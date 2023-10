U zou er onrustig van worden, zo rustig als het voorbeurs is

De AEX-indicatie is vlak en het is rustig. Zowel op de markten als in de grote boze geopolitiek.

Europese futures openen honderdsten in de min, of plussen dat

De Amerikaanse staan 0,1% lager na een mooie rally gisteren in New York

In Azië staat alles en iedereen een paar tienden tot ruim een procent hoger. Ik zie niet zo snel waarom de Koreaanse chippers zo loeihard gaan. Het zijn ASML-klanten

Alibaba +0,7%

Tencent +0,3%

TSMC +1,2%

Samsung +3,1%

SK Hynix +4,7%

De dollar trekt 0,1% aan tot 1,0543

Goud zakt 0,2%, olie staat tussen -0,1% en +0,1% en crypto zakt een paar tienden tot een procent op fake bitcoin etf news. Zo meer. Bitcoin staat nu op $28.156,52

De rentes hebben er weer zin in en hoeveel opwaartse ruimte hebben aandelen nou eigenlijk, als ze maar blijven stijgen.



Terwijl de gemoederen verhit zijn en discussies hoog oplopen, is de markt eigenlijk wel rustig. Dit is de VIX-index en als u niet beter zou weten... Okee, het ding kan in een paar tikken tientallen procenten stijgen, maar zo lang Mr. Market zich niet druk maakt, waarom zou u dat dan wel doen?



Bloomberg weet intussen iets meer over waarschijnlijke nieuwe chip-maatregelen van het Witte Huis:

The Biden administration is refining rules aimed at keeping advanced chips and manufacturing gear out of China, seeking to close loopholes that might help its geopolitical rival gain cutting-edge technologies. The latest regulations are said to be an attempt to streamline export curbs announced last October.

The new rules will strengthen controls on selling graphics chips for AI applications and advanced chipmaking equipment. The move will set new guidelines for companies like Nvidia, which has been selling a weakened version of its flagship processor to Chinese companies to abide by the current rules.

Reuters is nu ook op de hoogte:

The US now plans to introduce new guidelines for AI chips that will restrict certain advanced datacenter AI chips that are not currently captured https://t.co/cabhfjLY26 pic.twitter.com/rR1ZzpJHJU — Reuters Business (@ReutersBiz) October 17, 2023



Verder valt er nu bitter weinig te melden. De AEX (oranje) en onze (tienjaars) rente blijven rondjes om elkaar heen rijden:



Morgen hebben ASML en Just Eat Takeaway cijfers. Dat eerste was in jaren niet zo goedkoop, of minder duur:



Just Eat Takeaway zit donderdag drie jaar in een bear market: 89% onder de top. Deed de Dow Jones tussen oktober 1929 en juni 1932 ook... En een heleboel tech-aandelen deze eeuw, maar dat maar even terzijde.



Fastned haalt €30 miljoen op met een obligatie. Intussen lijkt het wel of elektrische auto's alleen maar zijwaarts kunnen rijden?



Even snel zo, straks gaan we hier op door:

Ik had m ook in mn brievenbus, #Fastned heeft dit per mailing opgehaald



Wat denkt u dat het bedrijf voor rente had betaald op de markt, of bij een bank, dat ze dit deed?



Want het is gek om zo geld op te halen, als je beursnotering hebt. Dat IS toegang tot kapitaalmarkt#AEX pic.twitter.com/6eHXSvyQUy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 17, 2023



De AFM meldt deze shorts:



De agenda:



13:00 Bank of America - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Lockheed Martin - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:30 Vivoryon - Online R&D-event



08:00 Werkloosheid en loonontwikkeling - Augustus (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Oktober (Dld)

14:30 Detailhandelsverkopen - September (VS)

15:15 Industriële productie - September (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Augustus (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Oktober (VS)

Lockheed Martin is de grootste wapenfabrikant ter wereld, verslaat ruim de index, maar het blijft een aandeel. In 2000 stond het fonds ook ruim -70%.



De belangrijkste macro's:



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,9%

S&P 500 +1,0%

Nasdaq Composite +1,2%

Nasdaq 100 +1,2%

Russell 2000 +1,4%

SOX +1,4%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,3%

Wall Street's main indexes ended sharply higher as investors were optimistic about the start of earnings season, and remained upbeat about the economy despite the Israel-Hamas war in the Middle East https://t.co/8SuxpgqVrs pic.twitter.com/pBT7Le1Ffn — Reuters Business (@ReutersBiz) October 17, 2023



Afwachten maar:

Country Garden's entire offshore debt to be in default if Tuesday payment not made https://t.co/5ZmktTgY65 pic.twitter.com/glcqtInw2n — Reuters Business (@ReutersBiz) October 17, 2023



Waar crypto en ook bitcoin vooral weer behoefte aan hebben, is reuring en publiciteit? Ze moeten het in ieder geval niet van iets basaals als een vrije kasstroom hebben, om een fundamental te noemen.

A brief 10% surge in Bitcoin gave traders a glimpse into the possible impact of a looming US Securities & Exchange Commission decision on whether to allow exchange-traded funds investing directly in the token https://t.co/5ItV8G2arH — Bloomberg Markets (@markets) October 17, 2023



Zeg maar of hier gratis geld ligt, als die iShares bitcointracker erdoor is bij de SEC.



Minder slecht is nog altijd niet goed?

The rout in China’s largest tech stocks is becoming less severe with each passing bout this year, signaling that investor confidence is slowly returning after regulatory headwinds are seen to have peaked https://t.co/YlZNPXWrFo — Bloomberg Markets (@markets) October 17, 2023



De Hang Seng Techindex is in ieder geval klassiek aan het zijwaartsen.



Voor de liefhebbers:

How will geopolitical volatility in the Middle East impact oil markets? Presented by @CMEGroup pic.twitter.com/OrOn5MFygE — Bloomberg Markets (@markets) October 16, 2023



Bij deze:

Nvidia's H100 GPU has been the talk of 2023. But it's not just a chip you can hold in your hand.



In reality, it ships as a 300 pound AI supercomputer called DGX. @EdLudlow shows us what it looks like?? https://t.co/QfkFmfrKWm pic.twitter.com/XySIj4Z4SI — Bloomberg Markets (@markets) October 16, 2023



Veel plezier en succes vandaag.