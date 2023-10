Slotcall: AEX worstelt en komt boven; Ebusco dendert door

Een knap herstel aan het eind van de dag levert een plusje (+0,2%) op voor de AEX, die sluit op 736,77.

In de middag leek het even fout te gaan, maar dankzij herstellende chippers (zie verderop) en een sterk sprintje van DSM-Firmenich perste de index er nog een stijging uit.

We kijken hier vooral naar aandelen, maar zoals wel vaker de laatste tijd hing ook vandaag het marktsentiment weer sterk samen met wat er gebeurt op de rente- en obligatiemarkt. Daar regent het vandaag weer basispunten, en lopen de rentes hard omhoog. "The bond markt driving the stock market," noemt een analist het op CNBC, hoewel dat uiteindelijk wel weer meeviel.

Hier de belangrijkste 10-jaarsrentes, waar sprongen van 10 basispunten vandaag normaal zijn en de meerjarige highs alweer in zicht zijn.

Precies wat Jeroen zegt: het economische nieuws was vandaag simpelweg te goed. De Amerikaanse industrie produceert meer dan verwacht, de Amerikaanse consument shopt ook weer meer dan verwacht en ook uit Duitsland kwam er zowaar weer eens goed nieuws.

En in het huidge klimaat betekent goed nieuws voor de economie dat het tijdperk van hoge rentes en strenge centrale bankiers nog wel weer eens langer zou kunnen duren dan de markten lief is. Ergo: stuiterende rentes. Opvallend is wel dat de aandelenmarkt zich daar uiteindelijk toch niet al te veel van aantrok vandaag

Mooi herstel van de chippers

Ondertussen is de geopolitiek ook nog altijd een factor van belang, vandaag ook deels verantwoordelijk voor de wederopstanding van de AEX in de middag. Na berichten over nieuwe chipmaatregelen vanuit de VS jegens (de export naar) China, kreeg vooral Nvidia het voor de kiezen op Wall Street (nu nog altijd -4,4%). ASML, ASMI en Besi doken er in eerste instantie ook op omlaag, maar lieten daarna juist een nog krachtiger herstel zien, om zelfs in de plus te sluiten.

Witte rook uit het Witte Huis, aangescherpte chip maatregelen VS tegen China

ASML komt morgen met Q3-cijfers, die we hier uitgebreid zullen becommentariën. Tot nu toe valt het cijferseizoen - in het begin altijd gedomineerd door financials - niet tegen, maar we staan pas aan het begin. Lezers van IEX Expert konden de Q3-vooruitblik op de cijfers al lezen, de online versie vindt u hier:

Nieuw: wekelijkse optietips

Zijn er ook optieliefhebbers in de zaal? Het hoofd van de IEX Beleggersdesk - en voormalig optiehandelaar - Hildo Laman deed vandaag de aftrap voor een geheel nieuwe dienst voor Premium-abonnees: een serie wekelijkse optietips, geënt op de persoonlijke (en dus ook in de praktijk geteste) handelssystematiek van Laman zelf. Hoe het precies in zijn werk gaat leest u hieronder.

De brede markt

De AEX worstelt en komt boven; andere Europese beurzen vertonen hetzelfde patroon

De hoofdindex ligt weer eens beter dan de AMX- en AScX-index

Amerika begon in mineur, maar ook die hoofdindices (minus Nasdaq) keren ten positieve

Eurodollar loopt wat op, tot $1,0590

De rentes: zie hierboven

De olieprijs gedraagt zich gezien de situatie in het Midden-Oosten al een tijdje opvallend rustig

Bitcoin sprong gisteren ruim $1000 omhoog en ligt daar vandaag van na te hijgen

Stijgers en dalers

De Top-3 en Flop-3 van het Damrak vandaag

Ebusco weet - sinds vorige week - even van geen ophouden meer en dendert door

Fastned haalde €30 miljoen op bij beleggers en krijgt daar applaus voor op de beurs

DSM-Firmenich sprint op slot het hele peloton voorbij - voor zover we kunnen zien zonder nieuws

De chippers herstellen rap van de Biden-dip eerder vandaag

De categorie degelijk - net name Aegon, Unilever, Wolters - ligt goed

Just Eat Takeaway heeft morgen een trading update en daar wil niet iedereen long bij zitten

TomTom zet de vrije val sinds vorige week verder voort

De agenda

Wat een fraaie agenda morgen, met de ene na de andere market mover, van de vroege ochtend tot de late avond:

04:00 China BBP Q3 (consensus +1,0% QoQ)

08:00 ASML Q3-cijfers

08:00 WDP Q3-cijfers

08:00 Just Eat Takeaway tradingupdate

Q3 08:00 SAP Q3-cijfers

11:00 EU inflatie CPI sep (consensus +4,3% YoY)

13:00 Procter & Gamble Q3-cijfers

14:00 Morgan Stanley Q3-cijfers

14:30 VS bouwvergunningen sep (consensus 1,45M)

16:30 VS olievoorraden

19:00 Fed-lid Bowman spreekt

22:00 Netflix Q3-cijfers

22:00 PPG Q3-cijfers

22:00 Tesla Q3-cijfers

En dan nog even dit

Binnenkort in dit theater

Smallcaps doen het slechter dan largecaps. En worden steeds goedkoper.

In de categorie 'verrassend uit de hoek komen'

DJ D'Sol gaat weer bankieren

