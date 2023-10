De voordelen van impact-investeren in de medische sector

Welkom bij de revolutie van impact-investeren, waar rendement niet alleen wordt gemeten in cijfers, maar ook in levens die worden verbeterd.

Floriaan van Bemmelen is voormalig huisarts en nu CEO van Resonandina, een scale-up in sustainable medical lease

De medische sector biedt een unieke kans om zowel financieel als sociaal rendement te behalen: SDG 3.

Gezondheid voor winst

Floriaan van Bemmelen

Enkele kernpunten die leningen de perfecte investering maken voor diegenen die een positieve impact willen maken op de gezondheid van onze wereld.

1. Gezondheid als kernwaarde

Investeren in de medische sector betekent investeren in het fundament van welvaart: gezondheid. Het is niet alleen een investering in “technische innovaties” maar ook in de basis van gezondheidszorgsystemen die voor iedereen toegankelijk zijn. In ons geval toegankelijke diagnostiek. Je leest er hier meer over.

2. Leningen als katalysator voor groei

Waarom leningen? Leningen bieden een directe weg naar impact. Door leningen te verstrekken, geef je medische instellingen de brandstof die ze nodig hebben om te groeien. Dit vertaalt zich niet alleen in direct financieel resultaat (rente), maar ook in een verbeterde gezondheidszorg, nieuwe technologieën en bredere toegang tot behandelingen.

3. Risicobeheer en duurzaamheid

Leningen in de medische sector hebben stabiliteit. In tegenstelling tot de grilligheid van aandelenmarkten, bieden leningen een solide rendementsstructuur. Impact-investeren is niet alleen een kwestie van vandaag, maar ook van morgen. Het bevorderen van duurzaamheid in de medische sector, mogelijk gemaakt door leningen, zorgt voor een win-winsituatie voor investeerders en de samenleving.

4. Concrete resultaten, voelbare verandering

Stel je voor dat jouw investering bijdraagt aan de ontwikkeling van toegankelijkheid van medische diagnostiek en de beschikbaarheid van klinieken. Het resultaat is geen abstract cijfer in een financieel rapport; het zijn tastbare resultaten, voelbare veranderingen in mensenlevens.

Slotgedachte

Impact-investeren in de medische sector is niet alleen een “slimme zet voor je portemonnee”, maar ook een bijdrage die een blijvende indruk achterlaat. Kies voor leningen in de medische sector als jouw instrument van impact. Zet de gezondheid van de wereld op de kaart van je investeringsstrategie, en zie hoe winst en welzijn hand in hand gaan.

Wij dragen hier actief aan bij en hebben op dit moment een crowdfund-campagne lopen bij OnePlanetCrowd waarin jij ook kan investeren. Er is al ruim 1 miljoen geïnvesteerd in MRI’s voor Peru, Colombia en de Dominicaanse Republiek.

Doe mee aan deze revolutie van gezondheid voor winst en laat jouw investering een positieve golf van verandering teweegbrengen.