraad voor de eigen taxaties: die liggen beduidend lager.



De fors opgelopen rente geldt wel als spelbederver: groeifondsen als Just Eat Takeaway worden daar stevig door geraakt. Beleggers zullen (ook) op dat vlak enig geduld moeten hebben.



Volgend jaar zal het spel van de renteverlagingen op de wagen komen, al is nog niet geheel duidelijk per wanneer en met hoeveel de centrale banken hun rentes zullen terugschroeven. We zullen bij de jaarcijfers nog eens inzichtelijk maken wat de impact van de hoge rente op de waardering van JET is.

Outlookverhoging Just Eat Takeaway niet verrassend wel welkom IEX Premium https://t.co/dOvsAPADbr via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 18, 2023



Dat lazen we ook al aan het persbericht af? Nogmaals, ook groeicyclical Just Eat takeaway heeft last van de economie.

Brent Wissink gaf desgevraagd aan dat de CF verbetering voornamelijk tot stand is gekomen door kostenreductie en rente-inkomsten. Niet door topline groei en/of margeverbetering. — Ivo Priem (@IvoPriem) October 18, 2023



WDP

Het Belgische vastgoedfonds WDP sneeuwt een beetje onder bij het cijfergeweld van ASML en Just Eat Takeaway. Analist Peter Schutte vinkt de cijfers af:

WDP manifesteert zich nog altijd als een goed voorspelbaar bedrijf. Wel zien we dat het winstgroei potentieel aan het afnemen is. Door de verder gedaalde koers is het dividendrendement opgelopen tot boven de 5% voor volgend jaar. Beleggers willen vanwege de gestegen marktrente ook een hogere vergoeding op een investering in WDP.



Het ziet er allemaal nog best goed uit bij WDP. Het bedrijf past zich goed aan de gewijzigde marktomstandigheden en heeft zich via eerdere aandelenemissies daar ook gedegen op voorbereid.



Wij blijven wel wat tobben met de waardering. Ondanks de weer wat verder gedaalde koers noteert het aandeel boven de boekwaarde en dat valt binnen de sector uit de toon. We wijzen ook nog op de recente vergelijking met CTP. Qua balans springt WDP er dan wel weer gunstig uit en dat is ook zeker wat waard in deze onzekere economische omgeving.

WDP houdt vast aan jaarprognose IEX Premium https://t.co/9GRcrnAZiQ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 18, 2023



Brede markt

De beurzen wachten op de inval van Israël in Gaza en wie zich al dan niet nog meer roeren in het nieuwste conflict in het Midden-Oosten: moeten we de markt zo lezen? In principe gaan dan meteen dollar, obligaties, olie en omhoog en aandelen omlaag. Of dat blijvertjes zijn, is een vraagteken. Kan ook koopmoment zijn.

Of is dit het historische precedent? De Yom Kippoer Oorlog van oktober 1973. Daarna halveerde de (al berende) beurs in anderhalf jaar, brak een oliecrisis uit, volgden stagflatie, recessie, inflatie, rentes, massawerkloosheid, was er veel maatschappelijk onrust (stakingen, demonstraties en krakersrellen) en kelderen huizenprijzen.

Het duurde jaren voor we de standen van 1973 weer terug zagen.



Nee, dit is niet om vrolijk van te worden. Gelukkig hebben we dit keer de winsten nog?

$SPX is reporting Y/Y revenue growth of 1.9% for Q3 2023, which would be the 11th straight quarter of revenue growth for the index. #earnings, #earningsinsight, https://t.co/NBm5PihQk9 pic.twitter.com/2JXI96XFYC — FactSet (@FactSet) October 15, 2023



Het bord neigt intussen al naar die scores? Aandelen lager, dollar, olie en goud hoger en obligaties lager. Geklokt op het Amsterdamse slot. Let wel, de beursdag is zeker nog niet om, om 22:00 uur hebben Tesla en Netflix nog Q3's.



Ook goed om in de gaten te houden is de thermometer van de markten, de volatiliteit. Die gaat ook hoger, maar pas boven 20 mag u pas echt stellen dat de markt volatiel is. Voor paniek is zeker standje 40 nodig. Hoe te omschrijven? De markt is slecht, kort trend is omlaag, maar de beurs is of wil maar niet echt stuk.



Omdat het moet: de rentes nog. En die stijgen weer en de toppen van de laatste tijd zijn niet ver weg. De VS ruikt zelfs 5%.



Beursplein 5

De bankenadviezen van vandaag en... het zijn allemaal koersdoelverlagingen. Klik maar op het plaatje.



Verder nog iets? Jazeker en deze mag u ook aan uw lijstje toevoegen over beurs en oorlog. Aandelen gaan dan in principe lager en defensieve blijven dan - en ook hier is weer een in principe van toepassing - beter liggen dan groei, cyclisch en financials. Zoals vandaag bijvoorbeeld:

First things first, Het Wonder of Sprookje van Ebusco is ook weer uit? Een paar dagen * zomaar * heel hard stijgen en nu dus even niet. En hoe zeg...

Shell heeft in Quatar gasleveranties tot 2025 geregeld voor Rotterdam en ons land. De koers kachelt door, wat ligt het aandeel goed

Nog meer energiewaarden: Vopak gaat ook goed, maar Fugro verzwakt (15% onder de top) en SBM Offshore zit al sinds december in een bear market

Wat zjn ze duur, maar RELX en Wolters Kluwer cirkelen weer op en rond hun all time highs.

Zowel in AEX als AMX krijgt een heel ritje cyclicals er echt van langs: chippers, Arcelor, Adyen, Prosus, Aalberts, TKH, Signify, Alfen en Air France-KLM dus. Carriers liggen trouwens bij iedere bliep in de geopolitiek meteen in de kreukels

OCI en dat deksel InPost zijn de grote uitzonderingen hierop!

Aan Flow Traders leest u ook af dat de volatiliteit niet explodeert

TomTom sluit op de laagste stand sinds 2015...

U ziet veel flinke tot forse scores, maar over de meest fondsen valt niet veel te zeggen. Gaan mee op de martbrede beweging van vooral rentes, economische vooruitzichten en toch echt even geopolitiek.