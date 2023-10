Het is voorbeurs wachten op cijferseizoen en afwachten van geweld

De AEX-indicatie is 0,1%.

Laatste alinea, volgens CNBC roert China zich nu ook. Wat de markten betreft is wellicht een Israëlische aanval zelf wel ingeprijsd. Wat er daarna gebeurt is een vraagteken, maar hoe meer partijen zich roeren, hoe slechter voor de koersen. Op papier zijn dat vooral aandelen dan, u zag het vrijdag al aan de markten.

Vandaag is de agenda blanco, maar de komende twee weken is ook nog het zwaartepunt van het Q3-cijferseizoen. Deze week zijn ASML en Tesla de grootste namen. Ja, zo is het best spannend nu op de beurzen met dat hevige touwtrekken tussen aandelen en rentes. Het heet ook de slechtste obligatiemarkt ooit te zijn.



Het overzicht:

Europese futures openen van een paar hondersten tot 0,3% hoger

De Amerikaanse tikken 0,1% à 0,3% (tech) hoger

In Azië scoort alles lager, van India met -0,1% via China, Hongkong en Korea met -1,0% tot Japan met -2,2%

Alibaba -1,3%

Tencent -2,1%

Country Garden -1,6%

TSMC -1,5%

Samsung -1,3%

Alibaba -1,3% Tencent -2,1% Country Garden -1,6% TSMC -1,5% Samsung -1,3% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet +15,8% op 19,3 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat +1,6% op 128,3

De dollar daalt 0,1% naar 1,0534

Goud levert 0,4% in, olie zakt 0,1% en crypto stijgt tot 1%. Bitcoin staat nu op $27.277,61

De rentes bewegen alweer flink vanochtend:



Reken maar niet op uw chippers vandaag? Volgens Bloomberg gaat deze week de VS de chip-maatregelen tegen China aanscherpen:

The US plans to tighten sweeping measures to restrict China’s access to advanced semiconductors and chipmaking gear, seeking to prevent its geopolitical rival from obtaining cutting-edge technologies that could give it a military edge.



The latest rules aim to refine and close loopholes from curbs announced last October. The Biden administration is seeking to strengthen controls on selling graphics chips for artificial intelligence applications and advanced chipmaking equipment to Chinese firms.

The US unveiled the original restrictions before getting the support of key allies, notably the Netherlands and Japan, which allowed chip equipment companies in those countries to continue selling advanced gear to Chinese customers.



That helped facilitate China’s progress in developing its domestic tech capabilities. Huawei, a Chinese telecommunications giant at the heart of US-China tensions, quietly introduced a new smartphone in August powered by an advanced, 7-nanometer processor.

A teardown of the phone revealed the chip was produced by a Chinese company, demonstrating manufacturing capabilities well beyond where the US had sought to stop its advance.

De bron:

The US will tighten curbs on China’s access to advanced semiconductors and chipmaking gear https://t.co/rB586uNs3M — Bloomberg Technology (@technology) October 15, 2023



Sectorindex SOX had het zwaar vrijdag (-2,7%) en ligt niet goed, maar ondanks economie, cyclus, winsten, waarderingen en zeker ook rente wil de index maar niet breken.



Q3-cijferseizoen dus:

Investors looking to earnings season for a dose of good news are hanging their hopes on a familiar group: Big Tech https://t.co/xv4f9vph1W — Bloomberg Markets (@markets) October 15, 2023



Dit plaatje hoort erbij:



Deze is van het huis, de winstverwachtingen stijgen wel.



Dankzij onder meer:



De week mag nog zo druk zijn, vandaag nog even niet. Wel is er het eerste voorlopende economische cijfer: het economisch momentum in de regio New York, ofwel de Empire State Manufacturing Index.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:04 AEX start handelsweek naar verwachting terughoudend

07:51 Productie Japanse industrie onder druk

07:43 Jefferies start opvolging Vivoryon met koopadvies

07:38 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Fagron

07:28 Goed nieuws voor Heijmans over Wintrack II

06:57 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

15 okt Cijferseizoen komt flink op gang

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

14:00 Azerion - Bava



06:30 Industriële productie - Augustus (Jap)

11:00 Handelsbalans - Augustus (eur)

14:30 Empire State index - Oktober (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,1%

S&P 500 -0,5%

Nasdaq Composite -1,2%

Nasdaq 100 -1,2%

Russell 2000 -0,8%

SOX -2,7%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,8%



De week in een notendop:

WATCH: With geopolitics on the minds of many, these are the stories to watch in business and finance in the coming days pic.twitter.com/Pi2DRNqnrB — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2023



Wat ook snel stijgt:

The 30-Year Mortgage Rate in the US has moved up to 7.57%, the highest level since December 2000. pic.twitter.com/Qsf0xbGdDQ — Charlie Bilello (@charliebilello) October 12, 2023



Jaja:

Long-Term Bonds are now more volatile than stocks by the largest margin ever recorded pic.twitter.com/Cs5t7H4w38 — Barchart (@Barchart) October 15, 2023



Wat is dit?

China’s wealthy are handing their money to strangers at illegal underground banks to get their money out of the country https://t.co/J3kTylCsRW — Bloomberg Markets (@markets) October 15, 2023



Dit duidt nog niet op concentratie of shake-out:

EV sales hit new record in Q3 as Tesla market share dips $TSLA https://t.co/OWDPlmB8wK by @Pras_S pic.twitter.com/lpf80n5Sxj — Yahoo Finance (@YahooFinance) October 15, 2023



De cash klotst over de plinten in ieder geval. Daar krijgen bedrijven inderdaad nog wel eens jeuk van in de vingers:

ExxonMobil's $60 billion Pioneer deal signals era of 'extreme consolidation' for oil industry https://t.co/v5YJUEqtYr by @ines_ferre — Yahoo Finance (@YahooFinance) October 15, 2023



Verrassend?

Ferrari is allowing US customers to pay for its luxury sports cars using cryptocurrency, with plans to expand the payment method to Europe https://t.co/1bfC7jDEBW — Bloomberg Markets (@markets) October 15, 2023



Voor wie ook verhuurt:

Particuliere huizenbeleggers slepen staat voor de rechter wegens huurregels https://t.co/pAf2BSNDn3 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) October 15, 2023



Nooit van gehoord:

Rite Aid filed for Chapter 11 bankruptcy and said it has received a commitment for $3.45 billion in new financing and named a new CEO, as litigations alleged that the drugstore chain helped fuel the US opioid crisis. More here: https://t.co/aNfcgsmyNX — Reuters Business (@ReutersBiz) October 16, 2023



Gelukkig maar...?



Veel plezier en succes vandaag.